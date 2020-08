Bienvenido Septiembre, bienvenidas las novedades de Satisfyer Los hombres y las mujeres de hoy día han dejado de avergonzarse por tener un vibrador y de hecho se ha convertido en un tema habitual en las tertulias de amigos Redacción Siglo XXI

Satisfyer fue la marca de juguetes sexuales que estuvo en boca de todos en 2019. El regalo de Reyes más deseado por las mujeres, el objeto que promete experimentar sensaciones íntimas únicas. Era solo el comienzo, para este septiembre, la marca que ha revolucionado el sector tiene preparada muchas novedades.



Septiembre es un nuevo comienzo. El fin de las vacaciones, la vuelta al colegio, una temporada que presenta nuevos retos que afrontar… Después de unas merecidas vacaciones, vuelve la rutina, con las pilas recargadas, pero con cierto desasosiego por lo que hay por delante.



Para que la vuelta a la rutina no se haga tan cuesta arriba, nadie debería perderse las novedades que tienen preparadas la marca alemana Satisfyer y sus juguetes sexuales que, con toda seguridad, alegrarán los días que están por venir.



Satisfyer, la marca de juguetes eróticos de la que todo el mundo habló en 2019

Hace tiempo que los juguetes sexuales han dejado de ser un tema tabú, entre grupos de amigas suele ser un tema recurrente que levanta risas y buenos momentos de conversación. Por otra parte, lejos de considerarse compañeros de personas solitarias, cada vez son más las parejas que los incluyen en su intimidad para mejorar sus relaciones y que estas sean más placenteras.

Los hombres y las mujeres de hoy día han dejado de avergonzarse por tener un vibrador y de hecho se ha convertido en un tema habitual en las tertulias de amigos e incluso familiares. Una marca ha sido referente en el sector durante muchos años: Satisfyer, pero en 2019 su éxito fue arrollador y ya no hay nadie que no conozca la existencia de su succionador de clítoris.



Los productos de esta conocida marca pueden definirse como innovadores e impresionantemente eficaces en su función de producir placer sexual. Por eso, nadie debe perderse sus novedades.



Sorpresas de la marca para septiembre La revolución Satisfyer vuelve de nuevo en septiembre. La marca ya va creando expectativa con un nuevo catálogo de productos con los que esperan alcanzar el mismo éxito de la campaña anterior. La firma se reinventa con el lanzamiento de más de 80 nuevos juguetes eróticos, desde succionadores a vibradores, bolas chinas y un sinfín más de productos para la diversión sexual.



El denominador común de todos ellos es el lanzamiento de su app, donde los usuarios podrán conectar sus juguetes y controlar su manejo. Esta app está llamada a revolucionar el sector, dando la posibilidad incluso de crear patrones propios, conectarlos a la playlist favorita y sentir vibraciones al compás de las canciones preferidas de cada uno. ¿Te atreves? Descubre las Novedades Satisfyer. La marca alemana vuelve a la carga para alegrar y calentar el frío invierno, ofreciendo tantas posibilidades como los usuarios se atrevan a probar.



¿A qué se debe el éxito de Satisfyer? A nadie le cabe ya la menor duda de que Satisfyer es líder indiscutible en el sector de los juguetes sexuales, pero muchos se preguntan a qué se debe su tremenda popularidad de esta marca líder en el sector del bienestar sexual en constante crecimiento, que está atrayendo a todo el mundo.



Pues bien, uno de los principales alicientes para que todo tipo de personas confíen en su oferta es la calidad de sus productos que mantienen a pesar del éxito conseguido a un precio inmejorable, lo que lo convierte en un productor de juguetes de masas.

La compañía le da una gran importancia al desarrollo de sus juguetes, lo que la empuja a realizar innumerables encuestas para conocer la opinión y las demandas de sus clientes y así poder cubrirlas. Satisfyer lanza artículos adecuados para todos aquellos que viven su sexualidad con confianza, personas curiosas que buscan nuevas experiencias, es decir, para un público amplio que crece cada día.



La audiencia a la que van dirigidos sus productos incluye a hombres, mujeres, parejas, solteros, homosexuales, heterosexuales, jóvenes o personas mayores. El placer no entiende de condiciones, pero cada individuo tiene sus propias preferencias y necesidades que satisfacer. Por este motivo, la gama de productos de Satisfyer es tan extensa y cada día de suman nuevos artículos a su catálogo. Las novedades que tienen preparadas para septiembre 2020 son de lo más prometedoras.



Satisfyer, también para ellos

Satisfyer ha alcanzado la máxima popularidad en 2019 gracias su succionador de clítoris, un aparato que ha revolucionado la sexualidad femenina. Sin embargo, los chicos también encuentran numerosos juguetes con los que conseguir un mayor placer en sus relaciones íntimas, ya sea a solas o en pareja.



Esta compañía comercializa juguetes especialmente diseñados para el hombre moderno, orientados a satisfacer todas las necesidades sexuales masculinas. Entre sus productos, destacan los masturbadores de alta tecnología, que cuentan con un diseño especial y utilizan un motor térmico para simular la temperatura corporal. Estos aparatos generan vibraciones y proporcionan un placer sin precedentes.



La masturbación tradicional masculina ha alcanzado cotas mucho más sofisticadas y el uso de la mano es cosa del pasado. Son muchos y muy variados los productos que hoy en día utilizan los hombres para darse placer. En eroticfeel.com, una página especializada en este tipo de juguetes sexuales, se encuentra la más amplia variedad de productos para ellos y para ellas.



