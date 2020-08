Tecnología y seguridad en el hogar o es algo nuevo que la tecnología es una gran herramienta para velar por la seguridad de cualquier espacio, pero, posiblemente, hoy es cuando más soluciones ofrece Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 26 de agosto de 2020, 08:42 h (CET)

Muchos ciudadanos solo piensan en la seguridad de su vivienda cuando se ausentan de ella. Esto sucede especialmente en épocas como el verano o la Navidad, pero lo cierto es que habría que extremas las medidas de prevención de riesgos incluso cuando toda la familia está dentro del domicilio para no tener que lamentar más tarde.



Los problemas del día a día Incluso desde el Ministerio de Interior se han lanzado numerosas campañas al respecto que no tienen otro fin que el de concienciar a los ciudadanos sobre los riesgos que acechan tras la puerta de casa.



Es fácil entender que el riesgo no es bajo. Sin ir más lejos, los robos que se producen cuando las viviendas están vacías se cocinan normalmente semanas o meses antes con visitas aparentemente inofensivas.



Se trata de esas visitas de comerciales y otros aparentes profesionales que, realmente, son posibles delincuentes analizando las debilidades de una vivienda. Solo con abrir la puerta de casa, el ojo experto podría identificar las medidas de seguridad que existen en ella. Como es lógico, el delincuente siempre elegirá el objetivo más vulnerable, por lo que aquí es donde se concentra la actividad y las recomendaciones de muchos expertos en seguridad.</p>

Medidas de seguridad en un hogar

Lo cierto es que siempre se pueden llevar a cabo las medidas tradicionales, como dejar a alguien las llaves de casa y otras parecidas. Sin embargo, hoy la tecnología es la que ofrece un mayor número de soluciones que son capaces de alejar incluso al delincuente más decidido.



Las estrellas en este sentido siguen siendo los sistemas de vigilancia mediante cámaras. Sí, conectar una vivienda con un circuito cerrado de vigilancia es uno de los métodos disuasorios preferidos por todos los que tienen alguna preocupación por la vulnerabilidad de casa.



Pero hay otras soluciones que son más novedosas. Por ejemplo, las unidades de respuesta. Estas vienen a sustituir a los tradicionales timbres de casa y dan a los habitantes de una vivienda la oportunidad de ver quién está llamando.



También permiten hablar con quienes hagan la llamada como hacen los porteros electrónicos. Las ventajas son claras: los posibles asaltantes se pensarán dos veces intentar hacer algo en una vivienda en la que las medidas de seguridad son muy altas como demuestras estas unidades, por lo que posiblemente pasen de largo y busquen otro objetivo.



La tecnología, una gran ayuda

No es algo nuevo que la tecnología es una gran herramienta para velar por la seguridad de cualquier espacio, pero, posiblemente, hoy es cuando más soluciones ofrece.

Y en cuanto llegue la a tecnología 5G, se vivirá un nuevo avance al respecto, ya que estas redes son capaces de trabajar con una mayor cantidad de información consiguiendo que las respuestas de los sistemas, de seguridad en el caso que aquí estamos tratando, sean más efectivas

Con todo, nunca se debe perder de vista que la precaución es el mejor remedio en estos problemas. La tecnología puede servir como sucede con las unidades antes citadas, pero la experiencia y el sentido común son los mejores aliados en estos casos.



En definitiva, un buen sistema de seguridad puede convertirse en el método adecuado para conseguir que el peligro de vivir un asalto o un robo en casa desaparezcan, algo con lo que la tecnología viene echando una mano desde hace tiempo. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.