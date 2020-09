EduMaps ofrece el mayor directorio de centros, empresas e instituciones educativas de España Comunicae

lunes, 31 de agosto de 2020, 17:11 h (CET) ÉXITO EDUCATIVO, el diario de los que deciden en la educación, ofrece el mayor directorio geolocalizado de centros, empresas e instituciones educativas de España ‘EduMaps’ es un directorio geolocalizado a través de un mapa interactivo que contiene una extensa base de datos relacionada con lugares de interés educativo, desde centros de enseñanza de todos los niveles, desde escuelas infantiles a universidades, hasta empresas e instituciones educativas.

Gracias a ‘EduMaps’ los distintos usuarios (padres, centros, profesionales), en función de su ubicación y distintos criterios de búsqueda, pueden localizar la inforrmación de más de 20.000 registros que tienen que ver con el ámbito de la educación y diferenciados por iconos y colores. Cada uno de los mismo responde a distintas categorías que se puede consultar a través de su buscador geolocalizado.

De este modo, encontramos localizaciones destacadas con información más completa y multimedia (modelo de pago), centros universitarios en verde, los no universitarios en naranja, otras enseñanzas resaltadas por el color morado y las empresas relacionadas con la educación de color azul. El mapa se extiende por toda la geografía española, por lo que el usuario puede encontrar, a través de geolocalización, los centros educativos, desde escuelas infantiles hasta universidades, pasando por escuelas de idiomas y danza; y empresas que ofrecen sus servicios al sector de la enseñanza. Aunque el directorio aún no esté completo, pues está en fase beta, -pronto se irán sumando centros y empresas de nuevas provincias y zonas de España- ya dispone de más de 20.000 registros y pretende ser el mayor directorio de instituciones y centros relacionados con la educación de España.

Víctor Caballero, miembro del Consejo Editorial de ÉXITO EDUCATIVO y director del proyecto ‘EduMaps’, asegura que los directorios web geolocalizados «juegan un papel importante de cara a obtener ventaja frente a la competencia«. Dado el gran número de centros educativos en determinadas ciudades, Caballero añade: «La presencia en directorios digitales en función de la ubicación, esto es, que una empresa aplique el geotargeting en su estrategia, permite una segmentación implícita que ofrece a los usuarios y clientes potenciales un contenido totalmente personalizado, además de otorgarnos una mayor visibilidad y tráfico hacia nuestro sitio web».

Por este último motivo, ÉXITO EDUCATIVO pone a disposición de los centros y empresas relacionadas con el sector, que quieran tener una mayor presencia en ‘EduMaps’, un servicio destacado con una serie de ventajas añadidas y complementarias para mejorar su estrategia de marketing educativo. Víctor Núñez, director general de ÉXITO EDUCATIVO, apunta que este tipo de directorios profesionales «son una de las herramientas más efectivas de marketing y comunicación, pues ofrecen un doble beneficio, permitiendo a las instituciones presentes darse a conocer, al mismo tiempo que permite a los clientes potenciales encontrar productos o servicios de forma sencilla y directa».

Para Núñez, "con la avalancha de información disponible, son necesarias herramientas como ‘EduMaps’, que permite distinguirse de la competencia, facilitar la localización y acercarse a los usuarios", porque, además, «los directorios mejoran notablemente el posicionamiento SEO en buscadores. Esto se debe a factores como el aumento del pagerank o el backlink, lo que proporciona mayor relevancia y autoridad, especialmente, al proceder de directorios de calidad que incluyen un sistema de clasificación especializado en nuestro propio sector».

EduMaps, es un proyecto de ÉXITO EDUCATIVO, un diario especializado en educación y que nació en 2018 para cubrir un nicho de mercado, el de los directivos de centros, y que con solo dos años ha conseguido posicionarse como una referencia informativa en España. El diario, además, está presente en formato podcast a través de RADIO ÉXITO EDUCATIVO, realizado en coloaboración con la Univiersidad a Distancia de Madrid UDIMA y SchoolMarket. y disponible a través de las plataforamas IVOOX, Spotify y Google Podcast.

