Más del 75% de la facturación del Retail Online de España se centra en solo 300 eCommerce

miércoles, 26 de agosto de 2020, 12:53 h (CET) Los TOP300 eCommerce que aparecen en la guía representan una facturación anual que sobrepasa los 23.000.000.000 de euros. Amazon ha incrementado un 70% su facturación en España en un año, superando actualmente los 7,5 mil millones de euros E-SHOW Magazine, la revista y feria de referencia en el sector del eCommerce y Marketing Digital, ha lanzado la nueva Guía TOP300 eCommerce con los rankings de los eCommerce con mejores resultados en 2019 en España en cuanto a facturación, pedidos, conversión y ticket medio.

En esta nueva edición se ha incorporado una comparativa en la facturación anual respecto al año anterior de cada una de las eCommerce. De esta manera, es posible comparar si dicha tienda online ha incrementado o disminuido sus ventas.

Los primeros puestos para los gigantes del eCommerce

En los puestos más altos del ranking se encuentran los colosos del eCommerce mundial: Amazon y AliExpress. Los dos estadounidense y chino lideran el mercado, tanto en facturación como en número de pedidos y visitas. Amazon es el rey indiscutible del eCommerce en España, triplicando la facturación de Aliexpress, que se encuentra en el segundo puesto de la lista. Además, ha incrementado un 70% sus ventas en España en el último año.

El Corte Inglés, que ocupa el tercer puesto en el podio, les sigue de lejos con una facturación bastante inferior.

Carrefour e Ikea, ocupan respectivamente el cuarto y quinto lugar de ventas. Un resultado muy positivo, especialmente para Ikea tras su debut hace un año en el mundo del comercio electrónico.

Top 5 eCommerce en España por facturación

1- AMAZON 7.567.426.725€

2- ALIEXPRESS 2.129.346.922€

3- EL CORTE INGLÉS 1.320.257.209€

4- CARREFOUR 813.747.156€

5- IKEA 714.355.021€

La fidelización clave en la conversión

De las 300 eCommerce que aparecen en el listado, 114 de ellas supera la tasa de conversión del 2%, y ninguna de ellas tiene una cifra inferior al 1,5%.

Cabe destacar que una veintena de ellas cuentan con una tasa mayor al 4,5%, un dato muy superior a la media del resto de tiendas online, entre las que se encuentran Animalear, Mercadona, Nespresso, Tiendanimal, Consum, Más Músculo o Dietética Central, entre otras.

Los supermercados y las tiendas de alimentos online, como eCommerce de vinos, de venta de café, dietéticas y tiendas de suplementos para deportistas ocupan buenos puestos en cuanto a tasa de conversión.

Ranking por número de pedidos

Los eCommerce que ocupan los primeros puestos en el ranking que facturación coinciden con los que más pedidos reciben al mes. Amazon, primero en facturación, también lo es en cuanto a número de pedidos con más de 157 millones de entregas anuales. En segundo puesto se encuentra Aliexpress, con más de 42 millones.

Por su parte, eBay, que ocupa el puesto décimo en cuanto a facturación online anual, escala a tercer puesto en cuanto a número de pedidos, con prácticamente 20 millones. Cifra muy inferior a la de Amazon.

Los 20 primeros eCommerce del listado en cuanto a número de pedidos, superan los 2 millones de entregas anuales. Cabe destacar, que de los 300 eCommerce que aparecen en la Guía, más de 250 no alcanzan el millón de pedidos únicos anuales.

Top 5 eCommerce en España por pedidos

1- AMAZON 157.654.723

2- ALIEXPRESS 42.586.938

3- EBAY 19.997.390

4- EL CORTE INGLÉS 8.517.788

5- CARREFOUR 7.749.973

Hogar, tecnología y electrodomésticos, a la cabeza en ticket medio

El ticket medio hace referencia a la cantidad intermedia que se suelen gastar los usuarios en una tienda online en el momento de hacer la compra. Naturalmente, los eCommerce que vendan productos más caros podrán obtener un ticket de compra más elevado.

En el listado de los TOP300 eCommerce que más han facturado en este 2019, es posible ver como más de 60 tiendas online cuentan con un ticket medio igual o superior a 100€. Únicamente 7 de ellos superan los 200€. Hay que destacar que la mitad de las tiendas online que aparecen en el listado no superan los 50€.

Los primeros puestos del ranking los ocupan eCommerce de tecnología, electrodomésticos y hogar, como pueden ser tiendas de muebles y colchones.

PcComponentes encabeza el listado con un ticket medio de 252 euros por compra. Una cifra una poco superior al eCommerce que le sigue en el ranking, Conforama, que tiene una media de 205. Ikea, también de muebles, ocupa el tercer puesto del podio con un ticket de 201 euros.

Top 5 eCommerce en España por ticket medio

1 - PC COMPONENTES 252€

2- CONFORAMA 205€

3- IKEA 201€

4- COLCHÓN EXPRESS 200€

5- VENTA ÚNICA 200€

Madurez del mercado

A nivel de consideraciones generales, lo que salta a la vista es que el comercio electrónico en España ya es una realidad consolidada. El aumento exponencial de visitas y pedidos únicos marca una dirección clara en los hábitos de compra de los españoles.

En España, el comercio online está creciendo a buen ritmo. según cifras de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), en 2019 se movieron 39.243 millones de euros, un 29% más que el año anterior, lo que sitúa a nuestro país como la cuarta nación europea con mayores ventas generadas en Internet. Reino Unido, Alemania y Francia encabezan los primeros puestos.

Las compras online han pasado a ser un hábito de consumo indispensable, llegando a superar el 1.000.0000 de familias que adquieren productor por esta canal y, cada vez son más las empresas que deciden nacer directamente de manera digital y no optan por la tienda física.

FUENTES

La guía TOP 300, que contiene los datos referentes al ejercicio del 2019, se ha elaborado gracias a la información aportada por Alexa (Herramienta para análisis exhaustivo de páginas webs), Nétrica (Digital Analytics para ecommerce sites) y E-SHOW Magazine. Los datos referentes a la facturación anual se han solicitado a todas las tiendas online participantes. En el caso de no ser facilitados por las propias eCommerce, E-SHOW ha estimado los datos según la tasa de conversión, el número de visitas y el ticket medio.

