Características y ventajas de las impresoras DEVELOP para imprentas

viernes, 28 de agosto de 2020, 15:09 h (CET) El negocio de las imprentas está en un punto de inflexión. La impresión digital es cada vez más demandada, y esto es algo que requiere saber adaptarse a tiempo. La impresora de gran formato ha recuperado protagonismo, aunque los cambios son cada vez más rápidos y las imprentas necesitan equipos versátiles, que puedan afrontar la demanda La calidad de una imprenta es algo que no se puede obtener con una impresora doméstica. Además, el uso de diferentes soportes de diversos gramajes y tamaños hacen que haga falta mucho más que una impresora industrial estándar. La familia de impresoras de alta producción DEVELOP es la solución que necesita el sector para entrar en la nueva era de la impresión a demanda.

Los nuevos desafíos de la imprenta profesional

Las impresoras de alta producciónDEVELOP suponen un salto muy importante en el desarrollo de estos equipos profesionales. Son la respuesta a un mercado con demandas cada vez más concretas de impresión personalizada de tiradas cortas y en tiempos cada vez más inmediatos.

Este tipo de solicitudes deben atenderse de forma adecuada, sin dejar de lado factores como los costes o la efectividad de cada proceso. El objetivo debe ser lograr unos resultados de gran calidad, que aporten valor al cliente, se ajusten a su presupuesto y permitan obtener un buen rendimiento. Una fórmula en la que todo el mundo gane y se sienta satisfecho.

A esto se le unen los efectos de la nueva revolución industrial, donde las nuevas tecnologías tienen mucho que decir en sectores de todo tipo. La impresión digital no está al margen, por supuesto, y las imprentas necesitan adaptarse al nuevo paradigma para ganar en competitividad, eficacia y calidad manteniendo la esencia de un negocio en constante cambio.

Las impresoras DEVELOP se ajustan a la perfección a todas estas necesidades, mejorando las opciones de una imprenta y logrando rentabilizar la inversión en muy poco tiempo.

Características de las impresoras de alta producción DEVELOP

La gama de impresoras de alta producciónDEVELOP cuenta con equipos para todo tipo de necesidades, que destacan tanto por su fiabilidad como por su facilidad de uso. Se adaptan a todo tipo de trabajos de impresión digital como cartelería, packaging, folletos y otros documentos, formatos de grandes dimensiones, etc.

La impresora industrial DEVELOP tiene una capacidad de producción impresionante, más de 7.000 copias a la hora con una resolución de hasta 1200 x 2400 x 8bits. Esto significa que se pueden imprimir más de dos millones y medio de páginas al mes, con una calidad controlada y pudiendo ajustar diversos parámetros en tiempo real para que la impresora no se pare casi ni un momento.

Además, se adapta a varios tamaños y gramajes sin dejar de desarrollar un alto rendimiento. Prestaciones que superan con creces las de cualquier impresora que puede haber en una oficina.

La serie DEVELOP para imprentas incorpora nuevas funciones a las que se esperan de una impresora de gran formato, como la innovadora unidad inteligente de control de calidad, que garantiza que todos los trabajos se realizan siempre con el nivel de detalle que se desea.

Como la impresión se ajusta de forma automática, las tiradas son perfectas desde la primera hasta la última copia. Todo se revisa y corrige según se trabaja, garantizando una calidad inmejorable.

Las impresoras para imprentas DEVELOP permiten automatizar procesos como el registro de imágenes, el control del color o el posicionado. No es necesario estar revisando de forma continua el estado de las impresiones, porque todo se corrige de manera automatizada.

Otra de las características destacadas de las impresoras industriales DEVELOP es la detección automática del papel, que permite ajustar la calidad de la impresión al gramaje, el grosor y material de cada tipo de papel. De este modo se reduce el tiempo de operación, y se evita tener que hacer y desechar pruebas hasta dar con la mejor opción.

La familia de impresoras de alta producción DEVELOP utiliza un tóner polimerizado de última generación, que proporciona el mejor acabado de cualquier impresión, muy parecido al de una offset, pero con las ventajas de la impresión digital.

DEVELOP incorpora un paquete de software desarrollado de forma específica para el mercado de artes gráficas, además de conectividad completa. Se puede controlar y acceder al equipo desde un portátil o un smartphone.

Ventajas de DEVELOP para imprentas

La lista de ventajas que proporciona la impresora industrial para imprentas DEVELOP es bastante completa, lo que necesita un negocio de impresión en estos tiempos. Desde una reducción de costes, gracias a la optimización del consumo energético (el tóner tiene una temperatura de fusión muy baja, lo que evita tener que consumir mucha energía para imprimir), hasta el ajuste automático de los parámetros de control, reduciendo el desperdicio de material y la necesidad de controlar los procesos.

La impresora de alta producción se adapta a la perfección a todo tipo de trabajos, lo que facilita ampliar la cartera de servicios de impresión, sin necesidad de invertir en mano de obra.

Estas son algunas de las ventajas que ofrece DEVELOP con su impresora de alta producción para imprentas. También se destaca por ofrecer la máxima fiabilidad, gran rendimiento y eficiencia.

Mastertec, importador exclusivo DEVELOP en España

Con 3 décadas de experiencia, Mastertec solo confía en fabricantes de primer nivel para ofrecer soluciones de impresión a la altura de todas las necesidades. Los equipos DEVELOP para imprentas se adaptan a la perfección a estas exigencias, y por eso Mastertec es su importador exclusivo. Cuenta con una red de distribuidores de primer nivel por todo el territorio nacional, además de proporcionar asistencia técnica y servicio de repuestos.

DEVELOP asegura la mejor calidad y eficiencia en una impresora de alta producción, haciendo frente a las necesidades y desafíos a los que se enfrenta hoy el mercado de impresión a la carta, con la competitividad en el punto de mira.

