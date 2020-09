​Paraguay: Ministerio de Relaciones Exteriores manejado por mafiosos y vende-patrias

El renombrado Académico europeo, Prof. Assoc. Dr. Sabahudin Hadžialić mantuvo un conversatorio con la Senadora Nacional del Paraguay Dra. Lilian Graciela Samaniego; a tratar el tema de la Política Exterior de la Republica del Paraguay y el exuberante, excesivo gasto del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay asignado al servicio exterior y embajadas del país en el mundo; entre ellas existen también embajadas fantasmas como la de Yakarta (Indonesia) y Estocolmo (Suecia). Esta entrevista estuvo organizada vía webinar, el veinte de agosto, 2020. El siguiente material es una reseña del discurso de la flamante Senadora Nacional Lilian Graciela Samaniego.



“Quisiera resaltar nuevamente, lo que he dicho en reiteradas ocasiones a lo que respecta y que se debería ser en la Cancillería Nacional y al Canciller Antonio Rivas Palacios; y más aun en este momento de crisis sanitaria que vive la republica acompañando la austeridad decretada por el presidente de la republica Mario Abdo Benítez. En los tiempos de pandemia, los tres poderes del Estado han reducido considerablemente sus gastos superfluos pero la Cancillería no ha hecho lo mismo.



La Cancillería no da muestras de austeridad en tiempos de COVID – 19, mantiene consulados que gastan más de lo que recaudan.



Si un consulado tiene como gastos fijos entre 40 a 50 mil dólares mensuales y recauda menos de lo que cuesta mantenerlo, se lo debe cerrar. Debatimos con el Ministro Rivas varias veces pero siguen vigentes algunos casos de inoperancia que ilustran dicha pésima performancia, ejemplo:



- en la República Argentina están los consulados de Resistencia: donde se recauda por mes 45.00 USD (10 funcionarios)



- en la ciudad de Mendoza se recauda por mes 317.00 USD y tiene 4 funcionarios



- en Corrientes se recauda 327.00 USD y tiene doce funcionarios



- en La Plata se recauda, por mes 2,000.00 USD y tiene ocho funcionarios



- en San Justo se recauda por mes 3,500 USD y tiene diez funcionarios



- hay dos consulados a menos de 30 km de distancia uno de otro; Resistencia y Corrientes. Esto no tiene razón porque existan ambos consulados.



Actualmente existen 43 embajadores del Paraguay en distintos países en el extranjero, cada embajador tiene como gasto de representación USD 4,000.00 (cuatro mil USD) aproximadamente mensualmente, en los seis primeros meses de la pandemia estos embajadores lógicamente no usaron estos gastos de representación y esto significaría un millón 53 mil 600 dólares que podía la Cancillería ahorrar e invertir en los compatriotas que están fuera y que tienen la intención de regresar. El Canciller Rivas Palacios comentó que destino 120 mil USD para ayudar a repatriar a los compatriotas en estos meses de pandemia, aquellos que retornaron al país, y en vez de aumentar estos recursos para ayudarlos en su retorno prefirió mantener estos gastos de representación de los embajadores en vez de invertir este rubro (que no fue utilizado en estos meses) en los compatriotas que Sí necesitan. Cerca de un millón de dólares podía haber utilizado el canciller nacional para este rubro que beneficia directamente a nuestros compueblanos.



Por otro lado, los gastos de mantenimiento para las embajadas y consulados se distribuyen sin criterio. Rivas NO aplica criterios racionales para enviar fondos suficientes a las embajadas ubicadas en los países con costo de vida mas elevado y disminuir los recursos a las que están en países de menor costo de vida. O enviar suficientemente fondos a los consulados que mas recaudan y disminuir a aquellos consulados que tienen baja recaudación. Asigna estos fondos públicos sin criterios, no analiza la situación de cada embajada o cada consulado. Por ejemplo: nuestra embajada en Bolivia recibe 5,850 USD y la de Austria 5,400 USD; pregunto, los gastos de una embajada en Europa son menores a los gastos que tiene nuestra embajada en Bolivia, uno de los países con menores índices de costo de vida en el mundo. El consulado general de FOZ De Iguazú es de mayor recaudación para el estado (mensualmente envía entre 208 mil USD hasta 550 Mil USD, seguido por el Consulado de Clorinda entre 100 mil USD y 200 Mil USD mensuales), deberían de tener los recursos humanos y financieros acordes a la gestión que realizan para el Estado Paraguayo.



Por otro lado, no existen criterios para abrir y cerrar embajadas y consulados. Luego del debate que hicimos con el canciller y de las observaciones que le hemos realizado él mismo anuncio el cierre de una embajada en Europa. ¿Pregunto, no es más fácil cerrar un consulado que una embajada? En medio de la Pandemia decidió volver a convocar a concurso para que ingresen diez nuevos funcionarios; eso va en contra mano con las medidas económicas de reducción de gastos adoptados a causa de la pandemia de COVID – 19, está temporalmente suspendida la contratación de nuevos funcionarios por el estado de acuerdo al decreto número 3,536 del 2020, según el artículo del mismo. Actualmente la Cancillería tiene poco mas de 500 funcionarios en planta y otros 600 en el exterior (entre nombrados y contratados).



No se necesitan mas funcionarios en la Cancillería.



Estos diez funcionarios que ingresan por concurso ganan ocho millones ocho ciento mil guaraníes. Cada uno. Sin trabajar porque ellos a la tarde acuden a la Academia de la Cancillería por lo tanto se podría ahorrar ese dinero para utilizarlo ahora en este momento de crisis sanitaria que vive la Republica. Lo importante seria que el Canciller Nacional oyente a su sector administrativo tiene que estar acorde a lo que hoy necesita nuestro gobierno que es austeridad y aplicar la ley para todos sin distinción y colaborar de esta forma con el presidente de la republica para sacar adelante a nuestro país.” Como respuesta a estos validos puntos el Ministro de Relaciones Exteriores Antonio Rivas Palacios, compartió lo siguiente con la prensa en Asunción: [él] no tiene apego al cargo, pero sí al trabajo institucional.” Es evidente de que Rivas está negando de que el MRE – Paraguay esta manejado por una rosca de mafiosos, hombres peligrosos, vende patria que solo están enfocados como enriquecerse con el sueldo – y gastos de representación – del Estado tan sufrido paraguayo. Una rosca mafiosa que se dedica como saquear el tesoro público y mantener embajadas fantasmas en el mundo, chupekuéra ndoipyʼapýi mbaʼeve ha akãhatã hina; ha okaruveta la karai Rivas. Algunos embajadores que tendrían que salir del servicio exterior Paraguayo por motivos de edad son:



Embajador JOSÉ FÉLIX FERNÁNDEZ ESTIGARRIBIA (en Costa Rica desde el 2013, tiene 79 años); Embajador RAMON ANTERO DIAZ PEREIRA, con ochenta años de edad (en Rusia desde Diciembre, 2012, y todavía no sabemos quien cubre las relaciones diplomáticas con la Republica de Azerbaiyán; esta es tarea de la embajada en Moscú o de la embajada del Paraguay en Ankara – Turquía?). El Paraguay necesita una reforma radical dentro del Servicio Exterior (MRE) y las recomendaciones propuestas por la Senadora Lilian Graciela Samaniego, merecen atención y urgen inmediata implementación.