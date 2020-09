Grupo ASPY acompaña a los centros escolares para un retorno seguro a las aulas Comunicae

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 13:20 h (CET) Grupo ASPY quiere acompañar a los centros escolares en un año como este, que va a ser especial no solo para los docentes, sino también para alumnos, padres y madres. Grupo ASPY ha elaborado un plan de actuaciones que comprende una evaluación previa de los riesgos, con cursos de formación en coronavirus, sesiones de asesoramiento y cartelería adecuada para colocar en distintos puntos del centro educativo “Este año vamos a vivir una vuelta al cole sin precedentes y desde Grupo ASPY queremos estar ahí y acompañar a un sector tan importante como el educativo a sobrellevar esta situación de la mejor manera posible. Realizar una evaluación previa de los riesgos de contagio del COVID19 en los centros escolares e implantar las medidas preventivas necesarias recogidas en la misma, son dos acciones fundamentales para un retorno seguro a las aulas”, asegura Javier Colino, DPT del Área Norte de ASPY Prevención.

Tras la evaluación de riesgos, es fundamental que los centros educativos cumplan con todas las medidas propuestas por el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Sanidad y con el protocolo que establece el orden para su aplicación.

En primer lugar, destacan las medidas organizativas:

Escalonamiento de entradas y salidas: los centros tendrán que regular unas entradas y salidas escalonadas de alumnos y profesores para evitar aglomeraciones. Mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 metros. Grupos de convivencia estable y reducción del movimiento de los alumnos: creación de grupos de 15 alumnos por clase para convivir diariamente e intentar reducir la movilidad del alumnado lo máximo posible, siendo los docentes los que realicen siempre los desplazamientos en los cambios de clase. Recreo escalonado: es importante no mezclar distintos grupos de convivencia para evitar aglomeraciones. Así, serán los docentes los encargados de regular un horario escalonado para las salidas y entradas al recreo o descanso diario. Priorizar actividades al aire libre: es una medida complicada en ciudades donde el clima es lluvioso o muy frío en invierno, pero se puede combinar con otro tipo de medidas complementarias. Evitar las reuniones de profesores y tutorías presenciales: las reuniones de docentes deberán ser telemáticas, así como las tutorías con padres y alumnos para evitar las aglomeraciones y los contagios por agrupación. Reorganización de los espacios del centro: se propone la utilización de diferentes espacios para varias actividades, por ejemplo, las aulas podrán usarse como comedor con el objetivo de que los grupos de convivencia se mantengan separados. Además, desde el Ministerio proponen la coordinación de los centros con las entidades locales para el uso de bibliotecas públicas o cualquier otro edificio si las instalaciones de centro se quedan pequeñas. Además, es importante cumplir con unas medidas de protección y prevención colectivas e individuales que garanticen la seguridad tanto a los alumnos como a los docentes. “Desde Grupo ASPY creemos que esta parte de medidas de protección individual y colectiva es fundamental para evitar el contagio. Así como las medidas organizativas son importantes para evitar aglomeraciones y el contacto entre alumnos y docentes, las medidas de protección colectivas y personales, y su correcta aplicación, ayudan a garantizar un espacio seguro para todos”. Estas medidas son:

Control de temperatura: la persona que realice este control de temperatura tendrá que tener una formación específica aportada por los servicios de prevención de riesgos para llevar a cabo esta acción a la entrada y salida de los centros docentes; además de un equipo que permita una rápida y segura toma de la temperatura. Instalaciones del centro educativo: en el comedor, si los niños son menores de 10 años pueden compartir espacio con otro grupo de convivientes cumpliendo la distancia de seguridad, pero si son mayores de 10 años sería necesaria la instalación de mamparas de seguridad. Además, el centro deberá disponer de una sala de aislamiento para personas con posibles síntomas y los lugares como bibliotecas o sitios de reuniones deberán tener un control estricto de aforo. Todas las instalaciones deberán tener un dispensador de gel hidroalcohólico. Ventilación: el Ministerio propone que la zona de los servicios y vestuario estén ventiladas 24 horas al día todos los días del año. Además, desde ASPY Prevención recomiendan una ventilación frecuente de todas las aulas y zonas comunes, por ejemplo, al cambio de clase. Limpieza y desinfección: desde ASPY Prevención se propone la instalación de alfombrillas con una solución viricida para la limpieza de pies. El protocolo ministerial establece que la limpieza y desinfección se realice una vez por día y los aseos tres veces mínimo. Además, las zonas comunes de desinfectarán cuando el alumnado las abandone, por ejemplo, tras un recreo. Cartelería: es una medida fundamental y un requisito prioritario para la apertura de centros. ASPY Prevención pone a disposición de los centros docentes 14 carteles y señalizaciones diferentes en relación con el Covid que cada centro puede descargarse gratuitamente desde su página web. Formación e información: es importante mantener durante todo el curso escolar informados a los familiares de todas las medidas que se tomen así como la realización de campañas educativas para alumnos y padres. Y por supuesto, a los docentes y personal de servicio de los centros educativos. ASPY Prevención

ASPY Prevención presta servicios de prevención ajenos a más de 41.000 empresas desde su constitución en 2006. Con un concepto de servicio preventivo integral y exclusivo ofrece a sus empresas clientes cobertura desde las cuatro especialidades preventivas: Medicina del Trabajo, Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Su equipo de 1200 profesionales, y sus 220 puntos de servicio en todas las provincias españolas garantizan a empresas y trabajadores una adecuada actuación preventiva y un completo asesoramiento técnico y sanitario.

