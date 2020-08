2020 necesitaba un superhéroe: Orígenes secretos ya disponible en Netflix Orígenes Secretos es una coproducción hispano argentina de Nadie es perfecto, La chica de la curva, Orígenes Secretos A.I.E. e In post we trust, con producción asociada de Quexito Films, la participación de RTVE y la colaboración de Netflix Redacción Siglo XXI

viernes, 28 de agosto de 2020, 11:06 h (CET) Ya está disponible en Netflix el thriller de superhéroes Orígenes Secretos, dirigido por David Galán Galindo y protagonizado por Javier Rey, Verónica Echegui, Brays Efe, Antonio Resines y Ernesto Alterio, con guion del propio David Galán Galindo y Fernando Navarro y basado en la novela homónima del director. Completan el reparto Carlos Areces, Juanfra Juárez y Álex García, con la colaboración especial de Leonardo Sbaraglia.



Además, coincidiendo con el estreno mundial de la película, ya está disponible en plataformas digitales la canción original: https://links.altafonte.com/gkrbnjj



El tema surgió de la petición del director David Galán Galindo, gran seguidor del rap en castellano. Una vez a bordo del proyecto, Kase.O optó por involucrar a su compañero de Violadores del Verso, RdeRUMBA, al Mc malagueño Elphomega y a Klau Gandía para dar forma a la canción.



Acerca de Orígenes Secretos

Orígenes Secretos es una coproducción hispano argentina de Nadie es perfecto, La chica de la curva, Orígenes Secretos A.I.E. e In post we trust, con producción asociada de Quexito Films, la participación de RTVE y la colaboración de Netflix.



Sinopsis: Madrid, 2019. Un asesino en serie está sembrando el caos. Personas anónimas y sin conexión están siendo asesinadas imitando las primeras apariciones de los superhéroes más conocidos. Cosme es el mejor detective de su comisaría y está a punto de jubilarse contra su voluntad. El joven e impulsivo David es su relevo. Ambos tendrán la misión de encajar las piezas de un juego, del que desconocen completamente las reglas. En su aventura contarán con la ayuda de Jorge Elías, hijo de Cosme, entrañable friki y dueño de una tienda de cómics, y de Norma, jefa de ambos y amante del manga y del cosplay. Dicen que algunas veces hay que ponerse el traje y salir a hacer de este mundo un lugar mejor. Puede que esta sea una de ellas.

