Ventajas de comprar cómics de forma online, por Elektra Cómic

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 13:09 h (CET) En los últimos tiempos, muchos sectores han evolucionado hacia la venta online como forma de diversificar el negocio. La venta de cómics también lo ha hecho, lo que ha permitido seguir manteniendo el negocio en auge Son muchas las ventajas que tiene la compra online de cualquier tipo de producto. Sin ninguna duda, Internet ha cambiado mucho la forma de relacionarse con las empresas y sus productos y servicios, y lo que antes podía llevar una tarde entera, ahora se puede hacer con unos cuantos clics desde la comodidad del hogar. Este cambio de paradigma ha provocado, entre otras cosas, que sectores tradicionalmente offline, se hayan pasado también a la vertiente online. Es el caso de Elektra Cómic, tienda ubicada en Madrid con una potente presencia online, que da una serie de ventajas por las que merece la pena la compra online de cómics.

Posibilidad de comprar sin salir de casa

Una de las principales ventajas, e incluso la más importante, es que la compra online se puede realizar desde la comodidad del hogar. Ya no es necesario recorrer una tienda tras otra en busca de un producto concreto, que es posible que no se encuentre en ninguna ubicación física. Desde el móvil o el ordenador se puede buscar rápidamente cualquier cómic que se quiera, y comprarlo en cuestión de minutos.

Comparación de precios y productos

Cuando se compra un cómic online, se suele buscar por precio e incluso por las opiniones y reseñas que pueda tener ese producto. En una tienda online esto se puede hacer en cuestión de segundos dentro de la propia plataforma online, mientras que en una tienda física puede llevar al consumidor bastante más tiempo.

Desde elektracomic.com afirman que han observado que en su tienda online los visitantes navegan por gran cantidad de páginas antes de realizar la compra, comparando precios de unos y otros productos rápidamente, comportamiento que no es tan habitual en su tienda física, donde se suele comprar de forma más directa.

Se puede consultar todo el catálogo con rapidez

En las tiendas de cómics lo habitual es encontrarse cientos de referencias de productos. Se trata de un sector que ofrece muchas ediciones de un mismo cómic, ediciones que se editan en formatos diferentes (tapa dura o tapa blanda, por ejemplo), sagas con gran cantidad de números, etc.

En una tienda física, revisar todo el material podría ser cuestión de muchas horas, hasta de días. En cambio, en una tienda online se puede buscar rápidamente la saga o la edición que se quiera, filtrando incluso por precio, autor, editorial, etc.

Encontrar ediciones especiales con facilidad

En el caso de los cómics, hay ediciones que solo se venden de forma online, por la dificultad de conseguirlos o por tratarse de ediciones poco conocidas. Ya no es necesario tener que acudir a diferentes tiendas físicas, que pueden estar muy alejadas unas de otras y perder todo el día buscando algo en concreto.

Además, los canales de comunicación online integrados en las propias tiendas permiten informar rápidamente de cualquier novedad que salga a la venta.

Elektra Cómic, expertos en venta de cómics

En https://elektracomic.com/ se puede encontrar a un equipo de profesionales con una larga experiencia, proporcionando cómics de todo tipo, tanto de forma física en la tienda de Madrid, como a través de la tienda e-commerce. En su página web se puede consultar su amplio catálogo, con miles de referencias, correctamente categorizadas para facilitar la búsqueda de cualquier edición.

