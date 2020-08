El 80% de los coches usados que los particulares sacarán a la venta este año superarán los diez años Este canal aportará cerca de 800.000 vehículos al mercado de VO en 2020 y un millón en 2021 Redacción Siglo XXI

lunes, 31 de agosto de 2020, 10:51 h (CET) Ocho de cada diez vehículos del canal particular que entrarán este año al mercado de VO serán antiguos. En total, más de 665.000 vehículos que superarán la década pasarán a engrosar el mercado de usados, lo que supone un 83,5% del total de los aportados al mercado de VO por este canal, según datos de MSI recogidos por Sumauto, especialista en portales verticales de automoción que agrupa a Autocasión y AutoScout24 entre otros.



En total, los particulares sacarán a la venta en el mercado de ocasión alrededor de 796.600 vehículos en el conjunto de 2020, más de la mitad del total que entrarán a comercializarse de segunda mano este año (1,47 millones), continuando así con la senda alcista que comenzó en junio y que despuntará en el último trimestre de este año.



De esta manera, el canal de particulares se presenta como principal dinamizador del mercado de VO en un momento en el que los estímulos a la compra de vehículos nuevos bien por las promociones de las marcas -que rondan los 5.000 euros de media- bien por las ayudas del Plan Renove no sólo repercutirán en el vehículo nuevo, sino también en el del VO, al intensificar las búsquedas y el tráfico en Internet.





De hecho, el descenso de los precios del vehículo nuevo también tendrá impacto en el VO, pues los coches de ocasión tendrán que rebajar su coste para poder seguir siendo competitivos frente al nuevo y atractivos frente el comprador, quien podría optar por un vehículo de ocasión antes que por uno a estrenar si se topa con un precio y financiación más ajustados a su presupuesto, según Sumauto.



Alquiladoras como dinamizadoras de un mercado de VO joven

El canal alquilador, tanto renting como rent a car, también actuará como locomotora del mercado de ocasión, sobre todo de vehículos de corta edad. Así, para finales de 2020, un año turístico nefasto, se espera que los rent a car se liberen de 83.600 vehículos, un 4% más que en 2019, de los cuales el 85% serán vehículos jóvenes de menos de tres años.



Por su parte, el canal del renting también será un fuerte impulsor de la oferta de VO en 2020, llegando hasta los 28.300 vehículos de ocasión a finales de año, sólo un 1% menos que un año antes, frente a la caída del 46,5% del canal profesional, cifra muy significativa teniendo en cuenta que este año contamos prácticamente solo con 9 meses, pues el mercado automovilístico se detuvo casi por completo durante los meses de marzo, abril y mayo.



Esta tendencia al alza irá en aumento en 2021, cuando el mercado de VO recibirá un 18% más de vehículos, impulsado en gran medida por el aumento del 24% de coches provenientes del renting, así como un 11% más de vehículos de rent a car que pasarán a ser de ocasión. Pero, sobre todo, serán los particulares los que más contribuirán a este aumento, con casi un millón de vehículos que pondrán a la venta, un 19% más que en 2020, según las previsiones de MSI.



Según Nicolás Cantaert, director general de Sumauto, "la situación prevista para el mercado de VO es de una mayor oferta y una mayor demanda, por lo que veremos muchos usuarios interesados en cambiar de vehículo. Internet va a ser el canalizador de todo lo que busca el consumidor, tanto por su agilidad y variedad como por evitar contacto físico a la hora de comprar un coche. Por ello, es importante que los concesionarios articulen políticas dinámicas de precios para dar salida rápida a su stock. Y ahí la visión global del mercado y del entorno digital que nosotros podemos ofrecer es clave".







