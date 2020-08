Tres montañeros ciegos coronan el Grande Sassière a 3.751 metros

Tres montañeros ciegos o con discapacidad visual grave (dos hombres y una mujer) han coronado el Grande Sassière, a 3.751 metros de altitud, el pico más relevante de la región alpina francesa del Vanoise (Alpes Graianos).



Junto a los guías, instructores y voluntarios, han invertido 12 horas (ascenso y descenso a campo base), recorrido 5 kilómetros y superado 1.500 metros de desnivel, para marcar un hito histórico del montañismo para ciegos al ser la primera expedición inclusiva que corona el Grande Sassière.



“Ha sido una ascensión muy dura, muy técnica en determinadas ocasiones y con un remate brutal de 45 grados los últimos 200 metros”, señala Francisco Javier Bueno, coordinador técnico del Grupo de Montaña de la ONCE de Madrid y jefe de la expedición.



Esta es la culminación del Curso Superior de Montañismo para Ciegos y Adaptado del Proyecto EIDóS (Educación, Inclusión, Deporte, Ocio y Discapacidad), fundado por veteranos videntes y ciegos del Grupo de Montaña de la ONCE en Madrid, que arrancó el pasado mes de diciembre.



El objetivo de esta expedición, compuesta por 14 alpinistas, es que los alumnos del curso convivan en las mismas condiciones que se dan en cualquier campo base y se formen en las técnicas de progresión por glaciar, medidas de autoprotección y rescate, siempre dentro de la disciplina del Montañismo para Ciegos. También sirve para realizar una ascensión guiando a personas ciegas en un momento en el que se deben extremar las medidas sanitarias ante el COVID19.



Con esta expedición colaboran PlasticsEurope, Laken, ONCE, SoloClimb, Obra Social La Caixa, Rodamunt y la Comunidad de Madrid.