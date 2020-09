"Los humanos tenemos más cosas en común que por las que discrepar"

Sinestress son una banda madrileña de rock metal sinfónico que se sale. Sus canciones son una avalancha de pasión y fuerza desde el primer instante, ninguna pierde el hilo dramático, son tensas como alambres de tren y la voz del cantante te lleva por territorios del corazón siempre, de tan sentida y singular que es; melodías de órdago, canciones pegadizas y a un tiempo artísticas, hipnóticas, en suma, un grupo de 10. De mucho más que eso. De su historia se podría decir mucho pero, por mor de resumir, diremos que Sinestress nació en 2009, cuando Francisco José Salgado, "Kiko", antiguo guitarrista del grupo madrileño Armagedón, decidió ponerse en contacto con Miguel Ángel Gala, "Miki", ex-batería de la misma banda, y teclista de la recién disuelta Abu Simbel, con el fin de crear un nuevo proyecto musical.



Después de un sinfin de movimientos, primeras actuaciones clamorosas y con extraordinario recibimiento de la crítica especializada, entradas y salidas de músicos todos ellos con un buen currículo y carretera a sus espaldas, Sinestress con su primera demo: "Demo 2010" se abre un espacio en el panorama musical. Conciertos, giras, el va y viene de miembros de la banda connatural a todo grupo musical, en 2011 sale a la luz el primer disco de la banda, titulado con el mismo nombre, "Sinestress", que consta de 13 títulos, entre los que cabe destacar el tema con el que graban también su primer vídeoclip "Las Botas Gastadas", y con un éxito notorio, tras la difusión incluso a través de emisoras de radio a nivel nacional, como Radio 3.



Luego fueron grabando más discos, a cada cuál mejor recibido, y con colaboraciones de grandes artistas como Ana Gárcol, vocalista de Koven o la del maestro Miguel Oñate, ex-cantante de Asfalto, quien presta su voz y su letra en “Reina de la Suerte”, uno de los temas emblemáticos de “Fase 2”. Del disco también destacó popularmente el vídeoclip “Un Mundo Sin Ti”.



En la actualidad su disco en marcha es "Miedo”, que conforma 11 nuevas y emotivas canciones del disco -explica la banda- más maduro y elaborado tanto compositivamente como a nivel interpretativo.



Y aquí termina la entradilla, que ardo en ganas de hablar con el grupo.



Según he visto por informaciones publicadas, "Miedo" está teniendo una gran recepción, cosa que no me extraña, por la calidad, fuerza y pasión de vuestros trabajos. El anterior trabajo editado fue uno en Vivo. En general ¿cuál diríais que ha sido vuestra mejor época? En tanto a creatividad, a recepción de vuestros trabajos, ¿es la actual? ¿Sencillamente avanzáis y cada trabajo pertenece a una época y hay que defenderlos como a los hijos?



Chimo (Vocalista) - Efectivamente, nuestro último trabajo es un doble CD más un DVD del concierto presentación en la sala Nazca de Madrid de “Miedo”, nuestro último trabajo de estudio, el cual tuvo una gran acogida por el público tanto a nivel nacional como internacional, lo cual nos proporcionó una gran satisfacción. Creo que vamos evolucionando con cada disco que sacamos. Somos grandes admiradores de las bandas de los 70, 80 y 90, e intentamos tener un sonido muy parecido a esas épocas, con nuestro toque y estilo personal, que es muy fresco con riffs, melodías y letras de las que se te meten en la cabeza rápido. En estos 11 años que llevamos como banda, la evolución es muy notable, nosotros lo notamos y la prensa especializada lo dice, y como a los hijos, lo defendemos, porque es lo que nos gusta hacer, y estamos muy orgullosos de lo logrado hasta ahora.



Cuando uno os ve en directo, tiene la sensación de estar ante un grupo clásico, un grupo entero lo mires por donde lo mires, estética general, aspecto de cada músico y de la parte con el todo. Bebéis del rock callejero que más nos gusta y a la vez hay una chispa, que se enciende en llama cuando atronáis, totalmente poética en vuestra proyección musical. Poesía. ¿Os lo han dicho?



Chimo - Pues sí, nos lo han dicho muchas veces, que ganamos mucho en directo, y que las letras son muy buenas, y resalto, no lo digo yo, que también lo pienso, lo dice la gente que nos ha visto y la prensa.



Ojo, con eso no menosprecio las canciones grabadas en estudio. Son tremendas, para escucharlas y escucharlas sin cesar. Calidad máxima. Pero hablemos de las letras, son muy buenas. Tan buenas como el vuelo que les da el cantante, que tiene una voz muy bonita y a la vez con registros de las mejores voces -al menos para mí- del rock estatal, y a la vez única, inusitada, original, una voz-corazón, una voz que dice de tripa y sangre. El letrista no es el mismo que el cantante y viceversa - según creo-. ¿Cuando piensa las letras el letrista ya se proyecta en cómo serán cantadas por el cantante o lo hace libremente?



Chimo - Ante todo, gracias por tus palabras. Normalmente tanto las letras como la música están compuestas por Miki, el teclista de la banda, aunque en otros discos, tanto Kiko (guitarrista), como yo mismo hemos hecho y colaborado en algunas letras, y hemos tenido la colaboración de Carlos Salvador y Juan Mari Montes, que son unos grandes letristas. El peso compositivo como digo lo lleva Miki. Yo comencé con Miki hace unos 20 años y me conoce perfectamente, sabe lo que puedo dar de sí y cómo no, tiene total libertad para hacer lo que quiera, y los demás también (risas).

Porque, aunque no proyecte el letrista, yo creo que el cantante es tan bueno que cante lo que cante lo hace lírico y pura pasión rockera, de la que te eleva, épica y romanticismo, como Dio, o Blackmore, o la voz del de Sobredosis, o los mismos Barricada, la voz del de Evo. Krokus. Lírica, y rock del mejor. Lo tenéis todo. ¿Por qué preferís ir por libre en cuanto a la gestión de vuestros discos? Corregidme si me equivoco, lo hacéis todo independientemente? Si fuera así entendería que fuera una decisión vuestra, porque discográfica estoy seguro que tendríais seguro.



Chimo - De nuevo agradezco tus palabras. Tienes razón, todo lo hacemos nosotros, desde la composición, la grabación, los videoclips, diseño y edición gráfica, todo. Lo hacemos así porque desgraciadamente no encontramos apoyo de ninguna discográfica, hasta buscar un manager que nos lleve resulta imposible, creo que esto habla por sí solo de cómo está el panorama musical en este país. Yo personalmente he mandado a discográficas y agencias de representación el material de la banda, nada.



Para quienes deseen introducirse en vuestra expresión musical, ¿habría algunos temas por los que pudieran empezar?



Chimo - De nuestro primer disco, podría decirte, “Un resplandor que no muere”, “Las botas gastadas” y “Sobran las palabras” entre otros. De Fase 2, que es nuestro segundo disco, “Sobrevivir” , Un mundo sin ti” y “Años de Rock”. Y de Miedo, nuestro último trabajo de estudio, “Lluvia”, “Guerra sin cuartel”, “Miedo”, “Exiliado del mundo”, por poner unos ejemplos.



Ahora procedo a -defecto de poeta y narrador- enunciar palabras o frases y decir lo que se os ocurra sobre ellas, si os parece. La primera: Miguel Bosé.



Diego - En pocas palabras, “perder el rumbo”.



La segunda: política:



Chimo - Me da a mí que hasta que no acabemos con la primera, no hay nada que hacer.



Revolución



Diego - No puedes pronunciar la palabra “Revolución” sin “evolución”. Para mí, van estrechamente ligadas.



Emergencia climática



Diego - Una realidad, por más que muchos se empeñen en negarla. Hace años decían que se acercaba y que cambiaría muchas cosas de nuestra existencia… Pues, amigos, ya está aquí.



Dónde está el emérito. ¿Lo sabéis?



Diego - De parranda.



¿Qué grupos os gustan más u os inspiran?



Chimo - Todos tenemos gustos muy variados, ya que contesto yo, pues a mí en particular me gusta mucho el A.O.R y el Rock Melódico en general, grupos como Journey, Survivor, Foreigner entre otros. De nuestro rock patrio mis influencias son los clásicos, como Barón Rojo, Topo, Banzai, Sangre Azul entre otros. No quiero cerrar este apartado sin nombrar a mi banda preferida en este país, y donde cantaba para mi humilde opinión la mejor voz de este país, que no es otro que Miguel Oñate y sus Asfalto.



¿Alguno de vosotros es cristiano, o cree en dios, o en buda, o cree en el reiki (me río)?



Diego - Yo soy de la escuela de Timón y Pumba: Hakuna matata.

Chimo - Yo soy ateo, gracias a Dios, jaja.



Soléis subtitular vuestros vídeos, me parece un acierto, es una concesión educada al oyente y además un reconocimiento a la importancia de la letra.



Chimo - Sin olvidarnos de lo más importante, que hay personas que no pueden oír y al subtitular las canciones les hacemos un poco más fácil el disfrutar de las letras.



¿El torero es un artista?



Diego - Alguien que pueda disfrutar de ver matar a un animal lentamente tal vez responda con un “sí”.



¿Los animales están bien en el zoo?



Diego - Tan bien como lo estábamos nosotros durante el confinamiento. Sí, tienen todo un equipo de profesionales detrás de ellos para atenderlos en todo cuanto puedan necesitar, pero no están en su hábitat natural.



¿Las prostitutas, profesión?



Diego - Hace siglos que la esclavitud es ilegal y, por supuesto, debería combatirse en cualquier momento que alguien quiera privar de su libertad a otra persona. Ahora bien: el sistema capitalista acepta muchas formas de hacer negocio, y hay quien ejerce su libre albedrío para escoger ese camino, y contra eso hay poco que se pueda hacer. Lamentablemente, es un sector que mueve mucho dinero, siempre tendrá demanda en cualquier época y que no está muy documentado.



Himnos.



Chimo - Me quedo con la 9ª de Beethoven, el del Atleti y todos los himnos que tenemos en el Rock, que no son pocos.



Banderas.



Diego - Si se me permite, uniré la respuesta a la anterior pregunta con esta: himnos y banderas. El ser humano es sociable, y le gusta tener ese sentimiento de pertenencia cubierto de una forma u otra, ya sea estando en un club, una asociación, una comunidad… Y eso es algo que está genial. Cuando te paras a mirarlo, tenemos más cosas en común que por las que discrepar. Pero al final de todo, de lo que no hay que olvidarse es que somos una misma especie obligada a entenderse y coexistir en un planeta que debemos cuidar entre todos. Solo tenemos uno, ¡no lo mandemos a la mierda!



España.



Diego - Hogar. Y como sucede con las mejores casas, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.



Militares.



Diego - Mucha gente oye esa palabra y solo piensa en tipos armados que invaden países ajenos a la fuerza. Hollywood ha hecho mucho daño en ese sentido. La UME ha estado haciendo un esfuerzo extra en esta pandemia, y estoy convencido de que cualquiera se sentiría agradecido de tenerlos a su lado para echar una mano cuando las cosas se ponen feas.



Madre.



Diego - Apoyo incondicional. Uno que jamás se llega a agradecer lo suficiente.



¿Qué papel tiene la música? El que tuvo en el pasado y el que tiene hoy, ¿ha cambiado? ¿La música tiene un poder que va más allá de hacer sentir?



Miki (teclista y coros) - Yo creo que la música, como tiene un componente muy subjetivo, se adapta a cada situación, a cada época y a cada persona de manera diferente. Pero estoy convencido de que, sobre todo, tiene un papel terapéutico muy fuerte. Sirve para animarte, para evadirte, o para ponerte nostálgico si es lo que estás buscando realmente... y en ciertos momentos viene muy bien utilizarla como si fuera un bálsamo. Por eso damos mucha importancia a las letras, son el pilar fundamental de cualquiera de nuestras canciones, y mucho reconocimiento nos ha llegado precisamente por ello, por las letras.



La música hace sentir, pero también tiene que servir para hacernos recordar el mundo en el que vivimos, y que tenemos que mejorar en muchos aspectos. A nosotros, escribir sobre temas que nos impactan o que nos duelen, nos sirve también como medio para soltar nuestra ira o nuestro dolor respecto a ellos, así que es una doble terapia.



Para componer canciones tan llenas de instrumento y elaboración, ¿cuál es la media de tiempo que tardáis en realizar cada una hasta darla por finalizada?



Normalmente partimos de una idea básica, y sobre ella vamos construyendo la estructura. No somos un grupo que busque muchas filigranas musicales, o que se marque un estilo excesivamente complicado. Nuestros temas suelen tener un desarrollo básico muy sencillo, pero procuramos que tengan toda la calidad instrumental posible, dentro de nuestras posibilidades. En cuanto al tiempo que solemos tardar en un tema... la verdad es que cuando la idea está clara, el desarrollo de toda la canción nos suele llevar poco tiempo. Ha habido temas que en un día estaban recién creados y finalizados. Depende mucho también de lo que nos inspire el tema de la canción en cuestión. Quizá lo más complicado es encontrar un tema del que hablar, y que nos conmueva.