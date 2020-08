El coronavirus acelera el interés por el pago con tarjetas

La idea de que, antes o después, el dinero en efectivo acabará por ocupar un lugar residual en las transacciones económicas es una constante que nos acompaña desde hace años, porque cada vez son más ciudadanos los que priorizan los pagos telemáticos o mediante la utilización de tarjetas de débito y crédito.



Esta solución también está sobre la mesa en los gobiernos nacionales e internacionales y en las instituciones monetarias, pues consideran que el dinero metálico es más difícil de fiscalizar. En cualquier caso, haríamos bien en hablar de progresiva reducción en el uso del dinero en efectivo y no desaparición completa pues este paso no parece sencillo de alcanzar ni aunque pasen décadas.



No obstante, si ya se venía produciendo una traslación del dinero en metálico, el dinero físico, a los pagos telemáticos y con tarjeta, la llegada del coronavirus ha acelerado este proceso, hasta el punto de que en los últimos meses se ha observado un interés muy elevado por estas fórmulas.



El Covid-19 como gran impulsor de las tarjetas de débito y crédito

La crisis económica suscitada por la pandemia del coronavirus es la primera en la que la demanda de dinero metálico disminuye en lugar de aumentar. En los tiempos más duros del confinamiento, cuando hubo cierre total de los comercios salvo los considerados esenciales, se aconsejaba pagar con tarjeta en lugar de en efectivo.



Esa recomendación continuó durante las fases de desescalada y se mantiene en la actualidad. Y no es para menos, pues varios estudios confirman que el virus puede permanecer en los materiales por varias horas, aunque la Organización Mundial de la Salud y el Banco Central Europeo confirman que no es una vía de transmisión clara. Durante el mes de marzo, la retirada de dinero en efectivo se redujo en un 68% en España, un 56% en Francia y un 54% en Italia y Alemania, según datos del banco móvil N26. A medida que se ha ido produciendo este fenómeno, ha crecido también el interés de millones de usuarios por las tarjetas de débito y crédito.



Muchos ciudadanos se han lanzado en los últimos meses a internet para buscar las mejores tarjetas de crédito, débito y monedero. Existen sitios web que son referencias en el sector como https://www.blogtarjetas.es/. Un portal web donde podremos comparar entre las mejores tarjetas, conocer sus comisiones, cajeros disponibles, etc. Juan Carlos Gázquez-Abad, profesor de economía en la Universidad Oberta de Catalunya, sostiene que la economía y el mundo financiero que va a resultar tras la pandemia van a acelerar el papel cada vez más irrelevente del dinero en efectivo.



Los consumidores tenderán a usar la tarjeta y el móvil como medio de pago, pues la percepción de seguridad y comodidad es mayor. A esto hay que sumar otros procesos que ya se venían produciendo hace tiempo, como el aumento de las compras online.



Una tendencia que no es novedosa

El Covid-19 está potenciando un proceso que crecía gradualmente durante los últimos años. Los datos del Banco de España confirman que en 2019 los españoles gastaron con sus tarjetas 4.536 millones de euros en tiendas, un 16% más que en el año 2018.



Este fenómeno no afecta exclusivamente a España, sino que es una tendencia global, de ahí que muchas entidades internacionales aboguen por regular esta forma de pago. Para el consumidor, pagar con tarjeta en el extranjero evita molestias tales como tener que cambiar de divisa.



Además, a los pagos con tarjeta se suman también los dispositivos móviles. La tecnología NFC (Near Field Communication) permite intercambiar datos mediante la proximidad de los teléfonos móviles. Por otro lado, existen apps móviles para hacer pagos inmediatos sin necesidad de llevar efectivo, algo que es muy popular entre amigos. El fin del dinero en efectivo es todavía una incógnita. Es un proceso que posiblemente no ocurra en las próximas décadas, pero es evidente que su papel será cada vez más residual y dejará hueco a los pagos con tarjeta o telemáticos.



Los usuarios se sienten cada vez más seguro pagando con tarjeta, si bien es importante acertar en la elección y saber cuál de ellas es la más apropiada por el pago de comisiones, la red de cajeros disponibles o las facilidades que ofrece en cuanto a promociones y descuentos.