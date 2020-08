Aluvidal da las claves para organizar las oficinas en tiempos de coronavirus Comunicae

viernes, 28 de agosto de 2020, 10:40 h (CET) En la era del COVID-19, controlar la separación entre puestos de trabajo y la distancia de seguridad es fundamental para evitar contagios En la situación que se está viviendo actualmente una de las grandes incertidumbres que hay es el cómo organizar las oficinas para evitar la propagación del virus. En Aluvidal, carpintería de aluminio en Zaragoza, fabrican todo tipo de divisiones de oficina adaptándose a las necesidades de cada cliente y los espacios de trabajo que necesitan separación en áreas.

Las oficinas son los espacios que más cambios están sufriendo para adaptarse a la situación actual y a sus necesidades, siendo imprescindible diseñar una nueva distribución de forma segura, cómoda y óptima para el trabajador y el dueño de la empresa.

Las divisiones de oficinas son perfectas para darles ese toque de privacidad a los espacios sin tener en cuenta el tamaño de la empresa y que se integran perfectamente al diseño y estética de la oficina. Hay de diferentes tipos: con o sin puertas, modulares, de vidrio o mixtas pero las más recomendadas son las mamparas de aluminio que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de entorno,

¿Cómo organizar la oficina y optimizar su espacio?

Garantizar la salud es el objetivo principal de colocar divisores para que todos los trabajadores puedan estar en su puesto físico de trabajo aumentando la seguridad y optimizando los recursos además de aumentar la privacidad de estos dentro de la empresa.

El primer paso es valorar qué áreas de la oficina hay que dividir. Lo recomendable son las áreas de trabajo como división: administración, recursos humanos, finanzas, gestión propia… para poder optimizar el trabajo y aumentar la productividad estando las personas implicadas en un área en un mismo espacio ya que deben estar en contacto en su día a día.

El segundo paso es decidir qué tipo de divisiones necesita la empresa, desde las visibles y completas hasta los separadores de aluminio en el suelo para diferenciar las zonas. La solución intermedia es lo más recomendable sin cerrar los espacios, pero si marcando una “barrera” entre ellos. Así, se evita que ese espacio se convierta en uno aislado para que los trabajadores no sientan sensación de agobio. La mejor solución es el aluminio combinado con vidrio traslúcido.

Por último, hay que medir la distancia entre mesas antes de colocarlas para valorar todos los aspectos relativos al espacio mínimo vital y a la salud de los trabajadores y, además, saber si se necesitan mamparas anti contagio, ya que si se aplican los divisores quizás no sea necesario si se respeta la distancia de seguridad en oficinas que no son de cara al público.

