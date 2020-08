¿Otra vez los ancianos?

Ya están avisando, los ancianos serán enclaustrados en las residencias en las que se encuentren. Con el pretexto de proteger a los ancianos para que no se contaminen, serán sometidos a su enclaustramiento, encerrados en su habitación. No se puede someter a un sufrimiento mayor a un anciano que dejarlo aislado en su habitación, sin poder recibir visitas de sus familiares ni tan siquiera convivir con los demás ancianos de la residencia. En estos meses pasados miles de ancianos fallecieron ¿por coronavirus o por la tristeza y angustia inhumana que tuvieron que sufrir encerrados en su habitación?. No podemos consentir que esta situación se vuelva a producir, a no ser que quedemos como unos seres viles y deshumanizados. Los familiares, asociaciones de ancianos y toda persona que se considere humanitaria, tiene que protestar saliendo a la calle o como sea. Hay que impedir que estas personas que gastaron y desgastaron su vida en servicio de la sociedad, puedan ser tratadas de una manera tan cruel. Que es las residencias se habiliten salas con mamparas transparentes o lo que sea menester, para que así, protegidos los ancianos puedan convivir entre ellos y recibir visitas de sus familiares. ¿Qué pretenden los gobernantes que “padecemos”, proteger a los ancianos bajo un falso humanismo o dejarlos que fallezcan? Te hacen pensar mal, pues con los fallecimientos de ancianos estos meses pasados, disminuyó el importe satisfecho en pensiones.