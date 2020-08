Los 3 tipos de comportamientos ante el Covid-19 según Paula Massa, especialista en Psicoterapia Online

Aunque por parte de todos, se esté viviendo la misma situación, no todas las personas se comportan igual. Estos días se está viendo a gente reaccionando de manera muy diferente ante la pandemia que se sufre. El coronavirus ha hecho que cada uno, se tenga que posicionar en aspectos que en la vida normal pueden pasar desapercibidos ¿Cómo se debe comportar la población ante el coronavirus?

Los políticos están decidiendo en muchos casos que cosas se deben hacer. En base a esta línea que van marcando, muchos son los que lo toman como un mínimo y añaden sus precauciones y otros los que intentan saltarse o evitar todo lo que puedan.

Lo cierto es que se está ante una nueva enfermedad y es una situación que nunca antes se había vivido. Se está conociendo cada día un poco más y sobre estos conocimientos se van tomando diferentes medidas. Pero los cambios de opinión, lo largo que se está haciendo el proceso y lo perezosa que es la mente puede llevar a mucha gente a relajar unas medidas que para otros son más que obligatorias.

En esta exploración de la que se habla, se han encontrado distintos tipos de reacción, los cuales podrían clasificarse en tres grupos de personas:

Los negadores de la pandemia

No es que nieguen su existencia, simplemente no se lo toman en serio. Se pueden definir así, Negadores, porque es a este mecanismo de defensa al que recurren. El mecanismo de defensa llamado Negación, es aquel al que se recurre cuando algo se escapa al propio control y por tanto no se sabe cómo reaccionar ante ello.

Y como mecanismo de defensa, no hay nada que reprocharle, ya que gracias a la negación, alguien se podría permitir estar padeciendo una enfermedad y sin embargo, olvidarse de ella y pasar una tarde en el cine con sus amigos. Sin duda, ese momento podrá ser de lo más reforzante y ayudará al afrontamiento. Aunque se estuviera bajo un diagnóstico, no es necesario estar recordándolo siempre.

Se ven estos días ejemplos de negacionistas haciendo manifestaciones en contra de las medidas impuestas. En esta situación se suma el refuerzo de la pertenencia a un grupo.

Los obsesivos del coronavirus

En este grupo incluiremos a aquellas personas que han puesto la presencia del Covid en su vida, no como una prioridad, sino como lo único.

Al vivirlo como una obsesión, se genera una ansiedad que acaba desembocando en miedo. Tal miedo es tan extremo, que paraliza absolutamente todo y lleva a una evitación extrema de todo lo que estas personas interpretan como riesgo. Es importante reseñar, que llegan a ver riesgos donde no los hay.

Son personas cuya actitud es la de no salir de casa, tomar medidas compulsivas como la limpieza extrema en todo lo que procede del exterior, deciden no relacionarse con gente y llegan, por tanto a limitar totalmente su vida. Es cierto que con el tema del virus, hay que ser prudentes. Pero una cosa es la prudencia y otra es el miedo que llega a bloquear, paralizar y hacer por evitarlo todo.

En este grupo se ven bastantes casos donde la ansiedad les invade y aunque no sean conscientes, su miedo ha ido avanzando de una forma progresiva, hasta llegar a evitarlo todo y tener su vida totalmente limitada. En ellos las medidas que llevan a cabo, al contrario de tranquilizarles, les llevan a hacerse sentir totalmente angustiados, pensando que siempre podrán hacer más.

Y por último el grupo de los moderados

¿Se puede ser moderado ante el Covid-19?

Son aquellas personas, que sí, considerando el virus una prioridad bajo la que tendrán que regir sus decisiones, de forma temporal ante la situación, también deciden compaginarlo con no limitar su vida en exceso. Estarían en un término medio entre los dos anteriores.

Son el grupo que mejor uso dan a sus mascarillas y geles hidro-alcohólicos. No dejarán de limpiar los productos que vienen del exterior, pero no de forma extrema y compulsiva. Cuando deciden reunirse con gente, mantienen la distancia social, utilizan la mascarilla y evitan los besos y los abrazos. No dudan en salir a la calle, incluso en irse de viaje y de vacaciones. Pero, también piensan que si hay algo que es preferible posponer, para otro momento, prefieren hacerlo.

Por lo que algunos de este grupo, comentan en las consultas de psicoterapia, viven momentos de dudas.

Muchos comentan que se puedan estar perdiendo algo. Incluso, cuando observan lo que hacen otros (los del grupo de los negadores) se sienten un poco “tontos”. Sin embargo, generalmente, consiguen recordarse que su prioridad en estos momentos, es su salud, su protección ante el virus y la protección a los demás.

En algunas ocasiones, llegan a sentir culpabilidad si consideran que han corrido algún riesgo, si se han dejado llevar. Al mismo tiempo, gracias a la ayuda de la psicoterapia, según comenta la psicóloga online Paula Massa, consiguen transformar su culpa en responsabilidad y llegan a aceptar que todo no se puede controlar. Consiguen perdonarse al entender que en ese momento, de forma puntual han dado prioridad a algo que no es el virus, sino su bienestar emocional, sus relaciones personales o su propio hedonismo, lo que se entiende por la búsqueda del placer.

¿Qué riesgo de contagio tiene cada grupo?

Está claro que cuantas menos medidas se toman, más se expone cada uno y más fácil es contagio. Así existe:

El riesgo de los Negadores

¿Cuál sería el problema de la negación? Que a veces, podría llegar a tal extremo, que por ejemplo, en el caso de la enfermedad, se olvidaran de acudir a sus consultas médicas y tratamientos.

Ante el Covid, los negadores son aquellos que están llevando a cabo todo tipo de actividades, aún asumiendo grandes riesgos, como si esta amenaza no estuviera presente. Pueden ser aquellos, que al aplicar la negación de forma extrema, incluso se niegan a ponerse una mascarilla.

Es evidente pensar, que es en este grupo de personas, donde más riesgo existirá de contagio de la enfermedad y por tanto, aquellos, que al mismo tiempo también, se están convirtiendo en un riesgo, para toda la sociedad.

Por estas razones será, por lo que aparecerán, algunos de sus problemas psicológicos. Se pueden estar sintiendo rechazados por otra gente, o incluso, tendrán que afrontar psicológicamente una enfermedad que llega a ser mortal, como es el Coronavirus.

¿Están a salvo los obsesivos?

Desde el punto de vista de la enfermedad del Coronavirus, probablemente sean quienes menos riesgo corran a la hora de adquirirlo.

O quién sabe: ¿quizás ese estado constantemente ansioso, lleva a afectar a sus defensas de tal forma, que les hace más receptivos al virus?. Obviamente, esto sería ante la más mínima exposición (siempre alguna puede haber).

En lo que sí corren un gran riesgo es en lo referente a su salud mental y su equilibrio emocional.

Este grupo de personas, son los que acuden a la consulta de psicoterapia online, por los motivos más directamente relacionados con el virus. Generalmente, la extrema ansiedad que les invade y no pueden controlar.

¿Es posible no obsesionarse y seguir con precaución?

Es un grupo en el que existe riesgo de contagio, por supuesto, pero son quienes están llevando el afrontamiento de esta situación, desde el punto de vista psicológico de la mejor forma.

Aprenderán gracias a la psicoterapia a diferenciar entre lo posible y lo probable y aunque corran algún riesgo, tienen muchas menos probabilidades que los primeros.

Son quienes están disfrutando de una mejor salud mental, a pesar de presentar también pequeños síntomas, la cual, sirve de gran ayuda a la hora de afrontar esta situación tan incierta y agotadora. Dentro de la sensatez y la cautela, son quienes se permiten dar tregua.

¿Qué opinan los psicólogos sobre los diferentes comportamientos ante el coronavirus?

Las consultas de psicología hoy en día, están más llenas de lo habitual.

Paula Massa, experta psicoterapeuta online, comenta queestá habiendo un volumen de pacientes mucho mayor de lo que acostumbra un mes de agosto.

¿Cuál se diría que es la razón de esto? Indudablemente el Coronavirus. No es que esté siendo el virus el motivo directo, en todos los casos de acudir a consulta, según dice Paula. Más bien es que, el hecho de estar ante esta situación, activa muchas de las debilidades del ser humano.

Aunque a un proceso de Psicoterapia ya no se acude siempre que se tenga un problema psicológico o una patología, sí es cierto que en estos momentos, han subido los índices de casos de ansiedad, estrés, síntomas depresivos, fobias, obsesiones, etc.

Lo que Paula Massa comenta es que, aunque el motivo de esas reacciones no esté siendo el propio Covid, han salido a flote como consecuencia de la situación. En algunos casos serían derivadas de patologías previas, algunas incluso desconocidas hasta ahora.

Por eso, en las consultas de Psicología, en este caso, de forma online evitando contacto, es importante explorar cuál es el significado que el paciente le está dando a esta pandemia y cómo está reaccionando ante ello. Así, si esta está siendo el detonante de ciertas patologías, trabajar directamente en ella, ayudará a solucionar el problema, al menos en parte.