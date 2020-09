Termina el verano y el helado seguirá siendo el postre preferido, por Helado Shop Comunicae

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 16:16 h (CET) A las puertas del otoño, tras el caluroso verano y sus desplazamientos, el helado sigue siendo uno de los postres favoritos de los españoles. Helado Shop, líder del sector de la comercialización de materias primas y accesorios para la elaboración de helado artesanal, desvela este fenómeno Con el inicio del mes de septiembre y el regreso de grandes y pequeños a sus respectivas responsabilidades y rutinas, aún quedando casi tres semanas de verano, éste puede darse por terminado para la gran mayoría de personas.

A las puertas del otoño

Después de que muchas familias hayan podido disfrutar de algún viaje y escapada a la costa o a la montaña para poder poner alivio a las subidas de temperatura veraniegas, comienza la vuelta al colegio y el retorno a los centros de trabajo. Pese a que pudiera pensarse que con la bajada de las temperaturas y la llegada de un tiempo más inestable e incluso lluvioso y frío según la zona, los consumidores coinciden en que una tarrina de helado siempre apetece, manteniéndose el consumo de helado en cifras más que razonables.

Un postre tradicional a prueba de modas pasajeras

A tenor de las cifras proporcionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la población española consume más de 133 toneladas de helado al año. De los casi tres litros de consumo de helado per cápita anual, un 58,7% se concentra en la estación de verano, repartiéndose durante el resto del año un nada desdeñable 41,3%.

Estas cifras ponen de manifiesto que el helado artesanal es un postre a prueba de modas pasajeras, contando con un importante consumo que se mantiene estable con el paso de los años.

Resulta significativo que la franja de edad más fiel a este postre es la comprendida entre los 60 y 70 años, unos consumidores que llevan toda la vida saboreando este delicioso postre.

Nutritivo, variado y apetecible en cualquier estación

España cuenta con un clima fantástico que coadyuva a que el helado apetezca en casi cualquier estación del año.

Se trata de un postre apreciado por su variedad casi infinita, pudiendo degustarse helados de diferentes sabores sin casi llegar a repetir sabor. A los sabores tradicionales: vainilla, fresa, chocolate, nata, etc, con el paso de los años, los artesanos heladeros han ido sumando nuevos sabores y texturas que abarcan un abanico de opciones que cada año sigue incrementándose, sumando nuevas experiencias para el paladar de los más exquisitos.

Si a todo esto se le añade que se trata de un postre artesanal, elaborado con ingredientes naturales de gran valor nutricional, hace que el helado se convierta en el postre favorito de grandes y pequeños.

Helado Shop, empresa líder del sector de la comercialización de maquinaria y productos necesarios para la fabricación de helados artesanales, destaca el privilegiado lugar de este postre mediterráneo en la dieta española, constituyendo una industria que goza de muy buena salud, a pesar de la grave situación actual que atraviesa la economía nacional.

