El top 10 de los jugadores españoles de videojuegos más populares Willyrex, Widler, Warfredone, Mesgames o Werlyb son algunos de los gamers que han creado sus propias recomendaciones de la mano de Peoople Redacción Siglo XXI

viernes, 28 de agosto de 2020, 10:36 h (CET)

El próximo 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, fecha en la que los jugadores de videojuegos celebran su pasión y por la que Peoople, la app española de recomendaciones ha elaborado un ranking con los gamers más populares que están presentes en esta plataforma. Los factores que han determinado el puesto de cada influencer se basan en la capacidad de estos para atraer usuarios a la aplicación, así como en el interés que despiertan las recomendaciones que realizan en sus perfiles y el número de seguidores.



Willyrex, Widler, Warfredone, Mesgames o Werlyb son algunos de los gamers que han creado sus propias recomendaciones de servicios, productos o lugares favoritos de la mano de Peoople, siendo para estos una buena oportunidad de mostrar otros ámbitos de sus vidas más allá de los videojuegos.



“El mundo de los videojuegos y los Esports, así como el gran auge de los streamers y las posibilidades que este universo ofrece a las marcas está siendo de gran relevancia en Peoople. Estos perfiles ofrecen un contenido nuevo que hasta ahora no estaba tan presente en la app, y nosotros les ofrecemos un nuevo espacio donde poder ordenar todo aquello por lo que más les preguntan y, además, ese plus de poder darse a conocer en profundidad al hacer recomendaciones de otras categorías”, comentan desde el equipo de Peoople.



El top 10 de los gamers más populares

Los 10 gamers de Peoople con mayor número de seguidores son los siguientes:

Willyrex

Guillermo Díaz Ibáñez, más conocido como Willyrex fue el primer youtuber de gaming en unirse a Peoople. Con sus más de 88.200 seguidores comparte contenido sobre restaurantes, series favoritas y hoteles, dejando un poco de lado al mundo del gaming. Una de sus Colecciones con más éxito es la de Belleza para hombres.



Widler

El youtuber también fue de los primeros en unirse a Peoople para mostrar desde allí contenido muy variado. Desde restaurantes, animes, hoteles e incluso productos de decoración o tecnología que tiene en casa. También comparte su faceta más íntima con sus más de 80.000 seguidores mostrando sus tatuajes y el significado de estos.



Warfredone

Todas las recomendaciones de Warfredone están muy centradas en un único juego: Minecraft. Sus más de 67.000 seguidores por tanto son muy de nicho e interesados en ese juego en concreto. Tiene algunas otras colecciones más generales, pero enfocadas mucho al mundo de los juegos y aplicaciones.



Mesgames

Al igual que Warfredone, el contenido de Mesgames está muy focalizado en el videojuego Minecraft. En Peoople comparte así Addons, semillas y mapas del videojuego con el objetivo de ofrecer contenido exclusivo o difícil de encontrar a sus más de 42.000 seguidores.



Werlyb

Jorge Casanovas es un gamer profesional de esports que muestra un contenido muy específico para sus más de 29.000 seguidores. Tiene una colección de su set up, hardware del ordenador, que es la que más visitas tiene. El producto más popular que recomienda es un teclado de la marca Razer.

MarioSeyk

Al igual que su canal principal de Youtube está dedicado a Fortnite, su perfil de Peoople también triunfa por mostrar contenido relevante de este videojuego. El resto de las recomendaciones están enfocadas a restaurantes, así como libros y series. Cuenta con más de 21.000 seguidores.



Soking

Jesús Varela, más conocido como Soking, es un youtuber y streamer de twitch. Su contenido es la mezcla perfecta entre contenido gaming, sobre todo del juego Clash Royale, y otro tipo de contenido más general como apps favoritas, música y series. No obstante, sus recomendaciones más visitadas por sus más de 7.000 seguidores son en referencia a los juegos.



Missandieftw

Esta streamer y gamer utiliza Peoople tanto para compartir los elementos básicos que componen su set up como para dar a conocer más aspectos de sí misma. Cuenta con más de 2.000 seguidores con los que también comparte sus apps favoritas para editar o los restaurantes que más le gustan.



Firevoidgaming

Firevoid es un club de esports que comparte en la plataforma los juegos favoritos de los integrantes del club, así como el merchandising del equipo. También deja hueco a sus películas y música favoritas, mostrando así otra faceta más de los jugadores. Cuenta con más de 900 seguidores.



Carlotadesolis La gamer de Clash Royale ha creado un perfil muy variado, donde muestra su faceta más profesional con colecciones como set up o videojuegos. También suele compartir con sus más de 200 seguidores sus series, películas o música favorita.

