El modelo de autoescuela se digitaliza para adaptarse a la crisis de la COVID-19

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 10:00 h (CET) Una de las autoescuelas que mejor ha entendido las nuevas necesidades y demandas del sector es Autoescuela SOY18. Por eso, ha estado trabajando en nuevos procesos y plataformas que permitan a sus alumnos y alumnas hacer el mayor número posible de gestiones online, formación teórica incluida El modelo de autoescuela tal vez sea uno de los que menos ha evolucionado en los últimos 25 años. Sacarse el carnet de conducir coche y/o moto sigue siendo un camino de dos vías: ir a clase durante semanas para hacer el curso de teórica y miles de test y, superada esa fase, hacer prácticas hasta el día del examen práctico. A día de hoy, lógicamente, sigue siendo necesario aprobar un examen teórico y uno práctico, pero la situación que se está viviendo con la Covid-19 ha acelerado un cambio que pasa por la digitalización del modelo: los pasos para conseguir el carnet siguen siendo los mismos, pero la manera de darlos ha cambiado…y mucho.

Una de las autoescuelas que mejor ha entendido las nuevas necesidades del sector es Autoescuela SOY18. Carlos Millán, CEO de la empresa, comenta que: “meses antes de decretarse el estado de alarma ya estábamos preparando la digitalización de la empresa. Lo vivido con la Covid-19 no ha hecho más que acelerar el proceso. Tenemos claro que la digitalización no es el futuro, es el presente”.

Por eso, SOY18 ha estado trabajando en nuevos procesos y plataformas que permitan a sus alumnos y alumnas hacer el mayor número posible de gestiones online, formación teórica incluida. Carlos Millán comenta que “no se trata solo de ofrecer herramientas para estudiar o para hacer gestiones online, se trata de que esas herramientas mejoren la experiencia presencial. Hemos desarrollado un nuevo panel para alumnos que permite hacer la mayor parte de las gestiones desde el móvil o el ordenador”.

Pero, Carlos Millán pone especial énfasis en el ámbito de la formación teórica: “con los recursos con los que contamos a día de hoy, no tiene sentido que la formación online sea solo una alternativa a la presencial. Vamos a seguir ofreciendo clases presenciales, pero hemos creado una metodología que hace que sacarse la teórica online sea más cómodo y más fácil que hacerlo presencialmente. Además, con el actual riesgo de contagio de la Covid-19, la seguridad se convierte en un factor más para priorizar la formación digital. Si hay un nuevo confinamiento, nosotros estaremos preparados para seguir ofreciendo, telemáticamente, formación teórica de calidad”.

Para poder mantener esa oferta de calidad, Autoescuela SOY18 ha creado una APP para hacer test de examen y dos tipos de curso de teórica online: En directo y grabado.

El curso en directo se realiza a través de Zoom y permite a los alumnos hacer preguntas en vivo. Para el curso grabado SOY18 ha adquirido la licencia del curso lanzado recientemente por la famosa web de test de conducir todotest.com, un curso revolucionario en el mercado que se realiza viendo 13 películas, cada una correspondiente a un tema de teórica, todas protagonizadas por el actor Sergi Cervera, y emitidas a través de una plataforma tipo Netflix.

Además, todos los alumnos de la autoescuela que estén haciendo un curso, sea en directo o grabado, cuentan con un servicio continuado de WhatsApp para preguntar sus dudas a un profesor particular, obteniendo respuesta en tiempo real.

Como cuenta Carlos Millán, el método es claro, sencillo y efectivo. “Ponemos a disposición de nuestros alumnos y alumnas dos cursos para que hagan el formato que prefieran -o ambos-, los apoyamos con un chat continuado para que pregunten todas sus dudas, y les ofrecemos una APP para practicar los test a los que se enfrentarán en el examen”. Además, Carlos añade “el modelo digital, más escalable, nos permite reducir costes y esa reducción la repercutimos directamente sobre el precio de unirse a SOY18, desde 99 €”.

Se trata de una decidida apuesta por un cambio de modelo que busca apoyarse en herramientas digitales para ofrecer una experiencia divertida, efectiva, disruptiva y, por qué no decirlo, mucho más segura desde el punto de vista de la salud.

