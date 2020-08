Los electrodomésticos que no pueden faltar en una vivienda en 2020

Raquel García junto a 4 blogs especializados en electrodomésticos y el hogar analizan cuáles son los aparatos que no pueden faltar en una vivienda. El aire acondicionado es uno de los electrodomésticos más demandados desde la implantación del teletrabajo Con motivo de la crisis sanitaria de la COVID-19 y la obligación de permanecer en las casas, muchas empresas apostaron por el teletrabajo como método para continuar desarrollando su actividad laboral. Por ello, son muchas las personas que han cambiado sus hábitos de vida y han variado los electrodomésticos que consideran imprescindibles.

Según un estudio realizado a 4 blogs referentes del sector, el lavavajillas, el aire acondicionado, la cafetera eléctrica y la secadora son los electrodomésticos imprescindibles en 2020, por encima del horno o la lavadora. Marco, profesional de lacasasibarita.com, considera que el lavavajillas es imprescindible porque “se ahorra tanto tiempo como agua, por lo que todo son beneficios”.

También se habla del ahorro de tiempo y la comodidad en decoralinks.com, quienes consideran que una vez que se prueba una secadora no se puede volver a vivir sin ella: “La ropa queda fantástica, suelta, suave y casi planchada” y, además, añaden más motivos para defender esta elección: “la comodidad de no tener que tender, no estar pendiente de si lloverá o nevará y, por último, puedes vivir con un solo juego de sábanas”.

Por su parte, Laura, responsable de Tu Casa Bonita, pone especial atención en la cafetera eléctrica: “No tengo microondas desde hace años y el horno lleva estropeado un par de meses y no lo echo de menos excesivamente; eso sí, no podría vivir sin una cafetera eléctrica que me hiciese un buen café expresso por las mañanas”.

Cambios motivados por el teletrabajo

El teletrabajo ha llegado para quedarse. Según uno de los blogs preguntados en este estudio, mejorconsejo.com, el aire acondicionado es el electrodoméstico esencial en 2020. Según considera Christian, responsable y creador de la página web, “al trabajar desde casa es muy importante trabajar a gusto; por lo tanto, tener la temperatura perfecta en todo momento es imprescindible”.

En otras palabras, según este estudio, la comodidad y la rapidez son imprescindibles en la actualidad; por ello, los electrodomésticos que no pueden faltar en una vivienda son aquellos que ayudan a conseguir aunar ambos factores y, al mismo tiempo, permiten el ahorro.