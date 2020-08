5 habilidades para emprender en la nueva realidad

En la situación actual de incertidumbre, el miedo por el devenir de ciertos sectores laborales ha hecho que muchos emprendedores se cuestionen la viabilidad de sus proyectos y, en ocasiones, decidan dejarlos en ‘stand-by’. Sin embargo, la clave para tener éxito empresarial no consiste en pausar los proyectos, sino en formarse y adquirir habilidades clave que permitan mirar la situación actual desde otro ángulo para sacar ventaja de ella y aprovecharla en la construcción de nuestra nueva empresa.



Néstor Guerra, experto en emprendimiento e instructor de Udemy, la plataforma de formación online más grande del mundo, reúne las 5 habilidades necesarias para triunfar con una start-up en nuestro país en tiempos de la COVID-19.



Capacidad de adaptación al cambio. Están ocurriendo muchos cambios en muchos sectores y hay una habilidad fundamental hoy en día que es la adaptabilidad. La facilidad para adaptarse a los nuevos requerimientos, a las nuevas necesidades o al nuevo entorno.



Atención específica a las nuevas oportunidades. Están aflorando nuevas oportunidades, nuevos modelos a los que se debe estar muy atentos y nuevos comportamientos muy interesantes. Y es importante prestarles atención porque las cosas han cambiado y no van a funcionar igual que antes.



Comunicación, especialmente comunicación online. Es cierto que el mundo online ya estaba en auge, pero la COVID-19 está obligando a que muchos emprendedores, cuyo modelo de negocio no tenía tanto peso en el contexto online, ahora lo vean como su única alternativa. Sin embargo, el mundo online no es una alternativa per se, es un soporte, una nueva forma de comunicar. Y esa forma de comunicar es una habilidad que se tiene que adquirir para generar contenidos de marca y de valor en Internet. Además, no hay que olvidar que lo importante es generar valor hacia el cliente y para ello debemos usar todos los medios a nuestro alcance, incluido el entorno digital, pero siempre entendiendo que es un medio y no un fin en sí mismo.

Empatía. La empatía con respecto al nuevo cliente y a sus nuevas necesidades. Hay que entender al cliente y, no solo entenderlo, sino sentirse como el cliente se sienta ante los nuevos problemas. La falta de empatía siempre ha sido un problema enorme en el mundo de los negocios, ahora más que nunca hay que entender a las personas y su entorno.



Sostenibilidad y respeto por el entorno. Ya no solo en términos medioambientales, por su puesto, sino también en el entorno social, en la responsabilidad que supone de tu negocio con el entorno. Y esto, que antes también se hablaba, ahora se ha acelerado mucho, y tiene cada vez más peso en cualquier iniciativa. Por lo que es necesario entender cómo el negocio está impactando y cómo puede impactar en el entorno en el cual se encuentra.



“Muchas de estas habilidades ya eran vitales antes de la pandemia. Lo único que ha hecho la COVID-19 es acentuar todavía más su importancia en este nuevo contexto”, mantiene Guerra. “En el fondo las habilidades ya estaban dentro de cualquier emprendedor, pero ahora más que nunca es importante potenciarlas, ya que en los próximos años se va a requerir emprendedores muchos más vinculados a estas habilidades”.