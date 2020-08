Baekkun Dredging, Co., Ltd presenta su nueva draga anfibia para vías fluviales estrechas y terrenos blandos Comunicae

viernes, 28 de agosto de 2020, 15:12 h (CET) El fabricante Coreano Baekkun Dredging, Co., Ltd presenta su Draga anfibia City Canal, especialmente creada para poder llegar donde otras dragas no llegan, como son las vía fluviales estrechas y terrenos blandos Baekkun Dredging, Co., Ltd es una empresa profesional especializada en la fabricación de maquinaria de dragado, construcción de dragados y todo lo relacionado con este área.

Establecida en el 2009, Baekkun Dredging, Co., Ltd. ha impulsado el mercado nacional de dragado de Corea con una industria de dragado líder con dragas anfibias, sistemas de perforación, accesorios de dragado como: la bomba de corte hidráulico, el cortador hidráulico, etc, ejecutando Baekkun con la maquinaria fabricada un dragado ecológico.

Cumpliendo con regulaciones como la ISO9001, ISO14001, e ISO3834, Baekkun Dredging, Co., Ltd. ha cooperado con los gobiernos locales e instituciones públicas así como con las empresas del sector privado.

Hace unos años, Baekkun fabricó un nuevo tipo de draga; la draga anfibia con las funciones de 1. Multiuso 2. Tipo anfibio autopropulsado 3. Autocarga y descarga en/desde el remolque 4. perforadoras que hacen que la operación sea más estable.

Este año, Baekkun aceptó el desafío y logró fabricar una draga anfibia más pequeña que mostró el mejor rendimiento en vías fluviales estrechas y terrenos blandos.

Seguramente, con buques de dragado como la draga de succión de corte y la barcaza de succión de arrastre, se pueden obtener grandes volúmenes de capacidad de dragado y de dragado en profundidad.

Sin embargo, en lugares de trabajo como las vías fluviales estrechas y los terrenos blandos, no resultan operativas y, a veces, ni siquiera las dragas anfibias pueden.

Para hacer frente a esta limitación, Baekkun fabricó la 'Draga City Canal'.

Como todas las dragas anfibias fabricadas por Baekkun, están certificadas por KR, el miembro de la International Association of Classification Society.

Además, ofreciendo todas las funciones de las Dragas Anfibias, logra reducir las dimensiones y el peso, siendo mucho más pequeña y ligera, siendo la profundidad de dragado de 6 metros, (25 toneladas aprox., 11m -Longitud de transporte- x 2.6m -Ancho de transporte-).

La gran diferencia con otros modelos existentes de draga anfibia es que el control de la draga y el control de la excavadora pueden ser manipulados en una sóla cabina de operaciones. Esto permite que la draga sea operada con sólo dos operadores. Además, los modelos existentes de dragas llevan su sistema de movimiento en la parte inferior de la estructura el cual limita las maniobras y su movimiento en terrenos blandos. Pero la draga City Canal tiene un sistema innovador de pistas que cubre ambos lados de la estructura que crea un área de contacto mayor con el suelo permitiendo maniobras y trabajos de dragado más eficientes en suelos blandos.

Datos de contacto para mayor información sobre la Draga City Canal y otra maquinaria de dragado:

BAEKKUN, INC.

192-2, Byulryang-gil, Byulryang-myun, Suncheon-si, Jeonnam

Teléfono: (+82) 61-741-5110 Fax: (+82) 61-741-5117

Correo-e: Baekkun@naver.com

Página Web: www.baekkun.com

Encargado: Park Min-hyuk (Email: metal9630@gmail.com)

