El calendario de fechas históricas del mes amigo

lunes, 31 de agosto de 2020, 09:50 h (CET) El Mes Amigo es un periodo de 5 semanas para celebrar a los 5 millones de hablantes del español y del portugués que hay en Reino Unido, a quienes los británicos suelen denominar cariñosamente como “amigos”. Durante esos 35 días todos los alrededor de 35 países de lengua oficial o mayoritaria ibérica tienen un feriado o fecha nacional a conmemorar.



Éste comienza en el 250avo día del año que es el 7 de septiembre (feriado nacional en Brasil y Mozambique, donde residen más del 90% de los 260 millones de parlantes del portugués) y dura hasta el 285avo día del año que es el 12 de octubre (día internacional de los 600 millones de hispano-parlantes, de las Américas y de los pueblos amerindios).



En la noche víspera del Mes Amigo se suele recordar al antiguo exiliado sudamericano en Londres, Simón Bolívar, quien en esa fecha del 6 de septiembre de 1815 publicó en territorio británico su célebre Carta de Jamaica donde hace un balance de su gesta libertadora y expone sus planes para emancipar a los españoles americanos. Poco después él sería el artífice de la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia y la mayor parte de Guyana.



También se recuerda que del 6 al 8 de septiembre de 1522 se culminó la primera circunnavegación al planeta, la cual fue iniciada por el portugués Fernando Magallanes y completada por el vasco español Sebastián Elcano. El mundo fue unificado por primera vez en español y portugués, los cuales fueron los dos primeros idiomas globales y son los dos únicos en la historia universal que tienen más hablantes nativos dentro de razas mixtas en continentes distintos a los

que estas lenguas se crearon.



Nuestra comunidad se puede apreciar de poder hablar o entender el principal idioma nativo en el hemisferio occidental (el español), en el hemisferio sur (el portugués) y en el del norte (el inglés). Somos una pieza fundamental para el futuro post-Brexit.



Septiembre



7 Brasil celebra su independencia conseguida en 1822 y Mozambique el que en 1974 Portugal reconociese su independencia. Estas son las dos repúblicas luso-fonas con mayor población.



Latinoamérica festeja el 40 aniversario del tratado Carter-Torrijos que termina devolviendo el mayor canal inter-oceánico del mundo a Panamá.



En 2016 Londres entregó a Río la antorcha de los paraolímpicos.



8

Día de Andorra, el único principado y también país independiente de habla catalana que es miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.



Día de Asturias y Extremadura, dos de las 19 comunidades autónomas de España. En el Mes Amigo también se celebran los días de las dos comunidades que más hablan una lengua catalana.



Día de la Virgen de la Aparecida, feriado de Melilla.



Día de la fundación de Maracaibo (Venezuela) y Zacatecas (México).



En 1565 se funda en La Florida el primer asentamiento europeo y cristiano en lo que hoy son los EEUU. En éste la lengua oficial era la española y nos recuerda los hispanos de esta potencia, los cuales hoy bordean los 60 millones y que hacen de EEUU la nación con mayor número de hispano-hablantes después de México.



Día internacional de la alfabetización



9

Día mundial de la arepa, el “pan” de maíz de Venezuela y Colombia.



Rosh Ha Shana – año nuevo judío y ladino. Recordamos que en Reino Unido la primera comunidad significativa que hablaba español o portugués en sus casas fueron los sefaradíes expulsado de Iberia por la inquisición y que durante unos dos siglos el español y portugués fueron la lengua de la mayor minoría no cristiana del Reino Unido. De esta comunidad surgieron varias figuras importantes, incluyendo el primer ministro Benjamín Disraeli, forjador del actual partido conservador en el poder.



10

En 1798 Belice logra su independencia ante España.



En 1974 Portugal reconoce la primera independencia de una anterior colonia suya después de la de Brasil, la cual fue Guinea Bissau entonces unida a Cabo Verde.



Día de Gibraltar, territorio autónomo británico reclamado por España, el cual es la única dependencia británica donde la mayoría de sus habitantes habla el español y es también el distrito que más votó a favor de la UE en el referendo.



11

Día de Cataluña. En 1774 Barcelona fue derrotada militarmente y su autonomía fue cancelada. Hoy hay entre 10 y 12 millones de hablantes del grupo lingüístico catalán, el cual constituye junto al quechua, en el tercero de Ibero-américa después del español y del portugués.



Día del maestro en Argentina.



En Chile se recuerda que en 1541 los mapuches tomaron la recién fundada capital de Santiago de Chile expulsando a los conquistadores y que en 1973 se produjo el golpe de Pinochet, el cual produjo el exilio de varios de los más grandes gestores de organizaciones latinoamericanas en Reino Unido.



Fuertes sismos destruyeron las ciudades de Guatemala en 1541 y Santiago de Chile en 1552.



En 1776 en España el Emperador Carlos III acepta el derecho de los Indígenas Americanos a ser empleados públicos o sacerdotes.



En 1823 muere en Inglaterra Hipólito Da Costa (nacido en el actual Uruguay en 1774), quien fue el fundador del primer periódico brasilero y también fue el primer cónsul (embajador) del Brasil en UK.



En 1974 se funda el Frente para la Liberación de Timor Este, el único país de habla ibérica en Australasia, el cual conseguiría su independencia un año después.



12

En 1821 muere José de Antepara en Ecuador. Él fundó en Londres el primer periódico hispanoamericano. Este se llamó ‘El Colombiano’, por que originalmente esta palabra designaba a toda Hispanoamérica desde el oeste de los actuales EEUU hasta la Patagonia. Antepara cayó defendiendo su natal Guayaquil, la cual fue el primer territorio del actual Ecuador y del antiguo virreinato del Perú en declarar su independencia, junto con las tropas gran-colombianas. Él dejó una viuda y un hijo mexicanos. Él y Da Costa, quienes fallecieron casi en la misma fecha, son un símbolo del primer periodismo pro-independencia americana tanto en lengua española como portuguesa, así del hecho que la capital británica fue el punto de encuentro de varios libertadores como Simón Bolívar, José de San Martín, Francisco de Miranda, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Blanco White, Andrés Bello y otros.



En 1847 se da la batalla de Chapultepec donde EEUU sufre muchas bajas tratando de capturar la capital de México. Recordamos que la mitad norte del que es hoy la nación hispana más poblada fue anexada luego a EEUU y que los Estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Texas, La Florida, Utah y Colorado fueron fundados por hispanos y que allí hasta hoy a hay una gran población hispana.



En 1924 Amílcar Cabral nace. Él fue el padre de la independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde.



13

En 1500 Portugal se convierte en la primera potencia atlántica en llegar a la India a la cual arriba con la expedición de Álvarez Cabral quien venía de haber “descubierto” el Brasil.



En 1505 Portugal empieza la construcción de su primer fuerte en India. Los lusos fueron los primeros europeos en lograr que su idioma sea la lengua franca del Océano Indico, así como también en llegar al sudeste asiático y al Japón. Antes que los ibéricos se topasen con los Mayas, Aztecas o Incas el primer reino nativo que conquistaron fue Ceylán/ Sri Lanka, donde los portugueses se quedarían durante un siglo y medio. Portugal se quedaría en partes de India, Timor y China durante 500 años. Los lusos fueron los primeros colonizadores de la república de Mauricio y de Rodrigues y Diego García (hoy un territorio británico de ultramar). Hasta hoy hay una gran influencia portuguesa en las penínsulas arábiga, india y malasia del Asia. La ciudad autónoma luso-fona de Macao en China es una de las más ricas del mundo. En 1907 el ejército de ocupación de EEUU mata al General Macario Sakay y León quien lideró la república de Filipinas.



Recordamos que las Filipinas, Marianas, Carolinas, Guam y otras islas del Pacífico fueron integradas durante más de 3 siglos al mundo hispano mediante buques que partieron de Latinoamérica y estando bajo la administración de México. Filipinas es la nación Cristiana más poblada del Asia y su independencia fue luchada en idioma español, aunque hoy esta lengua ha perdido su status oficial pero el filipino y otros idiomas de dicho archipiélago siguen conservando palabras castellanas para referirse a los días de la semana, los meses y otras cuestiones.



14

En 1671 se origina el culto del Cristo Moreno, un Jesús de piel oscura pintado por un esclavo angolano en Lima, el cual es el centro de la procesión del señor de los Milagros que se inicia durante el Mes Amigo y que es una de las más masivas procesiones religiosas del mundo de hoy. En el día nacional del Perú (28 de julio) una imagen de dicho Cristo Moreno fue entregada a la capellanía Latinoamericana de Londres.



En 1810 Cochabamba se convierte en la tercera ciudad de la actual Bolivia en conformar su junta soberana. Esta es la fecha de Cochabamba donde ha de estar localizado el parlamento sudamericano. En 1813 en Chilpancingo (México) se realizó el primer congreso constituyente que declare la independencia de la Norteamérica Hispánica.



Día de San Jacinto, feriado de Nicaragua.



15

Día en que en 1821 se declara la independencia de Centro América. Esta es la única fecha en la cual 5 repúblicas conmemoran conjuntamente su día nacional: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador. Estos países, a su vez, tienen similares colores en sus banderas nacionales.



Esta es la fecha en la cual en EEUU se inicia el Mes de la Herencia Hispana y en la cual se anuncia la proclama presidencial para los 60 millones de hispanos de dicha nación. Los colegios, bibliotecas, municipios y el congreso celebran los aportes de los latinos.



Día de Nuestra Señora Aparecida, feriado de Cantabria.



16

En 1810 en la noche que va entre el 15 y 16 de septiembre se da el grito de la independencia de México.



En Colombia es el día del Amor y de la Amistad.



Día mundial para la protección de la capa de ozono.



Día del héroe de San Cristóbal y Nevis.



17

Día nacional del héroe de Angola. Esto debido a que en esa fecha de 1922 nació el poeta Agostino Neto, padre de Angola y su primer Presidente. Recordamos que decenas de miles de voluntarios cubanos lucharon por defender a Angola contra los regímenes racistas de Sudáfrica y Rodesia ayudando a desmantelar el segregacionismo en el cono sur africano. Esta es la oportunidad en que más tropas de una nación latinoamericana combatieron en otro continente, incluso por encima de las dos guerras mundiales.



Fundación de Melilla, una de las 2 ciudades autónomas españolas en el África continental.



18

Día de la independencia de Chile. En ese día de 1810 se reunió la primera junta soberana de dicho país austral.



En el año 53 Trajano nace en la actual Andalucía. Él y su sucesor Adriano, quien también nació en esa misma región de la actual España fueron los primeros emperadores romanos no italianos y quienes reconstruyeron a Londres tras que ésta fue arrasada por Boudica. Una estatua de Trajano se haya al pie de los restos de la muralla romana junto a la Torre de Londres. Estos dos césares hispánicos y la Legión Hispana co-forjaron a Londinium, la actual capital británica, desde cero.



En 1921 Marruecos hispano declara su independencia como la República del Rift.



19

Independencia de Saint Kittis y Nevis lograda en 1983. Hoy hay alrededor de 20 estados independientes o dependencias en el caribe anglo-parlante que en su momento llegaron a ser parte de la hispanidad.



Día de la mujer de Sao Tomé y Príncipe, dos islas por las cuales pasaron muchos esclavos africanos hacia las Américas.



Yom Kipur. El más sagrado día del judaísmo. Celebramos que la sinagoga continuamente operativa más antigua de Europa es la española y Portuguesa de Bevis Mark cerca a Liverpool Street.



21

En 1327 muerte Enrique II, el primer rey inglés hijo de una reina hispana, quien fue Leonor de Castilla cuyo monumento (Charing Cross) fue durante siglos el centro del sistema vial británico y un símbolo de que en el corazón británico estaba una hispana.



Día de la independencia de Belice, el único país hispano y también maya que tiene a Elizabeth II como su reina y jefa de Estado.



Equinoccio celebrado por muchas culturas amerindias. En las pirámides mesoamericanas se produce una sombre especial en forma de serpiente que era tradicionalmente venerada.



Día de la primavera en la mayor parte de Sudamérica y el hemisferio Sur.



Día mundial de la paz e inicio de la semana de la paz en UK.



Día mundial del turismo.



23-30

Fiestas de los tabernáculos o las cabañas de los judíos de origen o de habla hispana y portuguesa.



24

Día de nuestra señora de las Mercedes, feriado en la República Dominicana.



En 1810 Santa Cruz, la actual ciudad más poblada de Bolivia, se convierte en la cuarta urbe boliviana en conformar su junta soberana.



En 1973 Guinea Bissau declara su independencia. En los siguientes dos años siguen su ejemplo las actuales repúblicas luso-fonas de Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique y Timor Este.



Es el día de la República de Trinidad y Tobago, país que se haya al frente de Venezuela y que fue una dependencia española administrada desde México. Su carnaval es el que ha inspirado al de Notting Hill.



25

Día en que en 1964 se inició la lucha por la independencia de Mozambique.



27

En 1821 se sella la independencia Mexicana.



Día mundial del turismo



29

En 1932 se da la batalla de Boquerón entre Paraguay y Bolivia, la última gran guerra que se haya dado entre países latinoamericanos. Ocho décadas después esta es una región sin armas nucleares y que no ha sido escenario de ninguna Guerra Mundial. Ese día es feriado nacional en Paraguay.



Septiembre 30

Día Internacional del traductor.



Día de la Reforma Agraria, feriado en Santo Tomé y Príncipe.



Octubre

1

Día internacional del café. Latino América es el mayor exportador de dicho producto tan popular. Es el inicio del Black History Month en UK. Hay unos 250 millones de hablantes del portugués y del español que son de origen africano. La principal lengua materna dentro de los pueblos negros y mulatos es el portugués.



En Canadá se inicia el Mes Hispano, cuya fecha fue movida de Febrero a Octubre con la clara intención de empalmar con el Mes Hispano de EEUU y el Mes Amigo de UK. Estas celebraciones conmemoran a la mayor minoría etno-lingüística de la historia de la humanidad: los ibero-parlantes de las potencias atlánticas anglo-parlantes.



Día internacional de la música.



Feriado en Macao, una de las ciudades más ricas del mundo y el único enclave de habla oficial portuguesa en China y el lejano oriente.



Día del corte de la turba, feriado en las Malvinas/Falklands.



2

100 aniversarios del nacimiento de Víctor Paz Estenssoro, quien en 1956-58 fuera embajador boliviano en Londres y quien ha sido el único boliviano que ha ganado 4 elecciones presidenciales.



4

Día de la paz en Mozambique y tercer feriado nacional que se da en esta república durante el Mes Amigo.



5

En 1143 la independencia de Portugal fue reconocida y en 1910 Portugal se convierte en la única república ibérica (España es una monarquía, Andorra un principado y Gibraltar una dependencia de la corona británica). Los 250,000 portugueses son la comunidad iberoamericana de mayor tamaño en UK y gracias a su compatriota Catarina de Braganza el té y los tenedores se popularizaron en UK.



Día mundial del hábitat.



Día mundial de los docentes.



8

En 1879 se dio la última batalla naval importante en la última guerra que se dio entre los 3 países andinos del sur (Chile, Bolivia y Perú). Por más de 13 décadas se ha mantenido la paz entre esas naciones hermanas.



En 1895 nace Juan Domingo Perón, el más influyente presidente argentino del siglo XX.



9

En 1820 Guayaquil proclama su independencia y es el día de la ciudad más poblada del Ecuador.



Día de la Comunidad Valenciana..



En 1907 nace Leopold Sedar Senghor quien el 6 de septiembre se convirtió en el primer presidente de Senegal, un país africano que fue inicialmente colonizado por los portugueses, que de allí salieron millones de esclavos para las Américas, que es un observador de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y cuyo embajador estuvo en la ceremonia de presentación del mes amigo. En 1444 los portugueses iniciaron la colonización de Gorea, la cual sería el mayor centro de tráfico de esclavos hacia el Nuevo Mundo. Esta isla es hoy un monumento de la UNESCO y un símbolo de cómo el imperio luso repobló al Brasil y las Américas con esclavos cuyos descendientes superan ahora los 200 millones de personas.



50 aniversarios de la muerte en Bolivia del guerrillero cubano-argentino Ernesto Ché Guevara.



Día mundial del correo.



10

Día de la independencia de Cuba.



11

Día de la mujer en Bolivia.



12

El día más importante en la historia universal. En esa fecha de 1492 Colón llega a las Bahamas. Ello es celebrado en varias partes del mundo como el día de las Américas, de los hispanos o la Hispanidad, de la Resistencia Indígena, de España, de la Raza, de la Diversidad Cultural, de la descolonización, de la independencia de Guinea Ecuatorial y de la unidad nacional en Sahara Occidental.



Es el día de los niños y de nuestra señora de la aparecida en Brasil. En el mayor país latino del mundo el mes amigo comienza y termina en un día nacional y también arranca cuando Brasil declara el 7 de septiembre de 1822 su independencia y cuando el 12 de octubre de ese mismo año el príncipe Pedro de Braganza en los campos de Santana se proclama como el primer emperador del Brasil.



En 1825 Uruguay Evita ser anexado al imperio brasilero.



En 1968 Guinea Ecuatorial se convierte en la única república Africana de lengua oficial española.



Apenas se acaba el Mes Amigo hay dos fechas inmediatas que son importantes a recordar:



13

En 1162 nace Eleonor de Inglaterra quien luego sería reina consorte de Castilla.



14

En 1882 nace en Nueva York George de Valero, el hijo de un cubano-español, quien luego se haría famoso como Eamon De Valera, el fundador de la actual república de Irlanda y la persona que más tiempo ha gobernado a una democracia multipartidaria en el mundo.

