Se dispara el crecimiento online de Oficit, ecommerce de mobiliario de oficina, ante la tendencia creciente de la modalidad del teletrabajo

martes, 1 de septiembre de 2020, 16:32 h (CET)

martes, 1 de septiembre de 2020, 16:32 h (CET) Una de las mayores ventajas para las empresas que optan por el teletrabajo es el aumento de la producción La necesidad a la que se han visto forzadas las empresas, a tener que desarrollar su trabajo dentro de los hogares de sus trabajadores, ha hecho que ese espacio que se tuvo que habilitar como despacho doméstico, fuese lo más confortable y práctico posible.

A la hora de elegir los muebles y accesorios de oficina con los que se va a estar trabajando muchas horas del día, hay que tener en cuenta ciertos factores que van más allá de que el mobiliario sea más o menos atractivo a la vista.

Desde Oficit, empresa dedicada a la venta online de mobiliario de oficina, dan algunas razones a tener en cuenta en la elección de los modelos adecuados.

Lo primero que se debe tener en cuenta es el lugar destinado para instalar ese despacho. Saber las dimensiones con las que se cuenta es muy importante para poder planificar la compra online de todo el mobiliario.

Una de las piezas básicas que no puede faltar es la mesa de oficina o escritorio. La comodidad y funcionalidad son las primeras características que se deben tener en cuenta durante la compra. Es muy importante que tenga suficiente espacio para poder colocar todos los elementos de escritorio con los que se va a trabajar, tales como equipos informáticos o papelería, y otro aspecto fundamental que se debe tener en cuenta es la altura que tenga, para poder tener una buena higiene postural. Dependiendo del espacio que se cuente se podrán encontrar multitud de opciones que se adapten a todas las necesidades.

Otro elemento básico que no puede faltar en cualquier oficina y que acompaña a cualquier escritorio, es una silla de oficina cómoda, adecuada y que se adapte al usuario, para conseguir una postura correcta trabajando. Lo más importante es que al final este elemento de trabajo sea lo más similar posible al que se encuentra en cualquier oficina.

El comercio online o ecommerce ha sido uno de los sectores que más han incrementado su actividad durante la crisis del Covid-19. En el caso de Oficit están viendo como en su página web se están disparando las previsiones que tenían, ante la incertidumbre de una vuelta al trabajo presencial.

Las ventajas de comprar desde casa y así evitar desplazamientos, el envío a domicilio con la instalación del mobiliario, la ausencia de riesgo de contagio o el ahorro de costes son algunos de los factores que han impulsado la venta de artículos relacionados con el sector del mobiliario de oficina

Oficit, fabricantes de muebles de oficina con años de experiencia en interiorismo y decoración, cuentan además con un servicio de atención al cliente personalizado para poder atender todas las dudas relativas a la compra online.

