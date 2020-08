Un 53% de las empresas españolas ya han reanudado sus desplazamientos profesionales, el 32% lo hará después del verano y el 15% restante aún no está autorizado. Así lo indica el último estudio que Aervio, la innovadora plataforma de gestión de viajes corporativos, ha realizado a sus clientes para conocer cuáles son las tendencias en el sector turístico y en relación a los viajes de negocios durante esta temporada estival.



En relación a la pregunta de a dónde viajarán, un 63% asegura que los viajes serán solo a nivel nacional, ya sea porque es donde tienen la mayor parte de los desplazamientos habitualmente o bien por un tema de seguridad y precaución, entre otras causas. Un 11% realizarán viajes a otro país de la UE y un 26% no tiene previsiones de realizar ninguno entre julio y agosto. Cabe destacar que nadie saldrá fuera de Europa.



Respecto a julio y agosto de 2019, este año un 47% de compañías comentan que van a viajar menos. Un 11% aseguran que van a viajar más y un 5% que va a ser igual. El 37% restante indican que en este período de tiempo no van a realizar ningún desplazamiento por motivos de trabajo.