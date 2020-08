Rubén Darío IV: bisnieto de Rubén Darío Su bisabuelo Rubén Darío, poeta, diplomático, periodista e insigne precursor y “máximo representante del modernismo literario en lengua española” y su bisabuela Rafaela Contreras fue la primera escritora modernista de Costa Rica y Centroaméric Carlos Javier Jarquín

lunes, 31 de agosto de 2020, 10:16 h (CET) Es un inmenso privilegio poder encontrarse con personas que siempre aportan significativas enseñanzas mediante gratas e inolvidables charlas; si tienes una amistad que le aporta muchísimo a tu vida debes sentirte elogiado eternamente. Los amigos de sentimientos leales y corazón nobles que se cruzan en nuestro destino no se encuentran todos los días.



A continuación, quiero invitarlos a conocer brevemente a un descendiente del poeta cosmopolita Rubén Darío. También comparto datos obtenidos a partir de una pregunta que apostaría muchos de ustedes también la hubieran hecho al conocer al susodicho por primera vez:



¿Quién es Rubén Darío IV?

El Ing. Rubén Darío IV y Lacayo ostenta el mayorazgo de la familia Darío, del primogénito del célebre poeta nicaragüense, Félix Rubén García Sarmiento (1867-1916) más conocido como Rubén Darío y de la escritora costarricense Rafaela Salvadora Contreras Cañas, (1869-1893) su primera esposa.



Su abuelo fue Rubén Álvaro Darío Contreras (1891-1970) y su padre fue Rubén Ricardo Darío y Basualdo, (1922-1994). Rubén Darío IV, bautizado en la Iglesia del perpetuo Socorro, Managua, como Rubén Martín Darío y Lacayo, nació el 03 agosto 1961 en Managua, Nicaragua. Posee doble nacionalidad (nicaragüense-costarricense). Es ingeniero industrial, poeta, escritor, conferencista, emprendedor, historiador e investigador, también ha sido profesor.



En este enlace puedes verlo declamando poemas de su autoría: https://youtu.be/SP0gSUYRaVo



Además, con una libertad incomparable e increíble posee el don de la palabra, es genuina herencia de sus ascendientes, por ejemplo; su bisabuelo Rubén Darío, poeta, diplomático, periodista e insigne precursor y “máximo representante del modernismo literario en lengua española” y su bisabuela Rafaela Contreras fue la primera escritora modernista de Costa Rica y Centroamérica.



Por su parte, su abuelo Rubén Darío ll fue escritor, diplomático, poeta, periodista, médico y sabía más de 5 idiomas. Su padre Rubén Darío lll fue escritor, poeta, diplomático, profesor y hablaba perfectamente también 5 idiomas.



¿Qué representa para el Ing. Rubén Darío IV ser bisnieto del Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío?

Rubén Darío IV: Ser el único bisnieto de Rubén Darío por línea recta de varón a varón, representado a través de su apellido ‘DARÍO’, representa primero un orgullo de recordar por siempre la fundación “Legal” de nuestro apellido, lo cual se dio a través de su ‘Matrimonio Civil’ con la primera escritora Modernista Costarricense y Centroamericana, ‘Rafaela Salvadora Contreras Cañas, realizado en la ciudad de San Salvador, El Salvador el 21 Junio de1890, (Rubén, 23 años, Rafaelita 21 años de edad), ratificado a través de su Matrimonio Eclesiástico, realizado en la Catedral Metropolitana de Guatemala’, realizado el 11 de febrero de 1891. Rubén Darío representa ‘El LEGADO DE UN APELLIDO’, al cual le dio continuidad al legarle a su hijo Rubén Darío contreras, su apellido ‘Darío’ para la posteridad, ratificándolo a través del nacimiento de su ‘Hijo de Matrimonio Legítimo’ nacido el 11 de noviembre de 1891 en San José, Costa Rica, Rubén Darío representa el recuerdo perpetuo de nuestra raza, producto de la mezcla de nuestras Ínclitas (Ilustres) Razas Ubérrimas (Abundante y Fértil), producto de la mezcla de sangre de una Hispania Fecunda con nuestros pueblos autóctonos de nuestro continente llamado ‘América’. Desde todos los campos de nuestra existencia Rubén Darío representa el esfuerzo diario, el aprender del mundo lo mejor, para entregar al mundo lo mejor de nosotros.



Darío IV se ha destacado en investigar sobre su ascendencia paterna, por cierto, en este próximo mes de setiembre publicará un libro titulado Rubén Darío: El Legado, (en coautoría) con la poeta mexicana Yasmín Díaz Sánchez. El contenido de este libro es bastante singular. Es narrativa y poesía. Contiene 20 sonetos escritos al estilo modernista por Yasmín.



Hablar con el ingeniero Darío es un inmenso placer. Él es un gran lector y amante de la historia, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él aprovecho para conversar sobre diversos temas, pero sobre todo de su ascendencia paterna; me sorprende su capacidad para recordar nombres y fechas.



Él es la cuarta generación de la dinastía literaria Darío, al parecer su hijo Álvaro Manuel Darío (n,1999) continuará esta herencia porque es un distinguido lector y apasionado a plasmar lo que siente a través de la escritura. Rubén Darío IV, hermanas y descendencia



Rubén Ricardo contrajo matrimonio el 27 de agosto de 1954 con María Martha Elena Lacayo Rosales (n.1921, Nicaragua). Procrearon 5 hijos, Darío-Lacayo, todos nacidos en Managua: Martha Eloísa (n,1956), Stella Regina (n, 1957) Rubén Darío IV (1961), Carla Isabel (n, 1963) y Sandra Eugenia (n.1964).



Rubén Darío IV contrajo matrimonio con la costarricense e Ingeniera en Sistema, Sandra Patricia Jinesta Rodríguez (n.1966); El 9 de agosto de 1983 se casaron por civil en Costa Rica y eclesiásticamente el 24 de marzo 1984.

Procrearon 5 hijos, (Darío – Jinesta) todos con doble nacionalidad costarricense- nicaragüense: Karla Patricia (1983) Rubén Alberto (1986), Félix Rubén y Rubén Ricardo (Gemelos), (1994) y Álvaro Manuel (1999).



Textos y estudios elaborados



Rubén Darío “El Magno”, “Stella” y su Heredad.

Genealogía de Rubén Darío. Rubén Darío: El Legado, (en coautoría) con la poeta mexicana Yasmín Díaz Sánchez

Diseño de un sistema de control de calidad empacados en bolsa plástica.

Diseño de un sistema de control de inventarios para la industria plástica.

Principios de incentivos y su aplicación en la industria textil.

Estudio de Factibilidad para la instalación de una fabrica de helados empacados en bolsa plástica.



Escritor y poeta

