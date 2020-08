Entre la pluma y la tinta descubrió el encanto de su vida Yeison Andrés Pico Cha, en lo literario es conocido como (El Lobo Poético W//R) y en el mundo del rap es conocido como Láncero Carlos Javier Jarquín

jueves, 27 de agosto de 2020, 08:27 h (CET) La Internet ha llegado para cambiarnos la vida de una manera tan significativa e increíble, quién no tiene la delicadeza para aprovechar su grandeza y desarrollar al máximo sus talentos en estos tiempos modernos, desperdicia en abundancia la gracia de esta exquisita e inenarrable historia tecnológica; como puede ser fuente de inspiración también puede ser fuente de maldición, hay que tener sutil precaución para no caer en la irresistible tentación, como puede ser cierto, puede ser falso lo que leemos o visualizamos en la web constantemente, cualquiera de nosotros estamos expuestos a caer en su trampa.



Los jóvenes que hoy están aprovechando la Internet para crecer intelectualmente o artísticamente están diseñando un futuro fantástico, quien tiene acceso ilimitado a la web y no le da buen uso está expuesto notablemente a vivir perdido en la mediocridad. Es grandioso saber que hay jóvenes menores de 20 años, que son aplicados en sus estudios y que la presencia del Internet ha sido para ellos el puente apropiado para enriquecerse en lo que tanto adoran. Hoy tengo el agrado de presentarte a un joven talentoso que a sus 18 años ha logrado muchos éxitos y merece que el mundo conozca de su existencia, seguramente inspirará a todo aquél que tenga el privilegio de conocerlo a través de esta nota.



Yeison Andrés: artista polifacético

Yeison Andrés Pico Cha, en lo literario es conocido como (El Lobo Poético W//R) y en el mundo del rap es conocido como Láncero. Este joven nació el 10 de mayo del 2002, en Villanueva, del departamento de Santander, Colombia. Es escritor, guionista, poeta, compositor, pintor y también se destaca en el dibujo de retratos, actualmente estudia Gestión de Empresas Agropecuarias. Aprendió a leer a la edad de 6 años, y ya lo hacía de corrido a los 7. Él recuerda: “a los 9 años inicié a escribir mis primeros versos, de igual manera para esa época descubrí poetas muy influyentes como Ismael Enrique Arciniegas y más tarde a Pablo Neruda.



En este vídeo, Yeison lee una de sus hermosas composiciones poéticas:

Yeison tuvo el honor de descubrir su pasión por el arte de las letras, desde muy pequeño y a los 12 años descubrió que tenía muchas habilidades para escribir historias, en sus propias palabras expresa:



A la edad de 12 años incursioné en la literatura narrativa dando origen a “Amor de calle” (2014) donde a pesar de ciertos errores ortográficos era claro el trama y curiosidad que mis textos llevaban. A la edad de 14 años escribí novelas cortas en contexto a la situación de mi país: “Búsqueda insaciable en la frontera” (2016); “Cassie ¿Dónde estás?” (2016) “Relato de un inocente” (2016) y otros cuentos de relatos culturales como “El cazador” también hecha en estos años. Entre mis 16 y 17 años describí como sería la segunda parte de “amor de calle 2” y fue en este mismo momento que imaginé la historia de los, “Los Elementales” una historia de ciencia ficción basada en seres antropomórficos. En el 2018 empecé a escribir la novela “La santa Promesa” la cual finalizó en primera parte a inicios del año 2019. Otra historia que escribí en esta época fue “Zargel, el arcángel Deportador”…



Ha escrito poemas al estilo de canciones como “amar y odiar” que fueron inspiradas escuchando los versos del cantautor y rapero venezolano Canserbero (1988-2015). El sentido de la lírica y las historias, en conjunto con el dibujo y las pinturas y guiones se fortalecieron al escuchar las letras de este rapero. Este joven aún no ha publicado libros, tiene pensado publicar muy pronto su poemario titulado; “Cien Líricas y una noche”, el cual consta de poesías escritas desde los 9 años.



Los temas que sobresalen en su obra literaria son la pasión, el romance, el amor, religión, de búsqueda, de ficción, de guerra y de paz, son inspirados por la situación actual del mundo y la historia medieval, en conjunto con las odas hechas a grandes personajes como Aquiles. Este admirable joven nos insta a seguir trabajando con gran ímpetu por nuestras metas, él asegura que por muy difíciles que sean las circunstancias nunca debemos darnos el lujo de rendirnos.

