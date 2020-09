StockCrowd IN alcanza los 40 proyectos inmobiliarios financiados y 10 millones de inversión Comunicae

miércoles, 2 de septiembre de 2020, 09:00 h (CET) La startup mantiene su crecimiento a pesar de la pandemia y alcanza los 40 proyectos financiados por 10M€. En los últimos 3 meses se han logrado financiar 7 proyectos en Barcelona, Madrid y Santander. Unos 1.000 inversores ya han participado en las oportunidades. La firma tecnológica ya está presente en 5 países y continúa su expansión internacional a través de su grupo matrix StockCrowd Technologies La plataforma de financiación participativa StockCrowd IN ha conseguido este mes de agosto llegar a la cifra de 40 proyectos inmobiliarios financiados desde que lanzó su primer proyecto en 2018. Los últimos 3 meses han visto una fuerte reactivación de la actividad inversora para la startup, cuya comunidad de inversores ha financiado 7 proyectos por valor de 1,36 millones de euros, a pesar de un contexto desfavorable causado por la crisis de la COVID19.

Esta cifra confirma el crecimiento de StockCrowd IN y la consolidación del modelo financiación participativa para proyectos inmobiliarios, también conocido como crowdfunding o crowdlending inmobiliario. Según el informe anual de Universo Crowdfunding esta modalidad lleva en España tres años consecutivos con un crecimiento a doble dígito, posicionándose como un producto atractivo para los inversores, a la vez que una nueva vía de financiación para promotores.

StockCrowd IN, plataforma de financiación participativa (PFP) autorizada por la CNMV, con un crecimiento del 322% en 2019 respecto al año anterior, tiene previsto continuar con sus planes de expansión internacional durante 2020. Hasta la fecha cuenta con oficinas en 5 países (España, Portugal, UK, México y Filipinas) que la colocan como una de las plataformas de referencia en España y Europa.

Actualmente la plataforma cuenta con 20 proyectos en curso que superan los 6 millones de euros de financiación, ha devuelto más de 4 millones de euros a los inversores, con una rentabilidad de su cartera que se sitúa en un 9% de los proyectos devueltos hasta junio de 2020. Además, la PFP ha conseguido rebasar los 19.000 usuarios y 1.000 inversores activos.

Sergi Pallarès, co-fundador y CEO de StockCrowd IN comentaba que “estamos muy satisfechos por la respuesta de nuestra comunidad inversora, poder seguir financiando proyectos inmobiliarios a pesar de la situación del mercado es muy importante para nosotros”. Por su parte, Javier Villacampa, co-fundador y director general de StockCrowd IN valoraba que “Una de nuestros puntos fuertes es el estricto proceso de selección de oportunidades. Combinamos expertise financiero con tecnología para ofrecer los proyectos más atractivos a los inversores”.

Sobre StockCrowd IN

StockCrowd IN es una Plataforma de Financiación Participativa autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, inscrita con número de registro 24. A través de su tecnología y marco legal, ofrece a los inversores oportunidades seleccionadas en el mercado inmobiliario a través de promotores consolidados, y a los promotores una vía de financiación alternativa y complementaria a la bancaria tradicional.

StockCrowd IN es una startup dentro del sector Fintech y Proptech. Hasta el momento ha financiado con éxito 40 proyectos inmobiliarios con un volumen de 10 millones de euros. Forma parte del grupo StockCrowd Technologies cuya actividad en el sector del fundraising lo posicionan como el software líder en captación de fondos, superando los 50 millones de euros recaudados. Tiene presencia en 5 países, con oficinas en Barcelona, Madrid, Lisboa, México DF, Londres y Filipinas.

