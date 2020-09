Elmo Electric, la empresa española apuesta por la movilidad sustentable en el auge de los coches eléctricos Comunicae

jueves, 3 de septiembre de 2020, 14:56 h (CET) En un contexto local e internacional que tiende cada día más hacia la movilidad sustentable, son muchas las empresas y países que deciden apostar a la reducción de las emisiones contaminantes 2020 ha sido un buen año para la movilidad eléctrica en España, a pesar de la crisis desatada por el COVID19. Una muestra de esto, es el nuevo Plan Moves 2020 que ha llegado recargado: Este año contará con una dotación de 100 millones de euros destinados a la compra de vehículos de energías alternativas e infraestructuras de recarga eléctrica, entre otros aspectos.

A medida que los vehículos eléctricos se hacen más accesibles, son cada vez más los que solicitan la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos tanto en viviendas, parkings comunitarios o lugares de trabajo.

Consejos de Elmo Electric para una instalación de puntos de recarga más económica e inteligente.

Elmo Electric, expertos en soluciones de carga para vehículos eléctricos, brinda algunas sugerencias para reducir los costes a la hora de realizar una instalación de puntos de recarga.

La importancia de planificar

Planificar un proyecto comercial o residencial desde su etapa inicial permitirá reducir considerablemente el costo de instalación.

La experiencia en instalaciones eléctricas indica que la cantidad de energía disponible en proyectos ya construidos es muy limitada. El no planificar de antemano una instalación, puede llevar a que la cantidad de energía disponible para instalar cargadores sea menor a la que se necesite o a asumir costes de mejoras a futuro, cómo construir nuevas subestaciones eléctricas.

Tener en cuenta el lugar de instalación y el tamaño de los conductos

Otro aspecto muy importante a la hora de planificar un proyecto, es tener en cuenta donde se ubican la centralización de contadores y el tamaño de los conductos por donde pasará el cableado eléctrico. Los costes de una instalación pueden reducirse según la distancia que exista entre la instalación y el cuadro eléctrico (a menor distancia, menor coste).

Proyectar instalaciones inteligentes

A la hora de instalar puntos de recarga en edificios, es fundamental que los cargadores estén preparados para el futuro.

Existen diferentes soluciones de carga que facilitan la tarea de cobrar y monitorear el uso de la energía consumida por cada usuario. La solución más económica en los casos en que no exista pre instalación en garajes comunitarios es realizar una sencilla obra civil que permita comunicar los contadores individuales con la plaza de parking correspondiente. Así se obtendría la energía del mismo contador de la vivienda, y con un balanceo de potencia se puede compartir el consumo de la vivienda y la carga del coche eléctrico sin necesidad de cambiar el contador por otro de mayor potencia.

Por otro lado, se debe prestar especial atención al uso de cargadores inteligentes. Este tipo de dispositivos manejan la fluctuación de energía en los momentos en que múltiples coches estén conectados, evitando de esta manera una doble inversión en sistemas de monitoreo y control.

Movilidad eléctrica: Hacia un mundo con cero emisiones

La carrera por la reducción de emisiones ha comenzado y son muchas las empresas que se han propuesto el reto de acelerar esta baja en los próximos años. Si bien en España aún está lejos de otros países del norte de Europa en cuanto a penetración del coche eléctrico, lo cierto es que cada vez son más los conductores que deciden apostar por este tipo de movilidad.

Elmo Electric propone soluciones de carga probadas para facilitar la vida tanto de conductores, como administradores de negocios o residencias multifamiliares. Permitiendo así, ampliar oportunidades para todas aquellas personas que eligieron optar por un modo de vida más consciente y autosustentable.

