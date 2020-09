Galicia, el destino turístico nacional que mejor resiste la crisis del coronavirus, por viajargalicia.com Comunicae

jueves, 3 de septiembre de 2020, 14:00 h (CET) Una mayor tradición de turismo nacional junto con mayores medidas de seguridad ante la Covid pueden haber hecho que Galicia haya amortiguado la caída del turismo mejor que el resto de comunidades Los datos del INE, el Instituto Nacional de Estadística, son claros: Galicia es la comunidad autónoma que mejor ha resistido el descenso del turismo a causa de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. De hecho ha sido la quinta comunidad española por número de turistas en el mes de julio, con 598.513 pernoctaciones en hoteles gallego. Esto supondría un descenso del 50,87% en la comparativa con el año anterior, una caída mucho menor que en el conjunto del Estado, donde las pernoctaciones se desplomaron un 73,4%.

Desde la Xunta, afirman que viajar a Galicia aporta a los visitantes un plus de seguridad ante la pandemia, gracias a las medidas adoptadas entre las que destacan un registro especial de turistas procedentes de zonas de alta incidencia. Además, hay que destacar la amplia afluencia de turismo nacional, deseosos de visitar playas como la de Sanxenxo, deseosos de visitar playas como las de Sanxenxo, degustar las deliciosas comidas típicas de Galicia o descubrir parajes naturales como la Cascada de Ézaro.

Hasta la llegada de la crisis sanitaria, España era la segunda potencia turística mundial.

En cifras se puede decir que el año pasado nuestro país recibió 83,7 millones de visitantes extranjeros en 2019, y que el sector turístico representa un 12% del PIB y daba empleo a 2,6 millones de personas. Durante el mes de mayo, y ante las nefastas previsiones, el turismo nacional ya se miraba como el posible salvador de una temporada estival más que complicada.

Desde el gobierno se han tratado de impulsar medidas para promocionar y salvaguardar la industria turística, pero las decisiones y anuncios de los países emisores de turistas han hecho de esta temporada de verano una temporada desastrosa, que tan solo podrá paliarse mínimamente en algunas zonas gracias al turismo nacional. Por ese motivo, visitar los diferentes pueblos de España es un buen modo de dar apoyo a este sector esencial que se ha visto especialmente damnificado por la crisis. En este sentido, Galicia ha sido siempre una de las zonas con más afluencia de este tipo de turismo, por lo que este puede ser otro de los motivos por los que su caída no ha sido tan pronunciada como la de otras regiones.

