TheCUBE cierra un acuerdo con el centro de emprendimiento del MIT para impulsar la innovación

lunes, 31 de agosto de 2020, 17:00 h (CET) Mediante este acuerdo, TheCUBE quiere implicar y conectar a sus partners con el ecosistema altamente innovador que se genera en el MIT, una de las más prestigiosas universidades del mundo. Bill Autlet, director del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, liderará el acuerdo, junto a otros expertos del MIT que compartirán su expertise a través de conferencias, webinars y workshops dirigidos al ecosistema de TheCUBE TheCUBE, ecosistema de emprendimiento, tecnología e innovación referente en España, acaba de cerrar un acuerdo de colaboración con el Centro de Emprendimiento del MIT (Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship), el instituto de tecnología internacional líder en innovación y una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial.

El objetivo de TheCUBE con este acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de tres años, es dar un nuevo impulso a la transformación digital e innovación de las corporaciones participantes en sus programas de 'radical innovation'.

Mediante este partnership con el Centro de Emprendimiento del MIT, el primero que firman con una empresa española, TheCUBE quiere contribuir a la potenciación de un ecosistema empresarial más innovador en España.

En palabras de Andrés Haddad, CEO de TheCUBE, “este acuerdo llega en un momento clave para inspirar y elevar la ambición de nuestro tejido empresarial, en plena pandemia de la Covid-19, cuando, más que nunca, muchos modelos de negocio han perdido vigencia y necesitan repensarse con creatividad, necesitamos nuevas ideas y soluciones para los retos de negocio que tenemos a corto y largo plazo”.

El MIT, considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más prestigiosas universidades a nivel mundial y posicionada durante siete años consecutivos como la mejor universidad del mundo, aportará al ecosistema de TheCUBE nuevos conocimientos, herramientas y estrategias para que las corporaciones y startups que forman parte de su ecosistema creen o mejoren sus modelos de negocio.

Autlet, junto a otros expertos del instituto tecnológico, compartirá sus conocimientos y buenas prácticas en materia de innovación y transformación en los modelos de negocio a través de conferencias, webinars y workshops. Un conocimiento compartido que impulsará la filosofía de 'radical innovation' de la que TheCUBE es el máximo exponente en España, por su impulso de metodologías y técnicas para destapar la creatividad, moldear nuevas ideas y redefinir modelos de negocio dirigidos a corporaciones para innovar fuera de las paredes de su organización.

Este acuerdo de colaboración con el Centro de Emprendimiento del MIT llega justo después de la apertura de un nuevo HUB de la compañía, TheCUBE Zahara, un espacio ideado para el workation, una fórmula de trabajo adaptada al tiempo actual que aúna el concepto de work (trabajo) + vacation (vacaciones) y que permite cambiar de entorno laboral para potenciar el surgimiento de nuevas ideas y estrategias de negocio.

