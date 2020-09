Nación Ekeko y Muerdo presentan el videoclip de esta canción sobre la unión entre comunidades y personas

Viajar en el tiempo y a diferentes culturas es una de las grandes experiencias que nos ofrece la música. Y Nación Ekeko tiene una asombrosa facilidad para ello. La formación de Diego Pérez añade a su música instrumentos y sonidos ancestrales que nos transportan que a los rincones y momentos más representativos de la cultura latinoamericana, mostrándonos la riqueza de unas tradiciones que se respetan fielmente desde hace siglos.



Su nuevo videoclip de Hermanos (junto al español Muerdo) es un ejemplo de la influencia que la cultura Qom ha tenido en su música: “Vengo viajando a las comunidades Qom desde hace unos veinte años. Voy aprendiendo de su música y cultura como parte de un proceso. La cultura Qom está muy ligada a la vida en la naturaleza. Las comunidades existentes viven en la región en la que yo nací y me crie, la provincia del Chaco, región nordeste de la Argentina. Su música representa de manera muy fiel la sonoridad del monte, las voces están muy influenciadas por el canto de los pájaros, y los instrumentos de percusión y cuerda son extraídos del mismo paisaje. Es por eso que no sólo en sus letras sino también en su sonoridad nos habla de que somos parte de la naturaleza que nos contiene: «El monte no nos pertenece, nosotros pertenecemos al monte» dicen ellos.”



Una canción de la que ahora presenta su original y creativo videoclip con la cámara en constante movimiento circular. Que ha creado junto a su amigo Muerdo y que describe de la siguiente manera: “Este audiovisual es un viaje circular que representa el movimiento constante de la tierra. Buscamos la manera de generar algo creativo más allá de las limitaciones del momento de aislamiento mundial y de hacer resonar nuestro mensaje desde la intimidad del estudio en donde compusimos la música de “Hermanos”, para que los sonidos y vibraciones lleguen hasta los oídos y espíritus de quienes se conecten al viaje”. Experiméntalo tú mismo.