Cambridge Institute aclara qué idiomas son los más demandados en el trabajo

miércoles, 26 de agosto de 2020, 13:53 h (CET) El mundo está cada vez más conectado y con menos barreras y, por tanto, los idiomas han cobrado una relevancia especial. Es importante conocer cuáles son los más demandados en el trabajo, especialmente ahora que mucha gente se encuentra en búsqueda activa de empleo. Cambridge Institute, el mejor centro privado de formación de idiomas y pionero en el desarrollo de formatos online, cuenta cuáles son Inglés

Es el idioma más demandado para acceder a un puesto de trabajo. A pesar de que no es el más hablado del mundo, es considerada la lengua internacional y su conocimiento es imprescindible para el mundo de los negocios de cualquier tipo. El 92’7% de las ofertas de empleo exigen el dominio de la lengua de Shakespeare. El nivel que suele demandarse es el B2 o C1. Incluso, hay compañías exigen no sólo un inglés general, sino también un inglés comercial o de negocios. Marketing, Tecnología, Finanzas, Hostelería o Turismo son los principales sectores que lo demandan.

Chino

El chino se ha convertido en uno de los idiomas más demandados para trabajar debido al crecimiento de su mercado en las últimas décadas y a la continua relación de negocios que los países occidentales tienen con el gigante asiático. Muchas empresas, tanto tecnológicas como turísticas, de exportación u otros sectores, están demandado personal con conocimientos de esta lengua.

Alemán

Alemania es uno de los protagonistas actuales de la economía europea y mundial y, por ende, el alemán es la lengua más hablada en Europa. Sobre todo, se solicita dentro del sector de la Hostelería, Comercio, Ventas, Marketing, diversas Ingenierías, Salud, Comunicación y Nuevas Tecnologías. Con una formación de calidad, las posibilidades de encontrar un buen puesto de trabajo son muy elevadas.

Francés

Francia es uno de los principales socios económicos e inversores de España, por lo que muchas empresas están interesadas en contratar profesionales trilingües que dominen el español, inglés y francés. Este idioma está muy demandad por instituciones jurídicas internacionales, y también en los sectores de Hostelería, Salud, Comercio, y Ventas.

Español

Este idioma también está presentando una fuerte demanda en los mercados internacionales. De hecho, el crecimiento de aprendizaje en las escuelas se está incrementando en diferentes países de todo el mundo. Si estas ofertas de trabajo son para un empleo en el extranjero, van acompañadas de poseer conocimiento de la lengua del país de destino.

Cambridge Institute presenta una selección de los mejores cursos regulares, trimestrales y anuales que empiezan en septiembre-octubre para aprender idiomas. Todas las modalidades, online, presencial en el centro o por videoconferencia. Desde el nivel A1 al C2.

Inglés: es su oferta más amplia. Disponen de una gran variedad de cursos para preparar para los exámenes oficiales o para perfeccionar el inglés en cualquiera de las modalidades ( presencial , online y video conferencia ).

es su oferta más amplia. Disponen de una gran variedad de cursos para preparar para los exámenes oficiales o para perfeccionar el inglés en cualquiera de las modalidades ( , y ). Español: para estudiar español tanto de forma online , como mientras disfrutas de la cultura del país ( presencial ), Cambridge Institute es lo que necesitas. En esta escuela, ofrecen una amplia variedad de programas formativos adaptados a tus necesidades, con cursos de español para todos los perfiles y para todos los niveles.

para estudiar español tanto de forma , como mientras disfrutas de la cultura del país ( ), Cambridge Institute es lo que necesitas. En esta escuela, ofrecen una amplia variedad de programas formativos adaptados a tus necesidades, con cursos de español para todos los perfiles y para todos los niveles. Alemán: para romper con los clichés de la dificultad del alemán y aprender, ya sea en versión online o presencial y aumentar considerablemente las oportunidades laborales en el extranjero e incluso en algunos mercados de la economía española, como el turismo y la investigación, donde el conocimiento de este idioma gana enteros cada día.

para romper con los clichés de la dificultad del alemán y aprender, ya sea en versión o y aumentar considerablemente las oportunidades laborales en el extranjero e incluso en algunos mercados de la economía española, como el turismo y la investigación, donde el conocimiento de este idioma gana enteros cada día. Francés: es la mejor opción para aprender francés. Disponen de cursos tanto en formato online como presencial , diseñados para adecuarse al nivel del alumno, desde el primer contacto con el idioma hasta una experiencia más avanzada.

es la mejor opción para aprender francés. Disponen de cursos tanto en formato como , diseñados para adecuarse al nivel del alumno, desde el primer contacto con el idioma hasta una experiencia más avanzada. Chino: Cambridge Institute hace una fuerte apuesta por la formación online en chino, acercando al idioma y la cultura de este gigante asiático con preeminencia actual y en el futuro. Pedir cita para más información e inscripciones.

Plaza de España, 6, en Madrid.

cambridgeinstitute.net

Tlf: +(34) 917 587 555 /556

Acerca de Cambridge Institute

Cambridge Institute es un centro educativo privado, especializado en la formación de idiomas como inglés, español, francés, alemán y chino.

Más de 100.000 alumnos han participado en sus programas presenciales, online y en formato videoconferencia. Su amplia oferta de cursos permite a todas las personas, sin importar su edad, nivel de formación o lugar de residencia, cumplir sus objetivos y/o avanzar profesionalmente.

Su método de aprendizaje, centrado en el alumno, es garantía de éxito y de calidad. Diseñan sus programas a medida, incorporando las últimas y mejores tendencias y herramientas en el aprendizaje de idiomas.

Cambridge Institute, es también Centro Examinador autorizado para realizar exámenes oficiales de Cambridge English (Universidad de Cambridge), y cuentan con un alto porcentaje de aprobados por parte de sus alumnos.

Aprender idiomas de manera eficaz, entretenida y altamente gratificante es posible.

