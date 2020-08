25 años del MP3: de la revolución de las descargas al futuro del streaming Algunos años más tarde, los dispositivos utilizados únicamente para reproducir música desaparecieron de nuestra vida cotidiana Nacho Moreno

jueves, 27 de agosto de 2020, 10:58 h (CET)

Sólo varias extensiones de archivo son tan conocidas y revolucionarias como esta. A día de hoy la designación “MP3” es prácticamente sinónimo de música. Este estándar mundialmente famoso cumple 25 años en 2020 y originalmente vino de Alemania.



Revolución digital desde Baviera

La gente normalmente espera que los grandes avances técnicos vengan de Silicon Valley en Norte América. En 1995, sin embargo, fueron investigadores, ingenieros y científicos alemanes, en el Instituto Frauhofer de Circuitos Integrados (IIS) en la ciudad de Erlangen en Baviera, quienes dieron inicio a la era moderna de la música. Lo hicieron creando el estándar ISO/IEC 11172-3, comúnmente conocido como la extension de archivo “.mp3” (MPEG Audio Layer 3). La idea era simple: para hacer la música digital más accesible, los archivos de audio tenían que ser comprimidos de tal manera que usaran menos datos, sin apenas una pérdida audible de calidad.



¿Cuál fue el truco para lograrlo? En pocas palabras, el oído humano no procesa toda la información en sonidos grabados. De hecho, hay ciertos rangos de la frecuencia que el oído no recoge en absoluto. También tiene dificultad para percibir, por ejemplo, sonidos silenciosos que siguen directamente después de los fuertes. Los métodos de comprensión como MPEG aprovechan todo esto. Los archivos de audio se procesan de tal manera que falta cierta información acústica, sin embargo, el oído humano prácticamente no puede notar la diferencia.



Música siempre a mano

Incluso si los oídos entrenados todavía son capaces de escuchar la diferencia, el éxito triunfal del formato es indiscutible. El estándar ISO/IEC 11172-3 allanó el camino para las descargas de música. Al principio, la gente utilizaba principalmente servidores FTP para intercambiar archivos de audio de izquierda a derecha, con total desprecio por todos los derechos de autor. Y luego los servicios digitales de intercambio de archivos como Napster® aparecieron en escena.



Hubo un largo periodo de tiempo, sin embargo, en el que los ordenadores eran la única opción para reproducir esta música. Con la llegada de los primeros MP3 portátiles, la difusión del formato MP3 tomó más velocidad. A partir de 1998, cada vez más dispositivos de reproducción móviles llegaban al mercado. Esto significaba que podías llevar tus archivos MP3 contigo todo el tiempo, ya fuera en bicicleta, andando o montando en el autobús o tren. Cuando Apple® introdujo la primera generación del iPod® en 2001, el formato desarrollado en Erlangen se convirtió en la opción inevitable para guardar y escuchar música.



La era del streaming

Algunos años más tarde, los dispositivos utilizados únicamente para reproducir música desaparecieron de nuestra vida cotidiana. Desde hace tiempo, los teléfonos inteligentes han sido la elección obvia y han asumido el papel que los reproductores de MP3 alguna vez cumplieron. La era de la transmisión de música ha comenzado. Hoy en día, la mayoría de nosotros escuchamos nuestra música a través de servicios de streaming como Spotify®, ya sea de forma gratuita y financiada por publicidad o a través de una suscripción de pago. Los proveedores ahora ofrecen una amplia gama de servicios: algunos de ellos recortan sus archivos para garantizar velocidades de datos, mientras que otros, se especializan en métodos de codificación sin pérdidas y de alta resolución. E incluso aunque el propio formato MP3 haya recibido una revisión técnica y ya no se utilice activamente en estos servicios, sirvió para sentar bases y lograr el objetivo de hacer que la música digital sea más accesible.



Perfecta transmisión de música con Wi-Fi perfecto

Los usuarios de soluciones streaming actuales están menos preocupados por el espacio disponible en el disco duro y más preocupados por el volumen de datos y la calidad de la conexión. Esto se debe a que una conexión online estable es indispensable para disfrutar de la música hoy en día, y para ello, hay que tener una cobertura Wi-Fi perfecta en tu casa. Las soluciones de redes domésticas de devolo te ayudan con esto, gracias a las conexiones Wi-Fi mesh actuales, te permitirán disfrutar de la música desde el ático hasta el jardín sin interrupciones, porque devolo Magic WiFi proporciona a toda tu casa una red estable para toda la familia. ¡Y como el formato .mp3, diseñado en Alemania! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas "La Jeepeta" es la canción más escuchada del verano en España en Spotify “Mil Tequilas”, de Chema Rivas, es la canción de un artista español más escuchada en España. En formato Podcast triunfa “The Michelle Obama Podcast”, protagonizado por la mujer del expresidente norteamericano Guitarricadelafuente suma nuevas fechas a su exitosa gira de verano Burgos, Aranda de Duero y Gijón son las próximas paradas de la gira de Guitarricadelafuente, que también suma a su calendario nuevas fechas para terminar el verano Embusteros cerrarán su gira de conciertos en la Sala Awenn de de Albacete Desde el lanzamiento de «Pequeño Universo», Embusteros han lanzado varios singles que han acumulado casi un millón de escuchas en Spotify Melanie C desvela los detalles de su nuevo disco y estrena el single 'In And Out Of Love' ​Se acabó la espera. Melanie C aprovecha el estreno de su nuevo single 'In And Out Of Love' para desvelar los detalles de su esperado octavo álbum de estudio Band À Part estrena Single Digital y videoclip de 'Nuestro Momento' Este Single Digital viene acompañado de un nuevo videoclip realizado por la propia Coral, donde recrea el mundo virtual de un videojuego para encuadrar la historia de la canción