Talleres Murillo ha obtenido el sello StopCoronavirus que certifica el comercio seguro en Monzón Comunicae

miércoles, 26 de agosto de 2020, 12:20 h (CET) El Ayuntamiento de Monzón y las asociaciones han promovido una campaña de comercio seguro que garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad e incentiva la compra local El Ayuntamiento de Monzón con la Asociación de Empresarios y Comercio de Monzón Cinca Medio, Asociación de Hostelería y Turismo de Monzón y la AMEPHU han lanzado una campaña que garantiza el comercio seguro en Monzón donde se encuentran los distintivos de StopCoronavirus.

Talleres Murillo, taller de coches en Monzón, solicitó este distintivos hace unos días, a través de Eria Consultores, para que realizasen una inspección que garantizara que cumplen todas las medidas de desinfección, seguridad e higiene de forma permanente para ayudar a frenar la propagación del coronavirus entre los clientes y trabajadores del taller en sus labores del día a día.

Tanto en sus instalaciones como en los protocolos de trabajo que llevan a cabo cuidan la desinfección de todos los espacios para garantizar que Talleres Murillo es un lugar seguro. Además, aplican viricida en la recepción y entrega de todos los vehículos y desinfectan el interior con nebulizador.

Por estos motivos, han recibido el distintivo StopCoronavirus para la entrada de su taller de coches. Además, cada cierto tiempo realizan de nuevo la inspección para corroborar que se siguen cumpliendo las normas. Gracias a estas medidas, es más seguro que nunca ir a Talleres Murillo ya que aplican correctamente los protocolos de limpieza, organización y desinfección para que no se contaminen las instalaciones y no se propague el virus.

El compromiso firme con todos los clientes hace que estén siempre al día de todos los protocolos para que depositen su confianza en ellos cada vez que tengan que realizar una reparación, la revisión oficial y mantenimiento, descarbonización de motores, cambios de neumáticos, etc. piensen en Talleres Murillo, el taller de coches de confianza en Monzón.

