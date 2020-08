AleaSoft: Buenos tiempos para la energía fotovoltaica: Subasta en Portugal y Récords a nivel europeo Comunicae

jueves, 27 de agosto de 2020, 12:32 h (CET) Los pasados 24 y 25 de agosto se desarrolló en Portugal la segunda subasta solar. La mayoría de los proyectos ganadores son sistemas híbridos que combinan energía fotovoltaica y baterías. Con estas subastas el Gobierno portugués pretende alcanzar sus objetivos de capacidad solar instalada en el año 2030. En general, los planes a nivel europeo para aumentar la capacidad instalada de esta tecnología empiezan a dar sus frutos y en 2020 ya se han producido récords de generación en todos los mercados El año 2020 no está siendo precisamente un buen año por la pandemia de la COVID‑19. Sin embargo, para la industria fotovoltaica el año está siendo muy positivo. Los pasados 24 y 25 de agosto se celebró en Portugal la segunda subasta de energía solar, que esta vez contaba con la particularidad de que podían participar proyectos de almacenamiento, en la que se ofertaron 700 MW cubriendo un período de 15 años. Según ha publicado El Periódico de la Energía, en esta subasta algunos lotes alcanzaron un precio de 1,20 €/MWh, lo que representa un récord mundial al superarse los 11,60 €/MWh conseguidos anteriormente en Abu Dhabi. La mayoría de los proyectos ganadores son sistemas híbridos que combinan la energía fotovoltaica con el almacenamiento con baterías, lo cual es un impulso a la implantación de este modelo de generación de electricidad, dotando al sistema eléctrico de mayor flexibilidad. El incremento que se prevé de la capacidad renovable, así como el descenso de los costes de las tecnologías de almacenamiento, permitirá el auge de los sistemas híbridos en los próximos años, que en un futuro usarán también con el hidrógeno.

Según El Periódico de la Energía, entre los ganadores de la subasta se encuentran Hanwha Q-Cells, que se hizo con seis de los 12 lotes ofertados y también fue la que ofertó el precio de 1,20 €/MWh, además de Endesa e Iberdrola. Estas son empresas que invierten con un horizonte temporal muy largo y además una oferta baja como la realizada por Hanwha Q-Cells es una gran publicidad para una empresa que pertenece a Hanwha Group, una de las mayores de Corea del Sur y que está apostando fuerte en la península ibérica.

El Gobierno portugués tiene el objetivo de llegar a los 9 GW de capacidad solar fotovoltaica en 2030, para lo que está organizando una serie de subastas. En principio son dos cada año y se espera que haya una nueva subasta a finales de 2020.

El impulso a la energía fotovoltaica es general a nivel europeo. Los planes de los distintos gobiernos del continente para el 2030 pretenden como mínimo duplicar la capacidad existente a principios de este año.

Si se analizan los datos de producción solar fotovoltaica registrada hasta el 25 de agosto de este año, dichos planes ya comienzan a dar sus frutos. En todos los mercados analizados, en 2020 se ha alcanzado la mayor producción horaria de la historia, al menos desde el 2015. El último de dichos récords se produjo precisamente en Portugal el pasado sábado 22 de agosto a la hora 14 (hora local). En esa hora se produjeron 628,25 MWh con esta tecnología, una cantidad un 23% superior al valor horario máximo de 2019.

En España peninsular, entre enero y julio de 2020 se han instalado 947 MW nuevos de energía fotovoltaica, lo que ha permitido que este año hasta el 25 de agosto ya se haya superado la producción del 2019 en un 15%.

La revolución fotovoltaica es un hecho, no solo en la península ibérica sino también en el resto de Europa, pero además es imprescindible para alcanzar los objetivos medioambientales que se ha trazado la Unión Europea.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/buenos-tiempos-energia-fotovoltaica-subasta-portugal-records-europa/

