El Connectivity Ecosystem se expande y ofrece nuevas soluciones para el hogar moderno en un mundo digital

viernes, 28 de agosto de 2020, 13:32 h (CET) Schneider Electric, Somfy y Danfoss dan la bienvenida a ASSA ABLOY, líder mundial en soluciones de acceso, al Ecosistema de Conectividad para hogares y hostelería El Connectivity Ecosystem, una asociación entre Schneider Electric, Somfy y Danfoss, da la bienvenida a su miembro más reciente en la alianza, ASSA ABLOY, líder mundial en soluciones de acceso que permiten un acceso seguro y cómodo a lugares físicos y digitales.

Con una visión combinada de impulsar soluciones sencillas, seguras y sin fisuras para aplicaciones tanto residenciales como comerciales, la asociación ofrecerá una propuesta de valor superior a los clientes, combinando la experiencia en soluciones integrales para llevar la conectividad al siguiente nivel en esta era cada vez más digital.

La compatibilidad de los productos y aplicaciones ofrece a los usuarios y ocupantes experiencias seguras, sencillas y completas, al tiempo que equilibra la optimización de los gastos operacionales y los sistemas de gestión de la energía.

A consecuencia de los cierres globales debidos a la pandemia COVID-19, estas soluciones integradas permiten a los propietarios de viviendas, inmobiliarias y grupos hoteleros adoptar fácilmente nuevas medidas de higiene. Cuando los sistemas de construcción inteligentes trabajan juntos, el Ecosistema de Conectividad ofrece puntos de contacto minimizados, una mejor calidad y renovación del aire y mecanismos de ahorro de energía.

"COVID-19 sin duda no ha originado preocupación por la salud, la seguridad y la comodidad en el hogar, pero la ha colocado en un lugar prioritario en la agenda de todos. Las personas observan más de cerca los hogares y tener los sistemas de iluminación, ventilación, calefacción y refrigeración adecuados, así como una conexión a Internet más fuerte, seguirá preocupándonos a medida que se adopten estilos de vida más remotos y digitales a largo plazo", cree Philippe Delorme, Vicepresidente Ejecutivo, Miembro de Gestión de la Energía del Comité Ejecutivo de Schneider Electric. "Las asociaciones como el Connectivity Ecosystem desempeñarán un papel importante a medida que se construyan espacios más resistentes y sostenibles para un futuro en el que se espera una mayor adopción de la electrificación y la inversión en tecnología".

Soluciones domésticas adaptadas

Juntos, los socios del Connectivity Ecosystem están poniendo sus conocimientos y datos al servicio de soluciones para ayudar a las personas a sentirse más seguras y cómodas en sus hogares, abordando puntos de contacto específicos como los tiradores de las puertas, los paneles de códigos de acceso, los sistemas de entrada de las puertas y cómo podrían evolucionar:

Soluciones antimicrobianas como el uso de materiales que matan las bacterias en los interruptores de luz

como el uso de materiales que matan las bacterias en los interruptores de luz Soluciones de manos libres con automatización, persianas motorizadas, persianas y puertas, interfaces y sensores controlados por gestos

con automatización, persianas motorizadas, persianas y puertas, interfaces y sensores controlados por gestos Métodos de poco contacto en los que la entrada y la interacción se logran con dispositivos personales como los teléfonos inteligentes en lugar de puntos de contacto compartidos como teclados y paneles

en los que la entrada y la interacción se logran con dispositivos personales como los teléfonos inteligentes en lugar de puntos de contacto compartidos como teclados y paneles Sistemas más inteligentes para controlar el acceso de los huéspedes y visitantes - soluciones de entrada que proporcionan un recuento y control en tiempo real de la temperatura, o que proporcionan códigos de acceso temporales y acceso controlado por cámara

de los huéspedes y visitantes - soluciones de entrada que proporcionan un recuento y control en tiempo real de la temperatura, o que proporcionan códigos de acceso temporales y acceso controlado por cámara Sistemas más inteligentes para mejorar la calidad del aire, como la automatización de las ventanas. Garantizar espacios seguros en los hoteles

Las soluciones de hospitalidad adoptadas por los principales grupos hoteleros también están evolucionando para responder a las nuevas medidas de seguridad creadas en respuesta a la pandemia. Las aplicaciones y soluciones integradas ayudan a potenciar a los huéspedes, limitar los puntos de contacto y garantizar la comodidad en las habitaciones de los hoteles y en los espacios de uso común como restaurantes y vestíbulos. El Connectivity Ecosystem permite a los huéspedes tener el control de sus habitaciones de hotel mediante controles de voz y aplicaciones, soluciones de acceso e integración de puntos de contacto antibacterianos y antimicrobianos como interruptores de luz y paneles de control. En las áreas comunes, las soluciones que incluyen el control de la ventilación y los detectores de movimiento permitirán nuevos distanciamientos sociales y controles de la temperatura de la habitación.

El Connectivity Ecosystem ofrece soluciones para hoteles que integran un mayor control de voz o de movimiento minimizando los puntos de contacto, gestionando tareas como la apertura de puertas, el control de la luz, la calefacción y la refrigeración y proporcionando confort como el saneamiento del agua y el calentamiento del agua.

Las cadenas hoteleras mundiales, entre ellas Hyatt, Hilton y Marriott, continúan las conversaciones con los socios del Connectivity Ecosystem para integrar soluciones a medida en las carteras de los hoteles.

Soluciones integradas para la eficiencia energética

Se espera que la proporción de energía suministrada por las energías renovables se multiplique por 2,5 para 2050, convirtiéndose en la principal fuente de energía, y el aumento de la electrificación y la digitalización puede ayudar a alcanzar los objetivos de recuperación y sostenibilidad.

Para obtener más información sobre la visión del Connectivity Ecosystem: https://youtu.be/GrqMizFOJeI

