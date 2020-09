Decoran: Consejos interesantes para pintar con éxito paredes y techos Comunicae

lunes, 31 de agosto de 2020, 15:40 h (CET) Tener éxito en los resultados de trabajos de pintura en las paredes y techos del hogar significa entre algunos detalles importantes, saber elegir la pintura correcta, el disponer del pincel y el rodillo adecuado, saber proteger el lugar de trabajo y preparar las paredes y el techo para ser pintados Pintores Madrid aporta que para que el resultado sea óptimo es necesario tomar algunas precauciones de preparación, aplicación y, por supuesto, elegir la pintura correcta adaptada a la naturaleza de la pared a pintar.

Elección de la pintura correcta

La pintura de glicerol, a menudo llamada pintura al óleo, es una pintura con base de disolvente. Se ha planteado desde hace mucho tiempo por las características de resistencia al paso del tiempo y a las acciones de lixiviación.

Los disolventes significan productos químicos y, por lo tanto, contaminación. La dilución de la pintura, así como la limpieza de los pinceles se hace con aceite de trementina.

Es una base de pintura que requiere, por los componentes, un largo tiempo de secado e impone olores fuertes y persistentes durante el tiempo de secado y un poco más.

La pintura acrílica, una pintura a base de agua. Tiene la ventaja de que no contamina ni el medio ambiente ni a las personas, tiene un tiempo de secado reducido, 30 minutos en promedio para ser cubierta y de 4 a 6 horas para estar completamente seca.

Despreciada durante mucho tiempo por la menor vida útil que la pintura de glicerol y la fragilidad a la lixiviación, las técnicas de fabricación han permitido ahora competir con la pintura de glicerol con gran éxito como resultado ambos tipos de pinturas son de muy buena calidad.

Además, contrariamente al pasado, el argumento de la fragilidad en el tiempo ya no se sostiene, por una parte, porque la composición la hace muy resistente hoy en día, por otra parte, la decoración de una habitación se cambia mucho más a menudo lo que permite que una pared pintada con pintura al agua viva correctamente antes de que muestre signos de deterioro.

El acrílico se diluye con agua y la limpieza del material de la pintura se hace con agua y jabón.

Elección del acabado de pintura correcto

Acabados de pinturas mate, satén, pintura brillante... A menudo se leen estos términos en el sitio cuando se presenta una pintura o fotos de obras.

La pintura de acabado mate tiene una representación muy cualificada. Es un aspecto de pintura ideal para la habitación, la sala de estar y las habitaciones que no están sujetas a golpes como la habitación de los niños, la grasa de la cocina y la humedad del baño.

La pintura de acabado satinado es la pintura que tiene más flexibilidad de uso hoy en día ya que es lavable. Con este acabado, una preparación para la pared es esencial para eliminar todos los pequeños defectos. De lo contrario, estos defectos serán amplificados por el semi-brillo de la pintura y por la iluminación de la habitación.

La pintura de acabado brillante, también conocida como laca, ofrece un acabado brillante estirado o incluso reflectante. Se usa a menudo en la cocina, en una sección de la pared de la sala de estar para contrastar con la pintura mate, y para pintar un mueble para un efecto de espejo muy decorativo.

Elegir el equipo de pintura adecuado

Considerando el gasto de comprar un pincel, una gran brocha para la madera y un rodillo de pintura, por la calidad del resultado es mejor pintar con un equipo nuevo.

Además, algunas pinturas recomiendan el uso de un rodillo adecuado como de cerdas largas, corto, de espuma... Recomendación que se invita a seguir siempre, saber cuáles son las diferencias y usos de los pinceles y rodillos para tener como resultado final un trabajo de buena calidad.

Preparar bien las paredes antes de pintar

Como se mencionó anteriormente, la nueva pintura no esconderá imperfecciones como grietas o agujeros en la pared. Por lo tanto, es esencial repararlos antes de empezar a pintar.

Equipado con un yeso de relleno fino y un cuchillo de pintar hará que todos los pequeños agujeros y micro grietas desaparezcan.

Una vez que el yeso esté seco, se puede lijar con una lija fina para alisar la superficie de la pared. Si hay muchos agujeros y grietas, puede ser prudente enyesar toda la pared.

Por otra parte, el alisado de yeso que se aplica con un rodillo sobre toda la pared suele ser más práctico y rápido cuando es necesario eliminar todas las imperfecciones de una pared.

Proteger adecuadamente el suelo y las ventanas antes de pintar la pared

Los pisos, muebles y ventanas deben ser protegidos de las desafortunadas pinceladas y de las inevitables salpicaduras de pintura. Para ello, se debe equipar con lonas plásticas desechables o cajas de cartón.

Para proteger las ventanas, se puede pegar cinta adhesiva de pintura en todos los bordes del vidrio.

Para los enchufes, la mejor solución es quitar las cubiertas mientras se está trabajando, lo que le da la oportunidad de limpiarlas antes de volver a ponerlas en la pared cuando el trabajo de pintura esté terminado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.