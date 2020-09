eCongress Málaga, epicentro del ecommerce, social media y marketing digital vuelve el 12 de septiembre Comunicae

martes, 1 de septiembre de 2020, 10:00 h (CET) La cita es en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y contará con grandes medida de seguridad para la tranquilidad de sus asistentes, entre las que destaca asiento vacío a cada lado del asistente, control de temperatura, uso obligatorio de mascarilla (sin válvulas), señalización de flujos de entrada y salida o dispensadores de gel desinfectante distribuidos por el Palacio eCongress Málaga vuelve a la ciudad para su octava edición el sábado 12 de septiembre, en las instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. En esta ocasión, el congreso estará formado por un total de 12 conferencias centradas en el sector ecommerce, social media y marketing digital que enseñarán a los asistentes la importancia de la estrategia digital para el funcionamiento de sus empresas, el uso de las redes sociales como herramienta indispensable para conectar con el consumidor y canalización de ventas o campañas de éxito para aumentar las ventas de una tienda online.

El congreso, organizado por b&d eventos y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, además ofrecerá un total de 5 talleres formativos de una hora de duración para que los asistentes profundicen en distintas áreas profesionales:

'Plataformas de la EPTDA para la transformación digital de las pymes turísticas andaluzas' ofrecido por Turismo Andaluz .

. ‘Cómo optimizar la gestión de pagos omnicanal’ de la mano de Payxpert .

. ‘Caso práctico: Lanzando un negocio digital ¿con qué herramientas publicitarias y de medición debemos empezar?’, impartido por Idento .

. 'Is programmatic the death of creativity?', realizado por ESESA IMF .

. ‘Aspectos clave en la venta Cross Border de productos/servicios’ por Ontranslation. eCongress Málaga está dirigido a empresarios, autónomos y emprendedores que deseen nutrirse de conocimientos digitales que les permitan resaltar sus proyectos empresariales frente a su competencia, además de estar a la última en el sector con los principales profesionales de las áreas que aborda. Con esta intención, el evento se completa con área de stands donde fomentar la interacción y estrechar lazos comerciales, así como el networking de la mano de Cervezas Victoria que completa la oferta de eCongress Málaga.

Todos los interesados en acudir a la cita profesional pueden adquirir sus entradas directamente en la web del evento (www.econgressmalaga.es) donde podrán estar en contacto con empresas como LEOlytics, Doppler, Turismo y Planificación Costa del Sol, Diputación de Málaga, Promálaga, Raiola Networks, Unicaja, ESESA IMF, Turismo Andaluz, Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, Voz.com, AGPACK, Idento y Ontranslation.

Este año, el evento ofrecerá asiento vació a cada lado a todos los asistentes para asegurarles una mayor tranquilidad, además del uso obligatorio de mascarilla, señalización de flujos de entrada y salida, control de temperatura a la llegada de los asistentes, dispensadores de gel hidroalcohólico y servicio de desinfección durante el evento en zonas comunes, entre algunas de las medidas de seguridad que ha adoptado la Organización del evento.

