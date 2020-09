Las escuelas de negocio remodelan sus instalaciones ante su inminente apertura

Actiu, líder español en diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, ha editado una Guía para facilitar la "vuelta al cole" para las escuelas de negocio así como para cualquier centro educativo tras la Covid-19 Antes de la pandemia del Covid-19 se estaba abordando un cambio en el modelo de los espacios educativos. La idea era pasar poco a poco de entornos a menudo muy rígidos y estáticos, a otros más flexibles, con equipamiento que facilitara la modularidad del espacio y su uso, donde la educación por proyectos y la colaboración cercana entre equipos dotaran al alumno de algo más que conocimiento.



Con la aplicación y cumplimiento de las medidas de densidad, higiene y seguridad resulta más complejo esta realidad y al hablar de espacios de colaboración y trabajo en equipo, por los que pasan cada día un número muy importante de personas, las cosas se están trazando de otra manera. El uso de aulas, zonas de formación y socialización deben asumir unos profundos protocolos de seguridad e higiene para evitar posibles contagios, algo que plantea grandes desafíos en las diferentes áreas de las escuelas de negocio.



Ahora más que nunca es cuando conviene pensar y replantearse cuáles y cómo van a ser los espacios educativos del presente y futuro, cómo van a interactuar los alumnos y profesores en estos espacios y, sobre todo, cómo va a ir evolucionando el concepto de aula junto con los nuevos modelos educativos. Todo esto, a su vez, ha de estar reforzado por un acompañamiento a los centros educativos que permita realizar un proyecto de adecuación paulatino que contemple una visión global del centro, asegurando la implantación de medidas covid-19 dentro de ese proceso.



Actiu, líder español en diseño y fabricación de soluciones de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality, ha editado una Guía para facilitar la “vuelta al cole” para las escuelas de negocio así como para cualquier centro educativo tras la Covid-19, y hacerlo con máxima seguridad y creando tendencia en el diseño de los espacios de educación del futuro a partir de a partir de las normas dictadas por las autoridades competentes así como de la colaboración con distintos centros referentes en promover un nuevo modelo educativo y la experiencia en equipamiento de espacios de Actiu.



La Guía ayuda a crear entornos flexibles que permiten agrupaciones múltiples, distintos usos y la aplicación de metodologías variadas atendiendo también a la seguridad post Covid, transformando el concepto ‘aula’ como un compartimento estanco en otro abierto, flexible y dinámico.



“Todos los entornos educativos están trabajando en la remodelación de sus instalaciones, adaptándolas a la nueva realidad. Aunque la formación a distancia puede ayudar mucho, especialmente en estos momentos, los estudiantes necesitan también momentos de socialización y colaboración como parte de su proceso de aprendizaje. En este sentido las escuelas de negocios precisan que sus alumnos estén conectados de forma presencial con la realidad del mercado y de las empresas, para poder aprender de una forma mucho más práctica. Nosotros hemos desarrollado ya proyectos en esta línea, donde no solo adecuamos los espacios sino que trabajamos co-creando con ellos, para la definición de un nuevo entorno polivalente y seguro que combine distintas modalidades de aprendizaje. Es una actividad realmente emocionante”- señala Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu.



Al igual que en otros ámbitos, la Covid-19 ha acelerado el desarrollo del nuevo modelo de los espacios educativos. La crisis sanitaria ha generado un parón en la educación presencial, provocando que las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) sigan evolucionando y jugando un papel aún más importante en este ámbito. Sin embargo, volverá a ser necesario equilibrar el uso de la tecnología para acceso remoto con el espacio presencial.



En este último, la tecnología se va a ver implementada con más fuerza, mejorando su interacción, potenciando la flexibilidad y la facilidad de configurar estos espacios de acuerdo con el tipo de formación o la densidad del aula, garantizando siempre un uso seguro de los centros educativos. En este sentido la implantación de mobiliario polivalente, que sea una herramienta más y no condicione el aula sino que se integre en ella según cada cada actividad, también se presenta como un aspecto fundamental.



Un ejemplo de estas nuevas medidas adoptadas por los centros educativos se halla en EDEM Escuela de Empresarios, universidad y escuela de negocios ubicada en la Marina de Valencia que ha adaptado sus espacios y se ha renovado tecnológicamente ante el reto de la Covid-19.



Durante los últimos meses ha transformado sus instalaciones para que estén preparadas ante cualquier situación que se presente: se han reducido aforos en salas de trabajo y espacios comunes para que las personas mantenga distancias de seguridad; se han desdoblado algunos grupos para reducir el número de alumnos; se han diseñado recorridos en los pasillos; se han equipado todas las aulas y despachos de trabajo comunes con mamparas individuales; y se han instalado en las aulas cámaras, tabletas gráficas y micrófonos que permiten a los alumnos seguir las clases en remoto y participar en ellas de forma interactiva.



Cool Working-Education by Actiu

Dando continuidad a la filosofía Cool Working, la guía de Actiu ahonda en la especialización y necesidades propias de la educación, resultado de un trabajo de campo desarrollado con la colaboración de expertos y usuarios finales de los espacios educativos.



Los viejos paradigmas (jerarquía, memorización, rutina, aulas unidimensionales…) se sustituyen por otros que potencian la redarquía – un modelo organizativo emergente característico de las nuevas redes abiertas de colaboración basado en las interacciones que múltiples agentes-, las habilidades personales, las competencias, la creatividad… en ambientes diseñados para potenciar el aprendizaje.