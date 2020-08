Lenda, una gran opción de alimento natural para la mascota Comunicae

lunes, 31 de agosto de 2020, 12:08 h (CET) Lenda no es una marca blanca cualquiera, sin que es un producto fabricado y estandarizado por una empresa que vende a diferentes clientes. Lenda es exclusivo, firmado y desarrollado para su compañía y que los clientes puedan dárselo a sus mascotas sabiendo que gozarán de la mejor alimentación posible Una buena alimentación es fundamental para la salud de las mascotas. Por eso, es necesario comprar un tipo de comida natural para perro, que contenga todos los nutrientes necesarios para los animales, y eso solo puede ofrecer la plataforma lenda.net/comida-natural-para-perros. En esta empresa buscan la excelencia en las materias primas, cuya procedencia está destinada a consumo humano y la cual pasa por gran cantidad de controles sanitarios que garantizan su calidad. No tiene ningún tipo de manipulación genética ni transgénicos u hormonas en las carnes. Todos los controles por los que tienen que pasar son exhaustivos y garantizan la seguridad de los animales que las vayan a ingerir, ya que si no cumplen con los parámetros establecidos son desechadas.

En esta empresa saben que las mascotas merecen lo mejor, por lo que solo utilizan los ingredientes más naturales y de la mayor calidad para elaborar todas sus recetas. Estos ingredientes son de grado A, lo cual significa que tienen el mismo estándar en el consumo humano, y además ayudan a las mascotas a conseguir un equilibrio en su metabolismo. Este producto está fabricado en España bajo el sistema Outsourcing, que permite disminuir los costes de producción y competir en precio con otros fabricantes, de manera que la marca no tiene que asumir costes fijos. Este sistema es el mismo que utilizan la mayoría de las grandes empresas a nivel mundial, por lo que la calidad está absolutamente asegurada. Sus fórmulas se diseñan, desarrollan exclusivamente en la propiedad de Lenda, y se reservan los derechos de cesión cuando es conveniente. Esta empresa desarrollada en el siglo XXI es moderna y dinámica y cuenta con más de 30 años de cría de perros, de los cuales 10 años han sido dedicados al sector de la alimentación de mascota en España, además de estar respaldado por un equipo de profesionales que desarrollan todos los productos con una filosofía natural y que prioriza siempre las necesidades de los perros y los gatos, además de por supuesto la calidad de las materias utilizadas.

En Lenda están comprometidos con su entorno y basan su estrategia de empresa en la responsabilidad, por eso han desarrollado un Programa de Responsabilidad Social Empresarial con el que quieren alcanzar sus retos tanto en el ámbito económico como social y ambiental. Poseen un compromiso y una concienciación envidiable con respecto a todas las realidades que suceden a día de hoy, y por ello asumen responsabilidades a través de distintos programas y formas de trabajo que garantizan a los clientes su seriedad y compromiso, algo que también les convierte en la mejor opción.

Lenda tienen varias gamas de comida natural para perros que están clasificadas en Origin, Nature o Nature Grain Free (sin cereales), disponibles para perros de cualquier tipo de raza, tamaño o edad. Además, también poseen una deliciosa selección de alimentación húmeda. En su plataforma web cuentan con gran cantidad de información sobre todos los productos que poseen, además de las increíbles ofertas de las que disponen. Tienen un blog en el cual realizan una serie de publicaciones para que los usuarios puedan consultar cualquier tipo de duda que les vaya surgiendo, además de darles varios consejos sobre cómo conseguir que su mascota tenga una alimentación sana y equilibrada. Sin duda, cualquier persona que quiera lo mejor para su perro, no dudará ni un solo segundo en elegir los productos de Lenda.

