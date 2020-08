Sparta Sport Center inaugura un nuevo gimnasio en Santander Comunicae

miércoles, 26 de agosto de 2020, 08:00 h (CET) El 22 de agosto Sparta Sport Center abrió su nuevo gimnasio en Santander. Tras meses de intenso trabajo para planificar y acondicionar el espacio, Sparta Sport Center Santander es ya una realidad. El lugar, al igual que en sus otras sedes, buscará brindar las herramientas necesarias a los usuarios para ofrecer una mejor calidad de vida En la actualidad, el grupo Sparta Sport Center cuenta con presencia en ciudades como Pamplona, San Sebastián, Oviedo, Logroño, Jaca y Bilbao, a las que se suma Santander como novedad. En cada uno de estos espacios deportivos, los usuarios encontrarán la última tecnología y el asesoramiento más profesional para realizar el cambio físico y anímico que han estado buscando a lo largo del tiempo.

Esta combinación que ofrece el nuevo centro deportivo en Santander será la base fundamental de su éxito, pues Sparta Sport Center se compromete a ofrecer no solo un nuevo espacio de desarrollo, sino también profesionales certificados en materia deportiva. Estos cuentan con la trayectoria profesional necesaria para sacar el máximo partido al rendimiento deportivo de cada cliente.

Sparta Sport Center Santander estará abierto los 365 días del año de 6.00 a 24.00 horas y ofrecerá a todos sus clientes 1.500 metros cuadrados de terreno, en donde al menos 450 forman parte de la sala de musculación.

Nuevo gimnasio en Santander

Muchos habitantes de la capital cántabra venían reclamando un gimnasio de última generación en el que poder entrenar y practicar su deporte favorito y que además se adaptara a la realidad de sus horarios. El nuevo gimnasio en Santander Sparta Sport Center llega para responder a esta necesidades. Se trata de un espacio deportivo que nace con la promesa de brindar a sus usuarios versatilidad, profesionalidad y eficiencia en cada una de sus prácticas.

Sparta Sport Center regala a todos los interesados un día gratis de entrenamiento, con la finalidad de que puedan conocer las instalaciones y la metodología de trabajo. Pues la garantía que muestran a sus futuros clientes es la verdad de su éxito en acondicionamiento físico.

La mejor oferta deportiva en Santander

A la hora de comparar precios, horarios, espacios y especialidades podría ser complejo elegirentre los mejores gimnasios en Santander. Los centros deportivos de este grupo han garantizado el éxito en cada una de las ciudades en donde se establecen, realidad que recae en la trayectoria y la variabilidad que presentan a sus usuarios.

Al formar parte de la familia Sparta Sport Center, no solo contarás con la asesoría necesaria o la maquinaria más tecnológica, sino que también tendrás infinidad de actividades deportivas que se adaptarán a todos los gustos y niveles. Entre sus actividades y clases dirigidas puedes encontrar pilates, zumba, spinning, TRX, boxeo, yoga, GAP y muchas más.

Este nuevo gimnasio en Santander está ubicado en la Calle José Gutiérrez Solana, 6, 39011 Santander, Cantabria, y espera ansioso la hora de su apertura para ofrecer un lugar para hacer ejercicios, muestran una experiencia inigualable.

Sparta Sport Center ofrece instalaciones deportivas óptimas y profesionales certificados y comprometidos, lo cual ha sido la clave de su éxito. Es por ello que para este año 2020 asumen la responsabilidad de llevar salud y bienestar a la ciudad de Santander. Ha llegado la hora de realizar un cambio, ¿estás listo para afrontar el desafío? Para más detalles, los interesados podrán comunicarse a través de sus redes sociales o completando el formulario de su página web.

