Hacer un Máster BIM es diferenciarse profesionalmente

martes, 1 de septiembre de 2020, 12:00 h (CET) Numerosos estudios indican que hacer un máster BIM aumenta las oportunidades laborales un 36% y conlleva una mejora salarial del 25% Es sabido que los entornos de trabajo evolucionan. Surgen nuevas tecnologías y metodologías que exigen mantenerse actualizada o actualizado para optar a nuevas oportunidades o para simplemente poder continuar en el puesto de trabajo. Y esto es lo que ha sucedido con la irrupción de la metodología de trabajo BIM en el sector de la construcción.

Como define la organización BuildingSMART, BIM o Building Information Modeling es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil. BIM centraliza toda la información de un proyecto (geométrica, tiempos, costes, ambiental y mantenimiento) en un modelo digital desarrollado por todos sus agentes.

Así, la implementación de la metodología BIM en los procesos de las empresas del sector AECO (Arquitectura, Ingeniería, Construcción, Operaciones) les ha obligado a definir una nueva estructura de roles y responsabilidades, y a contratar a nuevos técnicos para cubrir los nuevos puestos de trabajo. Las vacantes más destacadas: BIM Project Manager, BIM Manager, Coodirnador BIM, BIM Facility Management y Modelador BIM.

Y es aquí donde surge la oportunidad. La oportunidad de actualizarse para diferenciarse profesionalmente. Y una buena manera de lograrlo es, sin duda, sumando al currículo un máster en metodología BIM. Y como decidir qué máster BIM elegir entre el gran abanico de posibilidades que circula por la red puede ser un auténtico dolor de cabeza, este artículo ayuda a 'separar el grano del trigo'.

Un buen máster BIM, como es obvio, debe tener un programa de contenido bien estructurado, desarrollado por profesionales con experiencia. Experiencia tanto en la coordinación de proyectos en los que el cliente exige utilizar la sistemática BIM, como en la implantación de la metodología de trabajo.

Un buen máster BIM debe contar con respaldo. Una tutorización fiable y de calidad. Y no vale videoconferencias periódicas y multitudinarias, o foros en los que solo responden otros alumnos. Todo nuevo concepto se apoya sobre uno anterior. Si este no ha quedado claro, difícilmente se comprenderá el nuevo. Antes de decidir qué máster BIM hacer, conviene asegurarse de que se comprometen a resolver las dudas en al menos 24-48 horas.

Un buen máster BIM debe tener un formato práctico. Es el único modo de asentar nuevos conocimientos.

Un buen máster BIM debe distinguir a quien lo realiza con un título propio universitario (hasta la fecha no existen títulos oficiales) y una certificación profesional, por ejemplo, de BIM Manager de acuerdo a la ISO/IEC 17024:2012. Sin duda, es el mejor modo de acreditar la experiencia, formación y nivel profesional de la persona.

Un buen máster BIM debe contar con una bolsa de trabajo. Ya que se va a invertir tiempo y dinero, es lógico pedir que allane la pista de despegue profesional. La gran pregunta es ¿qué máster BIM cumple estos requisitos? El explorador académico OTONAUTA.COM contesta a esta pregunta comparando los cinco máster BIM más relevantes. Y la primera apuesta es el máster BIM online en BIM Management de Espacio BIM, su Máster BIM Manager Internacional.

