AleaSoft: Resultados de la segunda subasta de Portugal: El coste de la fotovoltaica no es de 11,14 €/MWh Comunicae

jueves, 27 de agosto de 2020, 14:48 h (CET) En la segunda subasta solar de Portugal se ha producido un nuevo récord mundial de 11,14 €/MWh. Para AleaSoft, el coste de la fotovoltaica es bastante mayor. Este precio mínimo se produce por la combinación de diversos factores: empresas que han planificado rentabilizar el proyecto en un horizonte superior a los 15 años de la subasta, necesidad de conseguir un punto de conexión que permita materializar el proyecto fotovoltaico e imagen de solvencia para las empresas ganadoras Los días 24 y 25 de agosto se celebró en Portugal la segunda subasta solar. Según los resultados publicados por el Gobierno portugués, de los 700 MW que se subastaban se adjudicaron 670 MW, de los cuales 483 MW corresponden a la modalidad de almacenamiento, 177 MW a la modalidad de compensación al sistema y 10 MW a la modalidad de contrato por diferencias. En esta última modalidad se alcanzó un precio de 11,14 €/MWh, el cual representa un nuevo récord mundial al rebajar los 11,60 €/MWh que se habían alcanzado anteriormente en una subasta solar en Abu Dhabi y que también es inferior a los 14,76 €/MWh de la anterior subasta realizada en Portugal en 2019, que supusieron un récord mundial en aquel momento.

Los 12 lotes que se subastaron se distribuyeron entre seis compañías, siendo Hanwha Q-Cells la ganadora tanto en número de lotes, con los seis adquiridos, como en capacidad adjudicada, con un total de 315 MW. Ocho lotes fueron adjudicados en la modalidad de almacenamiento, cuatro en la de compensación al sistema y uno en la de contrato por diferencias.

Otros vencedores de la subasta fueron las compañías españolas Audax, con 157 MW, Endesa, con 99 MW, Iberdrola, con 89 MW y Enerland (Grupo Jorge), con 10 MW. Esta última es la que posee el nuevo récord de 11,14 €/MWh.

Gracias a esta subasta, el sistema eléctrico portugués se asegura una capacidad de almacenamiento de 100 MW como mínimo, los cuales permitirán absorber los excesos de generación renovable que se produzcan, dándole mayor flexibilidad al sistema.

Según el Gobierno portugués, con esta subasta se obtienen ganancias para los consumidores del orden de 559 millones de euros en 15 años, lo que equivale a unos 37,2 millones de euros al año.

En AleaSoft se considera que el coste de la fotovoltaica es bastante mayor que el valor mínimo de 11,14 €/MWh alcanzado en esta subasta. Entonces, ¿por qué este precio tan bajo? ¿Por qué ha habido tanta competencia para acceder a cada lote?

El horizonte temporal del contrato que se establece es de 15 años. Las grandes empresas que han participado han planificado rentabilizar el proyecto a muy largo plazo. La superficie de Portugal es menos del 20% de la de España y los dos países comparten mercado eléctrico. Lograr espacio para parques fotovoltaicos y acceso de conexión es más complicado que en España. Por eso las subastas dan una garantía de materialización a los proyectos fotovoltaicos.

Un aspecto fundamental de estas subastas es la imagen de solvencia que dan los ganadores. Es una gran publicidad. Por ejemplo, la ganadora absoluta de la subasta, Hanwha Q-Cells, que pertenece a Hanwha Group, uno de los mayores grupos empresariales de Corea del Sur, está enviando un mensaje: que ha llegado a la península ibérica para quedarse y para invertir con mucho músculo financiero. Este nombre que era desconocido para muchos hace unos días, después de esta subasta será reconocido en todo el mundo.

El récord mundial que se ha establecido es una buena noticia para el desarrollo de la fotovoltaica y especialmente para los consumidores portugueses que tendrán un ahorro en sus facturas. Hay muchas empresas dispuestas a invertir con un horizonte a largo plazo, lo que representa ir cumpliendo los planes de reducción de CO2 en el sector eléctrico.

No obstante, los bajos precios de esta subasta portuguesa no van influir en el precio del mercado eléctrico peninsular ni en los precios de los contratos bilaterales a largo plazo y los PPA. Siguiendo la línea de lo comentado por AleaSoft el año pasado: el coste de la fotovoltaica no es 11,14 €/MWh.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/resultados-segunda-subasta-portugal-coste-fotovoltaica-tampoco-11-14-euros-mwh/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.