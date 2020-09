Clínica Oftalmológica Orduna y ZEISS Vision Care España lanzan formación especializada

La prestigiosa clínica oftalmológica, con la colaboración de ZEISS Vision Care España, pone en marcha una formación online, con prácticas presenciales (80%-20%), consistente en dos cursos de experto (Control de la Miopía y Optometría Geriátrica y Baja Visión), a los que se suman seis monográficos. Los ópticos-optometristas clientes de ZEISS tendrán facilidades tanto en el acceso a las plazas limitadas como a otros beneficios en la matriculación A la vuelta de vacaciones, la prestigiosa clínica oftalmológica Orduna, con la colaboración y el patrocinio de ZEISS Vision Care España, pone en marcha, con inicio en el mes de octubre, una formación especializada para ópticos-optometristas, que se articula en dos cursos de experto, de nueve meses de duración, y seis monográficos, de tres meses cada uno.

La modalidad de la formación es semipresencial y online, al 80% - 20%, para lo que Orduna cuenta con una plataforma de formación avanzada, Ordunaelearning, así como con una APP, al objeto de facilitar el acceso a los contenidos de los alumnos y aportar todas las facilidades en el seguimiento de los cursos. Las prácticas con pacientes reales en Clínica, con equipos ZEISS, son, sin duda, el gran valor añadido de cursos de experto y monográficos.

De acuerdo con ZEISS Vision Care España, cursos y monográficos han sido diseñados para cubrir la necesidad latente en los ópticos-optometristas españoles de ampliar conocimientos en ámbitos de la profesión considerados como imprescindibles, incluso a corto plazo, para los que, hasta ahora, no había propuestas lectivas específicas. “El know how de Orduna, su experiencia, su seriedad, la acreditada capacidad formativa del elenco de profesores elegido, y sobre todo, los contenidos y las prácticas en la Clínica, convierten esta formación en disruptora y novedosa; tanto, que yo la calificaría de imprescindible”, valora Laura Rocha, directora de Producto de ZEISS Vision Care España. “Habrá un antes y un después de la formación, en los servicios que los ópticos-optometristas ofrezcan a sus pacientes”, resume la doctora Begoña Gacimartín, coordinadora académica de Clínica Orduna.

El primero los cursos de experto versa sobre 'Control de la Miopía, Visión Binocular y Aberraciones Oculares'. Aporta 20 créditos ECTS a los alumnos que lo concluyan y su duración es de un año lectivo completo, de octubre de 2020 a junio de 2021.

Está dirigido a ópticos-optometristas, tecnólogos ópticos y optómetras que apuesten por ampliar los conocimientos relacionados con el control optométrico de la miopía, de las aberraciones oculares, y de las alteraciones visuales más prevalentes en la visión binocular estrábica y no estrábica que precisan de la intervención coordinada de distintos profesionales de la salud ocular: oftalmólogos y optometristas.

La miopía es la aberración óptica más frecuente. En la evidencia actual, el desarrollo y progresión de la miopía se relaciona tanto con factores genéticos como ambientales -estilo de vida y exceso de horas con enfoque visual cercano-, siendo estos últimos los que juegan un papel crucial en su desarrollo y progresión.

Así, en este Curso de Experto los alumnos conocerán la epidemiología de la miopía simple, y de la miopía patológica, cuáles son los signos de alarma y qué métodos de control de la miopía existen. Además, obtendrán un conocimiento exhaustivo de las aberraciones oculares de bajo y alto orden y del examen refractivo en pacientes con aberraciones de alto orden, entre otras muchas interesantes cuestiones.

El segundo curso, de 'Experto en Patología Ocular, Optometría Geriátrica, Baja Visión y Rehabilitación Visual', también aportará a sus alumnos 20 créditos ECTS, y tendrá igualmente una duración de un año lectivo, de octubre de 2020 a junio 2021.

Está dirigido a profesionales de la salud visual que apuesten por ampliar los conocimientos optométricos relacionados con las alteraciones visuales más prevalentes en la población geriátrica que precisen de la intervención coordinada de los distintos profesionales y de la prescripción de ayudas y rehabilitación en baja visión.

En el mundo hay más de 2000 millones de personas mayores de 65 años. En España, el porcentaje representa actualmente el 19% de la población. Esta realidad, unida al aumento de la longevidad, generará una alta demanda de servicios de atención sanitaria y profesionales altamente cualificados.

Por lo tanto, el objetivo del curso es que los alumnos establezcan las pautas y estrategias necesarias para ahondar en el manejo optométrico del paciente geriátrico y/o con discapacidad visual. “Se especializarán en un área de la optometría de creciente interés para poder atender a una población altamente demandante de servicios de salud visual”, añade en este sentido Begoña Gacimartín. Asimismo, los alumnos pondrán en práctica los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en el manejo del paciente geriátrico, y de Baja Visión, de manera que adquirirán habilidades necesarias para formar parte de los equipos de atención multidisciplinar del paciente geriátrico y de las Unidades de Baja Visión (BV) en clínicas, hospitales o centros ópticos.

Los dos cursos de experto están acreditados por la Universidad Udima de Madrid, e incluyen, además, un seminario VUCA (realidad volátil, incierta, compleja y ambigua por su siglas en inglés) en el que los alumnos trabajarán un modelo de preguntas radicales con los objetivos de potenciar la capacidad de generar preguntas catalizadoras, desarrollar un poderoso argumentario para ópticos-optometristas, identificar oportunidades en las situaciones problemáticas que plantean sus tareas diarias, mejorar la toma de decisiones y definir las destrezas que deben desarrollar los ópticos-optometristas, y los profesionales de la salud visual del siglo XXI.

El resto de la oferta formativa la integran seis Monográficos de duración trimestral, acreditados por el Consejo General de -óptico-Optometristas (VPC) y por la Comunidad de Madrid. Los títulos y argumentos de la formación son 'Monográfico Control de la Miopía Prácticas', 'Monográfico de Patología del Polo Posterior', 'Técnicas de Diagnóstico, Monográfico de Visión Binocular-Ambliopía', 'Monográfico de Baja Visión y Rehabilitación Visual', 'Mejores Prácticas en Baja Visión Avanzada' y 'Monográfico de Prescripción Prismática en Parálisis Oculomotoras'. “Están pensados para ópticos-optometristas con necesidades específicas. Son independientes, y el optometrista se puede matricular en los que considere. Los vamos a ofrecer de forma síncrona con los Cursos de Experto, pero también se podrán seguir de forma asíncrona”, explica la doctora Gacimartín.

Clínica Orduna incluye a dos generaciones dedicadas a la oftalmología y a la cirugía ocular, pioneras en cirugía de catarata, vitreo-retinina y Láser desde 1980 en su clínica de Madrid. El doctor Carlos Orduna, que además también es docente de la formación, es valorado como uno de los dos mejores oftalmólogos de España en una encuesta realizada a profesionales (médicos oftalmólogos) y pacientes por la prestigiosa web de consultas médicas doctoralia. “ZEISS, siempre se alía con los mejores”, zanja Laura Rocha.

Los interesados en matricularse, pueden hacerlo a través de la web https://ordunaelearning.com/ Los ópticos clientes de ZEISS tendrán facilidades tanto para el acceso a las plazas limitadas, como a otros beneficios en la matriculación.