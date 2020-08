Worldline presenta su terminal de pago Yumi una auténtica revolución 360º para el punto de venta Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 15:04 h (CET) Yumi gana el prestigioso premio iF Design Award 2020 como dispositivo de pago del año y ofrece tecnología de última generación para el mundo del Retail Worldline [Euronext: WLN], líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, presenta Yumi un sofisticado y único terminal de pago que trae la revolución digital 360º al mundo del Retail y que ha sido diseñado para crear una excepcional experiencia de usuario en el punto de venta.

El terminal impresionó al jurado de 78 miembros en su presentación en sociedad el pasado febrero, haciéndose con el máximo galardón de los IF Design Award 2020, como dispositivo de pago del año, por la perfecta combinación entre diseño, calidad y tecnología punta.

Yumi se ha consolidado como el primer dispositivo de pago interactivo orientado al consumidor con una pantalla táctil completa. Gracias a su capacidad de rotar 360 grados y sus prestaciones Android, Yumi revoluciona las interacciones comercio-cliente al satisfacer las necesidades de los clientes de tener una nueva, dinámica y eficiente experiencia de compra.

El nuevo terminal insignia de Worldline, Yumi, ha sido desarrollado como una plataforma que incluye servicios de valor añadido a través de aplicaciones y que cumple con todos los escenarios del pago: tarjeta sin contacto, teléfono, tarjeta chip o tarjeta de banda magnética.

Su software es personalizable por el punto de venta y su pantalla giratoria de 360° para estar siempre de cara al cliente puede integrarse con sistemas de puntos de venta locales (POS) o utilizarse de forma independiente. Guía al cliente de forma intuitiva a través de varios puntos de interfaz. El sistema operativo basado en Android que permite futuras integraciones de software, manteniendo altos estándares de seguridad.

Acerca de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] es líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales. Con la innovación como prioridad para un negocio, las soluciones principales de Worldline incluyen Adquirencia Comercial paneuropea y nacional para negocio online o de manera física, procesamiento seguro de transacciones de pago para bancos e instituciones financieras, así como servicios transaccionales de e-Ticketing para empresas públicas y privadas. Gracias a su presencia en más de 30 países, Worldline es el socio elegido para medios de pago por los comercios, bancos, operadores de transporte, administración pública y el sector industria, ofreciendo servicios digitales de vanguardia. Las actividades de Worldline se organizan en torno a tres ejes: Servicios para Comercios, Servicios Financieros incluyendo equensWorldline y Servicios de Movilidad y Transacciones Electrónicas. Worldline cuenta con casi 12.000 empleados en todo el mundo, con unos ingresos de 2.400 millones de euros en 2019. Worldline.com

Como líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, Worldline tiene un sólido historial de conocimiento y perspicacia. A fin de compartir sus conocimientos sobre el sector de los pagos, Worldline produce periódicamente publicaciones especializadas que permiten conocer a fondo lo que es un mercado en rápida evolución. A continuación figuran los enlaces a las últimas versiones de:

Magazine: https://engage.worldline.com/worldline_magazine_FUTURING_PAYMENTS

White Paper: https://engage.worldline.com/howwillwepay

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.