Inauguración Gimnasio Sparta Sport Center en Soria

viernes, 28 de agosto de 2020, 08:00 h (CET) La cuenta atrás ya ha comenzado para que los gimnasios Sparta Sport Center abran sus puertas en Soria el próximo 29 de agosto. Tras un arduo trabajo de planificación, adaptación y acondicionamiento de los espacios este nuevo gimnasio en Soria ya es un hecho Cabe destacar que en la actualidad, Sparta Sport Center Soria cuenta con presencia ciudades como Pamplona, San Sebastián, Oviedo, Logroño, Jaca y Bilbao, a las que se suman las nuevas aperturas en Santander y Soria. En cada uno de estos centros deportivos la familia Sparta Sport Center ofrece tecnología punta para garantizar una experiencia inolvidable a cada uno de sus usuarios.

El éxito de todos estos centros de acondicionamiento físico se basa en la combinación de la experiencia, entrenadores certificados, áreas acondicionadas y maquinaria de calidad. Sin duda alguna esta ha sido la fórmula inequívoca que también será implementada en la nueva adquisición, Sparta Sport Center Soria.

Nuevo gimnasio en Soria

Este nuevo gimnasio en Soria, ubicado en el Centro comercial Camaretas, C/ de la alegría s/n, Urbanización Camaretas, 42190; ya inició su cuenta atrás para recibir a una población que reclamaba desde hacía tiempo unas instalaciones óptimas en las que poder entrenar y practicar su deporte favorito. La propuesta de valor de Sparta Sport Center Gimnasio Soria recae en la realización de los planes de entrenamiento seguros y eficaces. Siempre bajo la premisa de “obtener el mejor resultado, en el menor tiempo posible”, según asegura en su portal web.

El espacio contará con las clases más solicitadas en la actualidad y por supuesto, también las más efectivas. Entre estas se encuentran zumba, spinning, crossfit, pilates, boxeo, trx, y kick boxing, entre otros. En pocas palabras, no solo cuenta con profesionales en el área de acondicionamiento físico, sino también los canales para esculpir el cuerpo deseado.

La mejor oferta deportiva de gimnasios en Soria

Es común que muchos usuarios y amantes de la vida saludable se planteen cómo conseguir la mejor oferta deportiva, interrogante que será respondido en muy poco tiempo tras la apertura de este nuevo gimnasio en Soria. Cuando se habla de oferta, no solo se hace referencia a un precio competitivo, sino a la relación que existe entre este y su calidad. "En Sparta Sport Center Soria podrás realizar tu deporte favorito de la mano de profesionales cualificados y en el horario que mejor te venga", afirman.

Bajo esta realidad, el lugar ofrece a sus clientes un sin fin de beneficios, tales como entrenamiento personalizado, nutricionistas, bebidas isotónicas, aplicación para ver los progresos actualizados y actividades dirigidas, entre otras tentadoras propuestas.

Además, el nuevo centro de entrenamiento deportivo en Soria contará con un horario inmejorable, tal y como el grupo viene ofreciendo en el resto de ciudades donde tiene presencia. El gimnasio estará abierto los 365 días del año de 6:00 a 24:00 para adaptarse a todas las disponibilidades de los usuarios.

Promoción de apertura gimnasio Sparta Sport Center Soria

Para celebrar este gran logro de la familia Sparta Sport Center realizará una promoción de apertura muy importante para los clientes. La oferta incluye más del 40% de descuento, y más de tres meses de suscripción que inician desde la apertura hasta el 30 de noviembre y todos los servicios incluidos. Estas tarifas promocionales serán manejadas a través de dos planes básicos.

El primero llamado “Tarifa 3/4” con un coste de 69€, el cual contará con un horario de 6.00 a 17.00 horas de lunes a viernes y 6.00 a 24.00 sábados y domingos. Por otro lado, está el plan “Tarifa Completa”, siendo como su nombre indica un pase con acceso total en horario de 6.00 a 24.00 los 365 días del año por un precio de 99€.

