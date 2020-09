Aumenta la demanda de tiendas online (E-Commerce) según digitalDot Comunicae

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 18:01 h (CET) Las tiendas online han sido la solución para muchas empresas en la época del confinamiento y actualmente son muchas las tiendas físicas que se han decidido por el eCommerce para seguir manteniendo a sus clientes Las ventas online se han disparado este 2020, y de esto sabe mucho la agencia de diseño web digitalDot que ha visto como empresas de toda España han solicitado sus servicios para poder vender sus productos a través de internet.

El comercio online ha sido la solución para muchas tiendas físicas que tuvieron que mantenerse cerradas a causa del coronavirus y que, gracias a ello, pudieron seguir dando servicio a sus clientes.

El mayor problema lo tuvieron aquellas tiendas que aún no se habían decidido por apostar por el eCommerce y seguían vendiendo solo “a pie de calle”.

digitalDot lleva años trabajando en el diseño de tiendas online, desde sus oficinas en Murcia, y han tenido que hacer frente tanto a la demanda de nuevos proyectos para eCommerce como analizar, estudiar y mejorar las conversiones de tiendas ya en funcionamiento, mejorando el posicionamiento SEO.

Y, es que, además de tener una tienda online es imprescindible que los potenciales clientes la encuentren.

Para ello, es necesario el trabajo de un consultor SEO, como bien han indicado desde digitalDot. Un consultor SEO, han explicado, llevará a cabo una auditoría sobre la web, o en este caso, sobre una tienda online, y detectará aquellos errores que pudieran estar impidiendo que se muestre en las primeras posiciones de Google.

Tener una tienda online es fácil, pero hacer que funcione y que aparezca por encima de la competencia, cuando un potencial cliente hace una búsqueda en internet, implica hacer un trabajo de posicionamiento web.

digitalDot ha querido facilitar algunas claves para tener un buen diseño web y un correcto posicionamiento SEO.

Tres claves para tener una tienda online competitiva

A continuación, aportan algunos consejos que poner en marcha para mejorar las tiendas online.

Usabilidad móvil

El diseño de cualquier eCommerce debe seguir la filosofía Mobile First, es decir, debe diseñarse para la correcta funcionalidad en dispositivos móviles. Los últimos datos sobre ventas online destacan que es a través de los smartphones desde donde los clientes consultan y gestionan sus compras. Es, por lo tanto, fundamental, que el diseño de una tienda online esté pensado para la correcta usabilidad en estos dispositivos.

Velocidad de carga

Las tiendas online lentas pierden clientes. En digitalDot llevan años optimizando eCommerce para mejorar los tiempos de carga y con ello, además, de mantener al cliente en ella, mejorar el posicionamiento orgánico (SEO) de la misma.

Posicionamiento web

No solo se trata de tener una tienda online si no hacer que quien busque los productos que ella ofrece, la encuentre.

Los consultores SEO de digitalDot, siempre insisten a todos sus clientes de la importancia del trabajo en posicionamiento web para que Google la muestre en sus resultados de búsqueda. Para ello, es importante trabajar el encabezado de las páginas, la correcta redacción de contenido, el estudio de palabras clave y tendencias de búsqueda, etc.

Estos son los consejos proporcionados desde digitalDot, una empresa reconocida en el sector de diseño web, además de ser la primera agencia en España de desarrollo de Aplicaciones Web Progresivas (PWA) reconocida por Google.

Por si se quiere saber más sobre ella, facilitan algunos de sus logros:

En 2012 ganadores en los eAwards, un premio nacional, por el desarrollo de mejor tienda online de productos para bebés.

En 2014 el proyecto que realizaron para Melón Platinum ganó como tienda online y mejor plan de marketing online en redes sociales.

En 2015 su desarrollo con Prestashop ganó el mejor concepto de tienda online con la tienda Muesli2mix y su creación de productos personalizados.

En 2017 fueron finalistas en los premios Adwards en el área de diseño y desarrollo de aplicaciones móviles.

En el 2019 fueron reconocidos como la primera empresa, en España, avalada por Google en el diseño y desarrollo de PWA (Aplicaciones Web Progresivas)

