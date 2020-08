¿Regreso de vacaciones? Cuidado con lo que transportas en el coche y cómo lo haces

¿Eres uno de los miles de españoles que concluyen sus vacaciones de verano? Seguramente hayas notado que vuelves con más equipaje del que en un principio llevabas, algo muy habitual. Si vas a hacer tu viaje de regreso en coche, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, hace hincapié en lo importante que es colocar el equipaje adecuadamente y no exceder el peso máximo que soporta el vehículo para una mayor seguridad.



Hay que tener cuidado con aquello que transportamos y cómo lo hacemos.

¿Tienes en cuenta qué transportas en tu vehículo y cómo? La seguridad de nuestro trayecto puede depender de ello. Por ello, Norauto hace hincapié en la importancia de tener en cuenta estos factores:



El peso y ocupantes máximos permitidos:

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el número de personas transportadas en un vehículo no puede ser superior al de las plazas que tiene autorizadas. Por supuesto, en ningún caso, se puede exceder, entre viajeros y equipaje, de la masa máxima autorizada para el vehículo.



Norauto recuerda que la carga excesiva hace que aumente la distancia de frenado, se ralentice la aceleración y se modifique la dinámica del vehículo. Además, ciertos sistemas de seguridad electrónicos se pueden ver afectados por el mayor peso, así como otros elementos como los neumáticos, que no están diseñados para esa cantidad de peso.



Equipaje mal colocado:

A la hora de colocar el equipaje, se debe situar correctamente en la parte del maletero. Lo ideal es que haya una separación física entre los pasajeros y los objetos. Si no la hay, se recomienda colocar una rejilla para separar ambos espacios y sujetar bien el equipaje para que no se desplace.



Se aconseja colocar la carga de manera uniforme, equilibrando el peso. Se deben colocar los bultos más pesados debajo, aunque no sean los más voluminosos para mantener el centro de gravedad del vehículo lo más bajo posible. Un organizador de maletero puede ayudar a colocar correctamente todos aquellos pequeños objetos que se suelen llevar sueltos en el maletero.



Por otro lado, se puede utilizar una baca y/o un maletero de techo para llevar aquel equipaje que no entre en el maletero por sus dimensiones. Recuerda que la estabilidad se puede ver afectada, así como la distancia de frenado y aceleración.



El equipaje no puede caer a la carretera ni comprometer la seguridad.

Algo muy importante, la carga transportada no puede arrastrar, ni caer total o parcialmente sobre la carretera ni desplazarse de manera peligrosa. Tampoco puede comprometer la estabilidad del vehículo ni producir ruido, polvo u otras molestias sobre el resto de usuarios. De ahí la importancia de colocar debidamente todo aquello que se transporte y sin exceder la carga máxima autorizada.



También está prohibido que oculte los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores.



Si viajamos con animales, también deben ir sujetos.

Si son pequeños, pueden ir en un trasportín o con un cinturón específico para mascotas en la parte trasera del vehículo.



Por el contrario, si hablamos de animales más grandes, deben ir en el maletero, para lo que puedes necesitar una red o reja de separación específica entre el maletero y el habitáculo.



Pequeños objetos dentro del vehículo:

Es habitual que se viaje con tablets o teléfonos móviles para hacer más ameno el viaje. Debemos tener en cuenta que estos objetos pueden salir disparados en caso de un fuerte frenazo o un accidente. Y es que a una velocidad de 50 km/h, una Tablet de 560 gr puede llegar a impactar contra una persona con un peso similar a los 23 kg. Si el frenazo se produce a 90 km/h, estaríamos hablando de un impacto contra un objeto de peso similar a los 75 kg, es decir, equivaldría a que un San Bernardo impactase directamente contra alguno de los ocupantes, tal y como recuerda la propia DGT.



Por ello, se recomienda que vayan muy bien sujetos, especialmente cuando hablamos de tablets utilizadas para distraer a los más pequeños. Se deben utilizar soportes apropiados que las agarren bien y hacer que el niño en su sistema de retención infantil tenga una distancia óptima respecto a la Tablet para que, en caso de siniestro, no golpee contra ella. Muchas veces no le damos la importancia que merece. Sin embargo, el equipaje y cómo lo transportamos es casi igual de importante que otros factores de seguridad. Por ello, desde Norauto se insiste en la necesidad de dedicarle el tiempo necesario a colocar todo correctamente. De esta forma, se podrá disfrutar del viaje sin que ningún objeto o equipaje comprometa la seguridad.