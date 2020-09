Se ha firmado en el Ayuntamiento de San Sebastián la compra de los terrenos que acogerán la sede de DFG Comunicae

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 13:28 h (CET) El nuevo centro de distribución de medicamentos de Gipuzkoa, ubicado en el Polígono de Eskuzaitzeta, entrará en servicio en 2022 tras más de un año de obras. El objetivo de Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) es que su nuevo almacén sea referente, no solo en Euskadi, sino también en Europa Esta mañana, el presidente de Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG), Fernando Echeveste, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia han firmado la venta de los terrenos de Zubieta que acogerán la nueva sede de DFG.

Ha dado fe de la firma el notario de la ciudad, Jesús María Sanza, y a la misma han asistido, además, el gerente de DFG, Juan Piera y la subdirectora, Marga Idarreta.

El nuevo centro de distribución de medicamentos de DFG, ubicado en el Polígono de Eskuzaitzeta, entrará en servicio en 2022 tras más de un año de obras, ubicado en una parcela de 17.000 metros cuadrados.

Su puesta en marcha se enmarca en el plan DFG Innova 2022. “El nuevo almacén nos va a permitir mejorar la calidad de nuestro servicio, disminuir errores, mejorar la logística y contempla la posibilidad de aumentar un 40% la actual productividad de todos nuestros almacenes, gracias a la instalación de un robot ultramoderno de última generación”, explica el presidente de DFG, Fernando Echeveste.

HITOS DE DFG

Desde 2012, DFG ha conseguido ser la primera empresa de distribución farmacéutica en la Comunidad Autónoma Vasca. Su cuota de mercado y de dispensación de unidades es del 33%, porcentaje que se eleva hasta el 87% en el caso del mercado guipuzcoano, la cifra más alta en una provincia española en este sector.

Otro dato destacable son los 180 empleos directos que generan a los que hay que sumar otros 200 indirectos constituyendo una compañía que aporta un valor indudable al tejido socioeconómico de su entorno.

Al año del inicio de la fusión los datos macroeconómicos no podían ser más optimistas: más de 19 millones de envases de medicamentos vendidos, suministrados gracias a un servicio de 45 rutas diarias, con una media de entre 2 y 4 servicios a todas las farmacias, un stock valorado en 13 millones de euros y una facturación de 165 millones de euros al término del ejercicio 2013.

Estan orgullosos de su trayectoria pero no se conforman con mirar al pasado y el trabajo realizado. El futuro se les presenta como un reto prometedor para el que están en las mejores condiciones para responder.

